Dân vận khéo góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở Hậu Lộc

Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong những năm qua, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền của huyện Hậu Lộc quán triệt, triển khai và thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần đưa huyện Hậu Lộc có bước phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn mới (NTM) có nhiều khởi sắc theo hướng văn minh, hiện đại.

Cán bộ xã Lộc Sơn trao đổi với bà con về kỹ thuật chăm sóc giống lúa J02.

“Dân vận khéo” trong xây dựng NTM

Vừa qua, Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị thẩm định đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 cho 15 xã thuộc 8 huyện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến phân tích và kiểm tra thực tế trước đó, 100% các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đề nghị công nhận 7 xã, trong đó có 3 xã Phong Lộc, Cầu Lộc, Đồng Lộc (Hậu Lộc) đạt chuẩn NTM. Đây là 3 xã cuối cùng về đích NTM, góp phần quan trọng để huyện Hậu Lộc nỗ lực về đích NTM năm 2023.

Tính đến cuối tháng 6-2023, huyện Hậu Lộc đã có 21/21 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 111/132 thôn đạt chuẩn NTM, 14 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, toàn huyện có 17 sản phẩm OCOP (trong có có 2 sản phẩm đạt 4 sao, 15 sản phẩm đạt 3 sao). Có được những kết quả quan trọng trong chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hậu Lộc là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở.

Trên cơ sở xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tổ chức thực hiện các phong trào, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã tăng cường công tác tuyên truyền đến mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng, triển khai các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đối với sự phát triển của địa phương, đơn vị. Ban Dân vận Huyện ủy Hậu Lộc đã chủ động linh hoạt tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung, nhiệm vụ dân vận nói riêng, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận chung tay xây dựng NTM. Huyện Hậu Lộc đã xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong đó, tập trung vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, chỉnh trang nhà cửa, cổng ngõ, tường rào; xây dựng được hàng trăm mô hình “Dân vận khéo” về lĩnh vực phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Tiêu biểu như mô hình “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; mô hình nuôi gà siêu phẩm tại xã Phong Lộc; mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hoa Lộc, Phú Lộc; mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao quy mô lớn tại các xã Triệu Lộc, Mỹ Lộc, Phú lộc, Hòa Lộc, Hoa Lộc, Quang Lộc, Hưng Lộc; mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của hội LHPN; mô hình “Em nuôi của đoàn”, “khu vui chơi cho thiếu nhi tại các nhà văn hóa thôn”; “Cổng trường an toàn giao thông tự quản”, “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp” của Huyện đoàn... đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần chung tay xây dựng NTM trên địa bàn huyện Hậu Lộc.

Công tác dân vận góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020–2025, hệ thống dân vận đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện gắn với nâng cao hiệu quả công tác dân vận, trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các cấp, các ngành đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ và xây dựng cơ quan, đơn vị; đồng thời vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Nhiều cấp ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị, luôn bám sát theo dõi tình hình của ngành, địa phương để đưa ra các giải pháp lãnh đạo phù hợp. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Chính quyền các cấp đã tăng cường triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ. Tư vấn, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành các quy định về lề lối, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, văn hóa của cán bộ, công chức, viên chức. Công tác dân vận của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ban Dân vận Huyện ủy Hậu Lộc đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” trên địa bàn huyện. Đến nay, toàn huyện có 23/23 xã, thị trấn ra mắt thành công mô hình, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, cấp quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng; phối hợp tuyên truyền thực hiện các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; tích cực cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc; tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với Nhân dân; giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị, đơn, thư của Nhân dân...

Đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hậu Lộc cho biết: Thời gian qua, huyện Hậu Lộc xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở, thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Hiện nay, huyện Hậu Lộc đang tiếp tục tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác dân vận trong tình hình mới; triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong Nhân dân, nhất là mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”. Chỉ đạo đổi mới phương pháp công tác dân vận, chủ động tham mưu kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền và lực lượng vũ trang các cấp, góp phần quan trọng để Đảng bộ, Nhân dân huyện Hậu Lộc hoàn thành các mục tiêu trên các lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, trở thành huyện khá của tỉnh vào năm 2025.

Bài và ảnh: Ngọc Huấn