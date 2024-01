Huyện uỷ Thọ Xuân tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Chiều 10/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp uỷ, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung kiểm tra, giám sát theo chương trình. Phương thức kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đảm bảo đúng quy trình.

Việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, UBKT cơ sở đi vào nền nếp, xác định tốt các nhiệm vụ trọng tâm để kiểm tra, giám sát như việc chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế làm việc; sửa chữa, khắc phục hạn chế, yếu kém đã chỉ ra; việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở...

Công tác nắm bắt tình hình tổ chức đảng và đảng viên được quan tâm, kịp thời phát hiện và chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 đã góp phần giữ vững ổn định tình hình và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trong năm 2023, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan khối nội chính huyện đã tích cực, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị và các dịp lễ, Tết; giải quyết kịp thời những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì thường xuyên và giải quyết kịp thời. Công tác thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả tích cực.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2023; đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT các cấp, các cơ quan khối nội chính đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023.

Đồng chí đề nghị, năm 2024 các tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; cấp ủy, UBKT từ huyện đến cơ sở xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 có trọng tâm, trọng điểm.

Về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị cần tập trung quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc.

Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân khen thưởng 5 tập thể...

...và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2023.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã khen thưởng cho 5 tập thể và 8 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp năm 2023.

Lê Thơ (CTV)