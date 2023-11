Hà Trung - Bước chuyển sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (Bài 2): Nỗ lực hoàn thành huyện nông thôn mới

Để “cán đích” huyện NTM vào cuối năm 2023 theo đúng lộ trình mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, những ngày này cùng với Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện, các địa phương trong huyện đang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hội nghị sơ kết công tác XDNTM 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của BCĐ thực hiện các chương trình MTQG huyện Hà Trung.

Những quả ngọt

Là một trong những địa phương đăng ký về đích NTM kiểu mẫu đầu tiên của huyện, ngay sau khi “cán đích” xã NTM nâng cao (năm 2020), Đảng ủy xã Hà Sơn đã ban hành nghị quyết về xây dựng xã NTM kiểu mẫu để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu sát đúng cho từng giai đoạn, từng năm. Trong đó, xác định sản xuất nông nghiệp là trọng tâm, phát triển du lịch lễ hội và dịch vụ là mũi nhọn, phấn đấu năm 2023 trở thành xã NTM kiểu mẫu, là điểm du lịch văn hóa của huyện, của tỉnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tống Duy Tân, để nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững, xã đã tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu mùa vụ; đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; vận động bà con chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang phát triển kinh tế trang trại tổng hợp. Tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc để có mặt bằng sạch thu hút đầu tư. Khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ có thế mạnh như dịch vụ thương mại, vận tải, du lịch... Đến tháng 10/2023, xã Hà Sơn đã cơ bản đạt các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân của người dân trong xã (năm 2023) ước đạt 65,6 triệu đồng/năm; thôn Chí Phúc đạt 5/6 tiêu chí thôn thông minh; xã đạt 7/8 nội dung yêu cầu tiêu chí trong bộ tiêu chí xã có lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số. Hiện xã đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thôn Vân Cô, xã Hà Lai là điểm sáng trong việc thực hiện XDNTM kiểu mẫu theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận Vũ Văn Đạo chia sẻ: Để quần chúng Nhân dân làm theo, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong đóng góp tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông cũng như trong phát triển kinh tế gia đình... Do vậy, khi triển khai công việc thì thông đồng bén giọt, người dân mới tích cực hưởng ứng. Từ năm 2015 đến nay, Nhân dân thôn Vân Cô đã góp trên 2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mở rộng, nâng cấp và bê tông hóa 4,2 km đường giao thông; xây dựng 1,8 km rãnh thoát nước khu dân cư; chỉnh trang xây dựng hơn 2 km tường rào, khuôn viên đình Vân Cô, sửa chữa nhà văn hóa thôn... Hiện thôn đã cơ bản đạt 15/15 tiêu chí và đang đề nghị được công nhận thôn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023.

Lãnh đạo xã Hà Sơn thăm mô hình vườn mẫu của hộ gia đình ông Nguyễn Thành Long ở thôn Chí Phúc.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai Nguyễn Thanh Tùng, những “quả ngọt” trong hành trình XDNTM ở thôn Vân Cô nói riêng và toàn xã Hà Lai nói chung là một quá trình nỗ lực không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương. Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay xã đã huy động được gần 310 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, xây mới, chỉnh trang nhà cửa lên tới gần 279 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn huy động hàng nghìn ngày công, vận động 142 hộ dân hiến gần 7.100m2 đất mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Năm 2021, thôn Mậu Yên 2 được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, xã Hà Lai được công nhận xã NTM nâng cao. Hà Lai đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu năm 2024 đạt xã NTM kiểu mẫu.

Nỗ lực về đích huyện NTM

Với quan điểm XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, là giải pháp quan trọng để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, vì vậy để triển khai một cách bài bản, huyện Hà Trung đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện về chương trình XDNTM đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Cùng với việc tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình, dự án, công tác duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, hàng tháng BCĐ thực hiện các chương trình MTQG huyện định kỳ giao ban để nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí. Chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về XDNTM và phát triển sản phẩm OCOP theo hướng thực chất, bền vững, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng; trong đó, chú trọng giới thiệu các mô hình hay, các điển hình trong XDNTM và quảng bá phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương... Huyện cũng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Xây dựng giao thông nông thôn và khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; “Mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh”, mô hình “Đường cây thanh niên”, “Đường tranh bích họa”; hướng dẫn MTTQ các xã thực hiện các nội dung tiêu chí xã an toàn thực phẩm, xã an toàn thực phẩm nâng cao... Thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay 19/19 xã của huyện Hà Trung đạt xã NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; 4 thôn đạt NTM kiểu mẫu; huyện đạt 7/9 tiêu chí NTM.

Từ nguồn đóng góp của Nhân dân, nhà văn hóa làng Đồng Hậu, xã Hà Long được đầu tư xây dựng khang trang.

Chỉ còn 2 tháng để hoàn thiện nốt các tiêu chí huyện NTM, tuy nhiên theo đánh giá của BCĐ thực hiện các chương trình MTQG huyện, tiến độ XDNTM, đặc biệt các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ bản vẫn còn chậm theo kế hoạch; một số xã tổ chức thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, hướng tới xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chất lượng chưa cao; nguồn lực thực hiện XDNTM còn hạn chế. Vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí huyện NTM, như: quy hoạch, trường học, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, nước sạch tập trung, môi trường...

Để “cán đích” huyện NTM trong năm 2023, theo Bí thư Huyện ủy, Trưởng BCĐ thực hiện các chương trình MTQG huyện Hà Trung Lê Văn Dậu, trong thời gian tới cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng huyện NTM, xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, Hà Trung sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó quan tâm đến các tiêu chí về phát triển sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các phòng, đơn vị phụ trách phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn để tập trung rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá đảm bảo hồ sơ theo yêu cầu của từng tiêu chí theo đúng quy định.

Đối với các tiêu chí chưa duy trì được như tiêu chí trường học (do một số trường đã đến hạn đề nghị công nhận lại chuẩn), cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, huyện chỉ đạo các xã tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ tăng cường công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện XDNTM; giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất nhằm giúp các địa phương khắc phục khó khăn để hoàn thành mục tiêu chung của huyện theo đúng lộ trình đề ra.

