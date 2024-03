Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hà Trung quan tâm chỉ đạo, tập trung triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, Nhân dân thôn Hoàng Vân, xã Hà Long tích cực hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường “xanh - sạch - đẹp”.

Đồng chí Vũ Đình Quyết, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung, cho biết: "MTTQ và các đoàn thể luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Các mô hình phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước được nhân rộng. Toàn huyện hiện có hơn 80 mô hình “Dân vận khéo”, tập trung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều mô hình, điển hình mới được áp dụng mang lại hiệu quả cao như: Mô hình “Chính quyền dân vận khéo” (xã Hà Sơn); mô hình “Trồng dưa, rau xanh trong nhà lưới”, “Cấy lúa nếp hạt cau, nếp cái hoa vàng” (các xã Hà Lĩnh, Hà Long); “Nuôi gà đồi, ổi tiến vua” (xã Hà Long); “Nuôi ốc nhồi” (các xã Yên Dương, Hà Sơn, Hà Tiến); “Nuôi giun quế” (xã Lĩnh Toại); “Tổ hợp tác phụ nữ nuôi bò sinh sản cho phụ nữ nghèo” (xã Hà Vinh); “Nuôi gà” (các xã Hoạt Giang, Hà Tân, Hà Lai, Hà Bắc, Hà Sơn); “Lúa - cá” (các xã Hà Lĩnh, Hà Tân, Lĩnh Toại); “Trồng dưa chuột” (các xã Hà Long, Hà Giang)...".

Thôn Vân Cô, xã Hà Lai là điểm sáng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Vũ Văn Đạo chia sẻ: Để quần chúng Nhân dân làm theo, cùng với việc thực hiện tốt công tác dân vận, cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải gương mẫu đi đầu đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông, trong phát triển kinh tế... Do vậy, khi triển khai công việc mới thông đồng bén giọt, người dân mới tích cực hưởng ứng. Từ năm 2015 đến nay, Nhân dân thôn Vân Cô đã góp trên 2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mở rộng, nâng cấp và bê tông hóa 4,2km đường giao thông; xây dựng 1,8km rãnh thoát nước khu dân cư; chỉnh trang xây dựng hơn 2km tường rào, khuôn viên đình Vân Cô, sửa chữa nhà văn hóa thôn... Cuối năm 2023 thôn Vân Cô đã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu.

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tổ dân vận thôn Hoàng Vân, xã Hà Long đã tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đóng góp, ủng hộ hơn 1 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa thôn, hiến đất, đóng góp hàng nghìn ngày công mở rộng hơn 1km đường giao thông từ 3,5m lên 5m, xây dựng hệ thống cống rãnh, đường điện chiếu sáng công cộng, chỉnh trang tường rào, trồng hoa, cây cảnh 2 bên đường... Từ một thôn thuần nông, do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hiện thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 62 triệu đồng/năm; thôn không còn hộ nghèo, cận nghèo. Thôn Hoàng Vân phấn đấu năm 2024 đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Một trong những điểm nhấn của phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Hà Trung là phát huy được hiệu quả của 141 tổ dân vận trong tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông theo tinh thần Nghị quyết 13 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Với phương châm vận động, thuyết phục phù hợp “Đối tượng nào, phương pháp ấy”, “Mưa dầm thấm sâu”, sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13, đến nay, toàn huyện đã có 894 hộ dân tình nguyện hiến hơn 35.150m2 đất để mở rộng đường giao thông. Một số địa phương vận động được nhiều hộ dân tham gia hiến đất như: xã Lĩnh Toại (121 hộ, hiến gần 4.000m2 đất); xã Hà Tân (78 hộ, hiến hơn 6.400m2 đất), xã Hà Bình (100 hộ, hiến hơn 2.600m2; trong đó, có 40 hộ hiến hơn 1.100m2 đất ở); xã Hà Lĩnh (43 hộ hiến hơn 3.400m2), 1 hộ ở xã Hà Hải tự nguyện hiến hơn 300m2 đất ở... Từ việc hiến đất này, nhiều tuyến đường với chiều dài hàng chục km trên địa bàn huyện đã được mở rộng, chỉnh trang, xây mới, tạo thuận lợi cho giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thúc đẩy quá trình XDNTM, đô thị văn minh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung Nguyễn Văn Tuấn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành điểm nhấn thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân, là cơ sở góp phần thành công của mọi phong trào, từ hiến đất làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau giảm nghèo đến phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa... Đời sống người dân được nâng cao, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,68 triệu đồng/năm, tăng 1,68 triệu đồng so với năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,28%. Phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, tỷ lệ đô thị hóa tăng 167,51% so với kế hoạch. Chương trình XDNTM đã hoàn thành, 19/19 xã đạt chuẩn NTM, huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí NTM và đang đề nghị Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh thẩm tra, Trung ương thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2023. Những kết quả đạt được góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chí để trở thành đô thị loại IV.

Bài và ảnh: Phan Nga