Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa chỉ đạo công tác điều hành quản lý ngân quỹ

Để chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm 2023, đảng ủy, tập thể lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thanh Hóa đã thực hiện nhiều giải pháp, đổi mới phương thức hoạt động. Qua đó, khẳng định vai trò là kênh công cụ tài chính quan trọng trong việc tập trung, phân phối, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, quỹ ngân sách Nhà nước (NSNN), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hoạt động giao dịch "không khách hàng" tại KBNN Thanh Hóa.

Hiện nay, Đảng bộ KBNN Thanh Hóa có 30 chi bộ trực thuộc, với 389 đảng viên. Để phát huy vai trò trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được KBNN Thanh Hóa quan tâm, đẩy mạnh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc với phương pháp học tập thiết thực, hiệu quả. Sau học tập, quán triệt, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với từng vị trí việc làm, qua đó góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ KBNN Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện đó là công tác quản lý thu NSNN. Đơn vị đã phối hợp với các cơ quan thu để tập trung hạch toán nhanh, đầy đủ các khoản thu NSNN, góp phần thúc đẩy thực hiện chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công nói riêng và trong nền kinh tế nói chung. Đến nay, KBNN Thanh Hóa đang phối hợp thu NSNN và thanh toán song phương điện tử với 7 hệ thống ngân hàng thương mại, gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Mbbank, SeAbank, SHB, VPBank và LienVietPostBank. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp ngân sách, hạn chế tối đa sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch, bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quản lý quỹ NSNN. Kết quả, thu NSNN 11 tháng năm 2023 đạt 37.170 tỷ đồng (không tính các khoản thu vay của NSNN, thu chuyển giao ngân sách, thu chuyển nguồn, thu kết dư ngân sách). Trong đó, thu nội địa là 22.249 tỷ đồng, đạt 101,87% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 14.681 tỷ đồng, đạt 108,75% so với dự toán.

Trong công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đúng, đủ các quy định của Luật NSNN về kiểm soát thanh toán đối với các khoản chi thường xuyên. Đồng thời, bảo đảm trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và nội dung, nhiệm vụ chi, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi của các đơn vị sử dụng ngân sách. Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, KBNN Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, bảo đảm đúng quy định về hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ; kiên quyết từ chối thanh toán đối với các khoản chi chưa đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức và báo cáo cơ quan có thẩm quyền kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành dự toán ngân sách. Tính đến hết tháng 11/2023, chi NSNN thực hiện là 23.745 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Thanh Hóa, khẳng định: Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ Nhà nước, đảng ủy đã bám sát Chỉ thị số 5129/CT-KBNN ngày 11/9/2023 của Tổng Giám đốc KBNN về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống KBNN; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đề cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm soát quỹ NSNN; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh, an toàn cơ quan, trật tự nội vụ của từng đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến, hiện đại hóa công tác thu, xây dựng kho bạc “3 không”; tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống KBNN, tạo thuận lợi hơn nữa cho các tổ chức, cá nhân khi giao dịch với KBNN. Tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan thu trên địa bàn nhằm tập trung thu, thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN, thực hiện điều tiết các khoản thu theo quy định; tiến hành kiểm soát chi theo đúng chế độ, định mức..., góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030.

