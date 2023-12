Không có “vùng cấm” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng trong thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực, để lại dấu ấn tốt đẹp, nhân lên niềm tin của các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này.

Các đại biểu dự Hội thảo khoa học về cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức ngày 7/11/2023. Ảnh: Xuân Minh

Có thể khẳng định, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh ta được triển khai quyết liệt, với phương châm PCTN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã lựa chọn 16 vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm vào diện chỉ đạo, xử lý. Ngoài ra, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các cơ quan chức năng cũng đã khởi tố, điều tra 166 vụ, 385 bị can về tội tham nhũng, kinh tế (trong đó có 58 vụ, 142 bị can về tội tham nhũng); đưa ra xét xử 148 vụ, với 338 bị cáo (trong đó có 29 vụ với 78 bị cáo về tội tham nhũng).

Có thể kể ra một vài vụ điển hình được dư luận quan tâm liên quan đến công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, như: Ngày 22/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính và Văn Xuân Hùng, cựu Trưởng Phòng Quản lý công sản giá cả Sở Tài chính do có liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Dự án Hạc Thành Tower, số 03 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa. Tiếp đó, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân Cầm Bá Xuân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt, tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hay như vụ việc 3 cựu lãnh đạo UBND huyện Yên Định gồm Lưu Vũ Lâm, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và Hà Duyên Lục, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”...

Ngoài ra, trong 3 năm (2019-2022) các tổ chức thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai 973 cuộc thanh tra hành chính (trong đó có 179 cuộc thanh tra đột xuất); 2.013 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 5.345 cá nhân và 3.901 tổ chức. Qua thanh tra, đã phát hiện các sai phạm về kinh tế với số tiền trên 466 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi gần 208 tỷ đồng; chuyển 9 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra xem xét, giải quyết.

Từ những vụ án trên cho thấy, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng được tỉnh Thanh Hóa quan tâm chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác PCTN, từ đó khẳng định công tác PCTN không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào.

Quan điểm trên cũng được đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh tổ chức ngày 7/11/2023.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác PCTN, tiêu cực. Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố sớm thành lập Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ, quyết liệt đưa những vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc vào diện theo dõi, chỉ đạo... Các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thông qua công tác PCTN, tiêu cực, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đây cũng là tiền đề quan trọng để tỉnh ta đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực trong bối cảnh tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức...

Xuân Minh