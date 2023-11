Lan tỏa những điển hình “Dân vận khéo”

Trong những năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, qua đó xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai bên đường giao thông thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc, đều được trồng cây xanh, hoa, bảo đảm cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thôn Minh Tiến, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) có 104 hộ, 469 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường chiếm 97%. Trước năm 2016, Minh Tiến là thôn khó khăn nhất của xã với tỷ lệ hộ nghèo chiếm 43%, cơ sở vật chất, hạ tầng còn khó khăn. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sức mạnh đoàn kết Nhân dân, những năm qua cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ ở địa phương, đặc biệt là trong XDNTM, NTM kiểu mẫu. Thông qua các công tác tuyên truyền, người dân đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ các công trình trên đất, đóng góp tiền và công sức để làm mới, mở rộng đường giao thông.

Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Minh Tiến Lê Văn Quân cho biết: Với sự vào cuộc của MTTQ, tổ dân vận thôn, Nhân dân thôn Minh Tiến đã góp 1,2 tỷ đồng, hiến 2.320m2 đất, cùng cây cối, vật kiến trúc, hoa màu; đóng góp hơn 8.000 ngày công để đổ bê tông 3,3 km đường, gần 1,3 km mương thoát nước, 3,5 km đường điện chiếu sáng; trồng hoa, cây xanh, hàng rào xanh 3,7 km trên các tuyến đường nội thôn. Năm 2021, Minh Tiến đạt thôn NTM kiểu mẫu, toàn thôn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người dự kiến năm 2023 đạt 57,2 triệu đồng/năm.

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xã Thọ Hải (Thọ Xuân) xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, để bà con thấy được hiệu quả của việc tích tụ, tập trung ruộng đất, từ đó đồng tình ủng hộ và chủ động tham gia. Điển hình như thôn Tân Thành, từ những diện tích nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây thôn đã tập trung được hơn 12,5 ha đất nông nghiệp để trồng rau an toàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thọ Hải Hà Đức Hòa, lợi nhuận trồng rau cao hơn nhiều lần so với trồng ngô, lúa, nên khi được các tổ dân vận tuyên truyền, vận động, bà con nhân dân rất tích cực đầu tư nhà màng, nhà lưới, tưới tự động đảm bảo quy trình và vệ sinh an toàn thực phẩm...

Bước vào thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Triệu Sơn về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với việc vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn”, xã Dân Quyền gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định phương châm: dễ làm trước, hộ đồng thuận làm trước, các đồng chí đảng viên làm trước để Nhân dân làm theo, đối tượng nào, phương pháp ấy. Lấy gương các gia đình làm trước, làm tốt để động viên những hộ làm sau; lấy thôn làm trước, làm điểm, làm tốt để rút kinh nghiệm nhằm lan tỏa và nhân ra diện rộng để rút kinh nghiệm, học tập, tạo khí thế, phát triển thành phong trào thi đua rộng lớn. Với cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng thôn, sau 6 tháng triển khai, toàn xã đã vận động được hơn 700 hộ dân hiến hơn 18.000m2 đất thổ cư; phá dỡ các công trình kiến trúc như tường rào, hàng quán, cổng ngõ, công trình phụ... với tổng trị giá khoảng 7 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp hàng nghìn công lao động để mở rộng gần 20.000m đường giao thông nông thôn với bề rộng từ 5 đến 6,5m...

Trên đây là 3 trong rất nhiều địa phương thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo”, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển quê hương giàu đẹp. Theo thống kê của Ban Dân vận Tỉnh ủy, đến nay toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 8.419 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có 4.810 mô hình tập thể, 3.609 mô hình cá nhân. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã và đang góp phần quan trọng khơi dậy sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp Nhân dân; làm cơ sở để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, đưa công tác dân vận thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng cho biết: “Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh sẽ hướng vào việc lấy hiệu quả làm thước đo chủ yếu; chú trọng đổi mới nội dung, cách thức tổ chức bằng những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn, tránh hình thức, lãng phí, không thiết thực với đời sống của Nhân dân và xa rời nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Có như vậy, phong trào mới có sức sống bền lâu và sức lan tỏa mạnh mẽ, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước”.

Bài và ảnh: Phan Nga