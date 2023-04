Hậu Lộc: Phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm quý II-2023

Ngày 3-4, Huyện ủy Hậu Lộc tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 15, khóa XXVII đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm quý II-2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong quý I-2023, huyện Hậu Lộc đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là: toàn huyện đã gieo trồng được 6.325 ha cây trồng, đạt 102% KH. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 12.094 tấn, bằng 25,2% KH, tăng 1,6% CK. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được triển khai tích cực, một số sản phẩm chủ lực tăng khá. Lĩnh vực giao thông, đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung chỉ đạo, tiến độ, chất lượng công trình được nâng lên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 898 tỷ đồng, tăng 18,8% CK; giá trị xuất khẩu ước đạt 32 triệu USD. Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I-2023 ước đạt 164,5 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 762,6 tỷ đồng, tăng 19,4%. Huyện đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, bồi thường GPMB, tái định cư và tiếp tục thực hiện giải quyết tồn đọng, thiếu sót trong quản lý đất đai, bồi thường GPMB...

Nhiều mô hình về sản xuất cây hàng hóa, nuôi trồng thủy hải sản, trồng rau thủy canh, liên kết sản xuất... tiếp tục được duy trì. Có 3 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và 4 sản phẩm được đưa lên sàn nongsanantoanthanhhoa.vn. Ban chỉ đạo về xây dựng NTM đã tập trung chỉ đạo các xã rà soát, hoàn thiện các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quan tâm hỗ trợ để các địa phương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.

Hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: Huyện đã phối hợp, tổ chức thành công Lễ đón nhận Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Đền Bà Triệu, chỉ đạo tổ chức tốt các lễ hội đầu năm theo quy định. Tổ chức thành công giải Việt dã, giải bóng đá “Phong trào thanh niên huyện Hậu Lộc lần thứ II năm 2023”. Công tác bồi dưỡng học sinh mũi nhọn, phụ đạo học sinh yếu được chú trọng; chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh giỏi tăng. Quan tâm chỉ đạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử (đạt 87,46%), công tác y tế dự phòng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân được nâng lên. Các chế độ, chính sách được chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng và quan tâm, kịp thời. Quốc phòng - an ninh, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng...

Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận để làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời phân tích những hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt, linh hoạt, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của quý II-2023. Nhất là đối với các nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, GPMB, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; đánh giá việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và tiến hành đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; công tác điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị.

Đoàn Hằng (Đài TT Hậu Lộc)