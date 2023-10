Đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố

Thực hiện chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh”, Hội LHPN TP Thanh Hóa đã tăng cường các hoạt động hướng về cơ sở với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực của phụ nữ đối với sự phát triển chung của TP Thanh Hóa.

Hội LHPN phường Phú Sơn tổ chức chương trình đồng diễn dân vũ thể thao thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Điểm nhấn trong hoạt động của các cấp hội phụ nữ thành phố là phong trào hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đây là phong trào trọng tâm nhằm khuyến khích hội viên phụ nữ phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, đầu tư nguồn lực phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả để làm giàu cho gia đình và giải quyết việc làm cho lao động nữ. Để giúp hội viên phát triển kinh tế, những năm qua Hội LHPN thành phố đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tổ chức tín dụng khác hơn 321 tỷ đồng cho 8.357 hội viên phụ nữ vay vốn. Duy trì hiệu quả các mô hình như “Tiết kiệm trao vàng”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Tổ, nhóm tiết kiệm”... thu hút hơn 90% cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm đến nay đạt trên 66 tỷ đồng, giúp cho 9.586 hội viên được vay vốn với số tiền 39,4 tỷ đồng.

Ngoài vốn vay, các cấp hội LHPN thành phố đã tuyên truyền, vận động thành lập mới 339 doanh nghiệp, trong đó có 173 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ; hỗ trợ 261 hội viên khởi sự kinh doanh. Đối với hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, hội LHPN các phường, xã thường xuyên rà soát, lập danh sách hội viên để có biện pháp giúp đỡ hiệu quả nhất. Theo đó, đã giúp được 71 hộ thoát nghèo và 94 hộ thoát cận nghèo, nâng cao đời sống.

Thực hiện mô hình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, thành phố có 28 hội cơ sở ra mắt được 88 mô hình. Các cơ sở hội đã kết nối được 69 tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm nhận đỡ đầu 119 trẻ mồ côi với mức hỗ trợ gần 580 triệu đồng/năm. Từ khi mô hình được ra mắt tại các chi hội, ban điều hành mô hình đã phân công thành viên và hội viên phụ nữ thường xuyên đến nhà giúp đỡ, hỗ trợ các cháu khi cần thiết; thăm hỏi, hỗ trợ các cháu trong quá trình học tập tại nhà, ngăn ngừa trẻ bị bạo lực, ngược đãi hoặc có nguy cơ xâm hại tình dục... Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các chi hội phụ nữ ở các phường, xã đã thực hiện tốt chương trình “Biến rác thành tiền” để lấy kinh phí hỗ trợ mô hình được duy trì bền vững.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, các cấp hội LHPN thành phố đã thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi và hiệu quả, thu hút đông đảo chị em tham gia. Trong đó, phong trào ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” tiếp tục được duy trì và lan tỏa sâu rộng. Giai đoạn 2021-2023, các cấp hội đã vận động được hơn 880 triệu đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 nhà hội viên có hoàn cảnh trị giá 607 triệu đồng. Phong trào “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, các cấp hội đã trồng được 7.100 cây các loại trị giá 142 triệu đồng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động như “Xây dựng người phụ nữ TP Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”... đã giúp chị em phụ nữ ngày càng tự tin, gần gũi và gắn bó, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Trong XDNTM, đô thị văn minh, các cấp hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng, tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông, xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà văn hóa phố, thôn, lát đá vỉa hè, cống rãnh thoát nước, lắp đặt hệ thống camera an ninh, đường điện chiều sáng, trồng hoa, trồng cây, hàng rào xanh... góp phần xây dựng thành phố luôn sạch đẹp.

Hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và sự kiện “Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam”, các cấp hội phụ nữ đã vận động hội viên ủng hộ 2.771 bộ áo dài truyền thống để xây dựng các tủ áo dài “Ai cần thì lấy - ai có thì tặng” và đã tặng 1.876 bộ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn mặc trong các dịp lễ, tết.

Hưởng ứng hội thi dân vũ thể thao do Trung ương Hội phát động, các cấp hội đã triển khai rộng rãi, thu hút 680 cán bộ, hội viên tham gia, trong đó tiết mục của Hội LHPN phường Ba Đình đoạt giải nhất toàn tỉnh. Tham gia cuộc thi online mô hình “Làng quê, khu phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hội LHPN thành phố đoạt giải nhất tỉnh; tham gia hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn giao thông” Hội LHPN thành phố đoạt giải ba toàn tỉnh.

Chủ tịch Hội LHPN TP Thanh Hóa Đỗ Thị Bảy cho biết: Các hoạt động của Hội LHPN thành phố đã đi vào từng lĩnh vực cụ thể, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên cũng như nhiệm vụ chính trị. Qua đó, đã khẳng định được vai trò và vị thế của hội, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của TP Thanh Hóa nói chung, kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố nói riêng.

Để giữ vững danh hiệu đơn vị vững mạnh xuất sắc, từ nay đến cuối năm các cấp hội tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Bài và ảnh: Tố Phương