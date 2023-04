Kinh nghiệm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ở TP Thanh Hóa

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho Nhân dân trên địa bàn.

Thanh niên TP Thanh Hóa lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc tại lễ giao nhận quân năm 2023.

Nhằm giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên trong chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó xác định nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là trọng yếu và thường xuyên. Hằng tháng, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban công tác tư tưởng. Trên cơ sở báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy về tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, tình hình tôn giáo, công tác nắm tình hình của lực lượng công an, quân sự và nội dung thông tin, phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến thành phố, Thường trực Thành ủy đều có văn bản cụ thể để chỉ đạo giải quyết kịp thời, nhất là các vụ việc liên quan đến an ninh tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng... không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát và giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, hạn chế những xung đột, bức xúc trong Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về quốc phòng - an ninh đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiện toàn, củng cố “Lực lượng 47”, thành lập Ban Chỉ đạo 35 thành phố... Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường giáo dục về truyền thống lịch sử đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận 276-KL/TU, ngày 12-1-2022 về nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ thành phố, xuất bản cuốn sách “Những địa đỏ TP Thanh Hóa” và đưa vào giảng dạy tại các trường THCS, THPT từ năm học 2023-2024... Tổ chức có hiệu quả nhiều hội thi về công tác quân sự quốc phòng như: Hội thi giảng dạy chính trị cho dân quân tự vệ, Hội thao dân quân tự vệ... Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều mô hình như: công nhân môi trường - “chiến sĩ” tuần tra, camera an ninh hộ gia đình, xứ đạo bình yên, tổ an ninh công nhân tại các khu công nghiệp... Tổ chức có hiệu quả các hoạt động ngày hội đại đoàn kết toàn dân hàng năm thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền thành phố... Thông qua các nội dung trên đã từng bước nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi đất nước chưa lâm nguy.

Từ thực tiễn tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), TP Thanh Hóa rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Cần phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu và tổ chức thực hiện của các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới phải luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền và các cấp, các ngành. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Chủ động phòng ngừa ngăn chặn các nguy cơ từ sớm, từ xa; kiên quyết, kiên trì đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thường xuyên cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong các chương trình, kế hoạch hằng năm đối với từng cấp, từng ngành, địa phương đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân, lực lượng vũ trang vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân sự, công an, các phường, xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài và ảnh: Minh Hiếu