Huyện Bá Thước sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII

Chiều 6-7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, triển khai các chương trình, nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đạt được kết quả tích cực.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 3,85%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.000 tỷ đồng, bằng 76,9% so với mục tiêu Đại hội đề ra. Toàn huyện có 3 xã (15%), 82 thôn (44,8%) đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30,94 triệu đồng, tăng 6,98 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao so với mục tiêu Nghị quyết, nổi bật như: Tổng sản lượng lương thực, thu ngân sách, công tác giảm nghèo, dịch vụ du lịch…

Các đại biểu dự hội nghị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tiếp tục, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân, nhất là những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã cử 199 cán bộ đi học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, 100% trưởng thôn, phố là đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng còn hạn chế; thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ còn ít…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích và làm rõ thêm những số liệu cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm; thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; việc triển khai các chương trình, dự án; an sinh xã hội, lao động, việc làm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; kết nạp đảng viên mới; kiểm tra, giám sát và thi hành Điều lệ Đảng...

Bí thư Huyện ủy Bá Thước Phạm Đình Minh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phạm Đình Minh nhấn mạnh: Việc đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện là nội dung, nhiệm vụ quan trọng, là cơ sở để Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đồng chí đề nghị mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy vai trò và xác định nhiệm vụ cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đỗ Duy Đông