Lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở thị xã Nghi Sơn

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã Nghi Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Nhờ đó, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đã ra đời, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Công chức bộ phận một cửa phường Bình Minh tận tình, hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Phường Bình Minh nằm ở trung tâm thị xã Nghi Sơn, có nhiều dự án được triển khai, vì vậy công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án trên địa bàn luôn được quan tâm. Để công tác GPMB được triển khai thực hiện đạt kết quả cao, trong quá trình thực hiện phường Bình Minh luôn làm tốt công tác “Dân vận khéo” để góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB, di dân tái định cư, tạo thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện các dự án, bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Từ năm 2020 đến nay, phường đã triển khai thực hiện 13 dự án, riêng “Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia” có 7 hạng mục được triển khai trên địa bàn. Tổng diện tích đất thu hồi là 76,22 ha với 1.491 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất, di dân tái định cư 85 hộ, di chuyển hơn 500 ngôi mộ cả có chủ và vô chủ, chi trả bồi thường cho Nhân dân hơn 60 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Nhiều người dân đã hiến đất, tường rào, mở rộng đường giao thông tại các khu dân cư; đường, điện được khang trang, đổi mới. Bà Hoàng Thị Nam, Bí thư Đảng ủy phường Bình Minh, khẳng định: “Để có được kết quả trên, khẳng định rằng công tác dân vận rất quan trọng. Xác định công tác GPMB là việc làm khó, phức tạp, chiếm nhiều thời gian, công sức vì ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích, quyền lợi người dân. Do đó các chủ trương, kế hoạch, phương án cần phải được công khai, minh bạch, triển khai đầy đủ, sâu rộng tới người dân, được bàn bạc, lấy ý kiến từ người dân; giải quyết, trả lời đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, thắc mắc của người dân đúng chủ trương, chính sách cho dân hiểu và đồng thuận thực hiện”.

Không chỉ phường Bình Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều mô hình hay, sáng tạo gắn với tình hình thực tiễn được các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã Nghi Sơn nghiêm túc thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo. Với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “Nói dân hiểu”, “Hướng dẫn dân làm”, “Làm dân tin”... đã mang lại hiệu quả thiết thực với nhiều cách làm hay của các tập thể, cá nhân. Điển hình như các mô hình: “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” ở phường Bình Minh và xã Anh Sơn; “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa” ở xã Trường Lâm và phường Hải Châu; “Khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường” ở xã Hải Nhân và phường Hải Hòa; “Cựu chiến binh tự quản về an ninh trật tự”... Từ các mô hình “Dân vận khéo” đã khơi dậy, phát huy tinh thần trách nhiệm của Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Qua đó đóng góp tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Duy Sơn, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy Nghi Sơn, cho biết: Thời gian tới, Ban Dân vận thị xã Nghi Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác của ban dân vận, khối dân vận cơ sở và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Tham mưu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, quy chế phối hợp công tác dân vận với UBND, các ngành, lực lượng vũ trang. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, nhất là “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, GPMB, công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết công việc cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, tham mưu đề xuất giải quyết kịp thời các vấn đề bất cập, vướng mắc, phát sinh ở cơ sở.

Bài và ảnh: Thu Thủy