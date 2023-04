Dận vận khéo trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Yên Định

Dân vận kém thì việc gì cũng khó, dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công”, lời dạy của Bác Hồ như kim chỉ nam giúp các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Yên Định thực hiện hiệu quả công tác. Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nhờ dân vận khéo trong phát triển kinh tế, ở xã Yên Trường đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao.

Xã Yên Trường được nhiều người biết đến không chỉ là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng mà trong những năm qua, nơi đây đang có nhiều đột phá trên các lĩnh vực. Đóng góp vào thành quả đó có vai trò của công tác dân vận, đặc biệt là thực hiện phong trào DVK. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, chung tay xây dựng NTM nâng cao. Nổi bật, trong phát triển kinh tế người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn xã có 114 trang trại; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn xã chiếm tỷ trọng lớn và tăng như: may mặc, hàn xì, đồ gỗ. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt gần 70 triệu đồng/người/năm. Đóng góp vào xây dựng NTM, nhiều người dân đã tự nguyện đóng góp tiền, công sức để xây dựng đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường. Hiện nay, tại Yên Trường đang đẩy mạnh xây dựng công trình đường giao thông thôn Thạc Quả; nâng cấp, cải tạo đường giao thông vào khu trang trại thôn 2; xây dựng và hoàn thiện công trình nhà văn hóa thôn 1, thôn 3, thôn Lựu Khê... Xã Yên Trường đang tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, cùng với việc huy động sức dân, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2023.

Xác định DVK là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của chương trình xây dựng NTM, trong những năm qua, Ban Dân vận Huyện ủy đã chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng NTM. Đặc biệt gắn nội dung thi đua DVK với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phong trào thi đua DVK gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở các địa phương, đơn vị; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào...

Phong trào thi đua DVK trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Yên Định được MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tích cực hưởng ứng. Đến nay, huyện Yên Định có 665 mô hình DVK tập trung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh. Nhiều mô hình, điển hình mới được áp dụng mang lại hiệu quả cao như các mô hình sản xuất hạt giống lúa lai F1, gạo hữu cơ Quan Yên, xã Định Tiến; trang trại hữu cơ Nguyễn Xuân, xã Yên Thọ diện tích 10 ha, trồng gần 4.000 cây các loại, chủ yếu là bưởi diễn; trang trại ổi Đài Loan, xã Yên Thọ diện tích 4 ha. Bên cạnh đó nhiều mô hình như: “Nhà sạch - vườn đẹp”, “Nhà sạch – vườn mẫu”; “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” ở các xã Định Tân, Yên Thịnh, Định Tiến, Định Long; mô hình CLB “Gia đình phát triển bền vững, nuôi dạy con tốt” với 50 thành viên tham gia tại thôn Yên Thôn, xã Định Tiến; “Chi hội phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm”; “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “Phân loại rác sinh hoạt” của Hội Nông dân; mô hình “Sống xanh – sạch – đẹp” của MTTQ... thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Các phong trào thi đua đã góp phần làm cho kinh tế trong huyện phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất và đời sống được tăng cường, không khí dân chủ trong Nhân dân ngày càng được mở rộng, Nhân dân phấn khởi thi đua phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh. Đến nay, huyện Yên Định có 4 xã được công nhận xã NTM nâng cao và 2 xã NTM kiểu mẫu là Định Long, Định Tân.

Phát huy kết quả đạt được, huyện Yên Định tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là công tác dân vận chính quyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm chắc tình hình Nhân dân, những vấn đề bấp cập, phát sinh ở cơ sở; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, ổn định tình hình cơ sở...

Bài và ảnh: Thu Thủy