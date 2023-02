Hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn

Xác định kiểm tra, giám sát (KTGS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, thời gian qua Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ KTGS, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022.

Đồng chí Hoàng Trung Sơn, Chủ nhiệm UBKT, LĐLĐ tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, hàng năm, ngay từ đầu năm, UBKT LĐLĐ tỉnh tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình công tác, kế hoạch hoạt động từng tháng, từng quý, năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên; hướng dẫn, chỉ đạo UBKT công đoàn cấp dưới xây dựng chương trình công tác để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra; vận dụng đồng bộ và sáng tạo các hình thức, phương pháp kiểm tra; phối hợp chặt chẽ với các ban liên quan trong quá trình hoạt động. Chú trọng kiểm tra ở cùng cấp và tăng cường kiểm tra cấp dưới, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra; chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nhất là đối với cấp cơ sở. Đồng thời xây dựng lịch tiếp đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn và xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên vi phạm; tham gia với cơ quan chức năng giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kiểm tra công tác quản lý tài chính công đoàn tại 1 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; tiến hành giám sát chuyên đề việc chi các gói hỗ trợ COVID-19 và hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tại 9 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ tại 6 đơn vị bảo hiểm xã hội các huyện; giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường tại 5 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; kiểm tra công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại 10 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 20 công đoàn cơ sở trực thuộc... Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức kiểm tra 5.812 cuộc, trong đó UBKT LĐLĐ tỉnh đã KTGS 39 cuộc; các công đoàn ngành và tương đương, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố kiểm tra 1.529 cuộc; công đoàn cơ sở tự KTGS 4.244 cuộc. Công tác kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn cấp mình và cấp trên; công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn; giám sát việc chi các gói hỗ trợ COVID-19 và hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động, việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT công đoàn các cấp...

Bên cạnh đó, UBKT công đoàn các cấp đã giúp ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn tham gia giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ kịp thời, đạt hiệu quả. Trong năm 2022, các cấp công đoàn đã tiếp 457 lượt đoàn viên, CNVCLĐ và nhận 164 đơn khiếu nại, tố cáo. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu là việc thực hiện chế độ BHXH, tiền lương, tiền thai sản, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, những tranh chấp phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động... Các cấp công đoàn đã chủ động giải quyết được 8 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền; phối hợp tham gia với cơ quan Nhà nước, người sử dụng lao động giải quyết được 156 đơn khiếu nại, tố cáo; đã can thiệp, bảo vệ cho 145 người được trở lại làm việc; 38 người được giải quyết về lương; 140 người được giải quyết chế độ BHXH, BHYT; 155 người được giải quyết chế độ BHTN; 157 người được giải quyết về trợ cấp thôi việc...

Có thể khẳng định, hoạt động của UBKT công đoàn các cấp thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản; nâng cao ý thức chấp hành điều lệ và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động nhằm xây dựng tổ chức công đoàn và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.

Bài và ảnh: Thanh Huê