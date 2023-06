Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tăng cường sự đồng thuận xã hội, mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Trong 20 năm qua, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân; là diễn đàn dân chủ của Nhân dân; là dịp để gắn kết cộng đồng, nâng cao những giá trị văn hóa truyền thống. Thông qua đó, tăng cường sự đồng thuận xã hội, mở rộng và phát huy sức mạnh khối ĐĐK toàn dân tộc, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, bản, làng, tổ dân phố, KDC, góp phần tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong tình hình mới. Để tiếp tục phát huy giá trị, ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội ĐĐK, trong thời gian tới, ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tổ chức Ngày hội ĐĐK. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về nhiệm vụ xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc. Trong đó, chú trọng tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của MTTQ, về mục đích, ý nghĩa của Ngày hội ĐĐK, truyền thống đoàn kết, yêu nước trong cộng đồng dân cư, qua đó, tiếp tục củng cố, mở rộng và phát huy sức mạnh khối ĐĐK trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường hướng dẫn, phát huy sự năng động, sáng tạo của ban công tác mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội sát với tình hình thực tế ở KDC, đảm bảo cả phần lễ, phần hội vừa được tổ chức trang trọng, vừa vui tươi, gần gũi, gắn bó với Nhân dân. Gắn kết chặt chẽ việc tổ chức ngày hội với phát động, sơ kết, tổng kết các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư; đồng thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự chủ động, sáng tạo, đồng thuận của Nhân dân trong việc tích cực tham gia các hoạt động ngày hội ở địa phương. Tăng cường vận động, tập hợp các tổ chức, cá nhân sinh sống ở địa bàn, con em quê hương đang sinh sống ở địa phương khác hướng về ngày hội... Với tinh thần chủ động, sáng tạo, hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, đưa công tác mặt trận về với gia đình, từng người dân, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp có hiệu quả của chính quyền, các tổ chức thành viên, tin tưởng rằng trong thời gian tới Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc sẽ tiếp tục được tổ chức hiệu quả hơn, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Trong những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Lặc luôn chỉ đạo sát sao, giao nhiệm vụ cho Ủy ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các khu dân cư triển khai, tổ chức Ngày hội ĐĐK ở tất cả các thôn, khu phố và đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Ngày hội đã tạo nên những điểm nhấn, theo những sắc thái riêng của mỗi KDC, nhằm tiếp tục xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp truyền thống, thực sự là ngày hội tại mỗi cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối ĐĐK toàn dân tộc, nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới. Thông qua việc tổ chức ngày hội ở KDC đã kịp thời tôn vinh các tập thể, người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phong trào, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh và giảm nghèo bền vững. Ngày hội cũng là dịp để cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên có cuộc sống tốt hơn. Kết quả của ngày hội đã đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi thôn, làng, tổ dân phố, KDC trên địa bàn huyện. Từ đó, chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thành công chương trình XDNTM. Hiện, toàn huyện có 14/20 xã, 153/189 thôn đạt chuẩn NTM, 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; bình quân toàn huyện đạt 16,8 tiêu chí NTM/xã và 11,4 tiêu chí NTM nâng cao; phấn đấu năm 2025 Ngọc Lặc đạt huyện NTM. Đồng chí Phạm Văn Thiết Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ngọc Lặc Thường xuyên đổi mới nội dung, cách thức tổ chức Ngày hội ĐĐK có mục đích to lớn, ý nghĩa quan trọng nhưng để thu hút được đông đảo Nhân dân cùng tham gia, theo tôi, MTTQ các cấp phải thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, cách thức tổ chức cho phù hợp với điều kiện địa phương và nhiệm vụ trong tình hình mới. Để làm được điều đó, công tác chỉ đạo phải đầy đủ và tuyên truyền từ sớm. Ngay từ đầu năm, MTTQ cấp cơ sở cần chủ động đưa kế hoạch tổ chức Ngày hội ĐĐK vào chương trình công tác năm và xin ý kiến lãnh đạo của cấp ủy cùng cấp. Khi có hướng dẫn từ MTTQ cấp trên, các ban công tác mặt trận sẽ thông báo rộng rãi tới bà con và kết hợp với UBND xã, thị trấn tuyên truyền trên bảng tin, loa phát thanh, treo pano... để tạo không khí sẵn sàng cho ngày hội. Bên cạnh đó, nhân lực phải mở rộng và có lực lượng nòng cốt; vật lực phải đa dạng, xã hội hóa từ nhiều nguồn. Đặc biệt, phải thường xuyên phát hiện các nhân tố nhiệt tình, có năng khiếu nghệ thuật, thể thao, nấu ăn,... để mời gọi tham gia, phân công rõ ràng; vận động đảng viên, hội viên các đoàn thể làm nòng cốt để ngày hội là việc chung của cả khu, cả tổ chứ không tập trung dồn việc vào một nhóm nhỏ cán bộ cơ sở. Một yếu tố quan trọng là phải thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung chương trình. Phần lễ phải vừa trang trọng, vừa ý nghĩa, ngoài các báo cáo và thảo luận, cần có cả khen thưởng động viên, hỗ trợ an sinh xã hội. Phần hội phải đông vui, tiết mục đổi mới, có nơi thi văn nghệ, có nơi thi cầu lông, bóng bàn, lại có địa điểm thi món ăn do các gia đình tự làm rồi góp vào bữa cơm đoàn kết. Phần bữa cơm đoàn kết phải đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu... Chính nhờ thường xuyên tìm cách làm mới trong phương thức tổ chức nên dù đã 20 năm diễn ra nhưng Ngày hội ĐĐK trên địa bàn huyện Như Thanh vẫn luôn nhận được sự quan tâm tham gia của đông đảo Nhân dân. Đồng chí Lê Văn Quang, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Như Thanh Tăng cường đồng thuận xã hội trong xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị, là hoạt động tinh thần không thể thiếu trong cộng đồng dân cư với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Thông qua tổ chức ngày hội đã huy động sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân, đồng bào các tôn giáo; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội theo hướng thiết thực, hiệu quả hơn, theo tôi, MTTQ các cấp và ban công tác mặt trận ở KDC cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của ngày hội, nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy tiềm năng, nội lực của mỗi gia đình và cộng đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận hướng về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình, lấy thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” làm nội dung cơ bản, thường xuyên của hoạt động mặt trận nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng của Nhân dân, làm cho dân sinh được cải thiện, dân trí được nâng cao, dân chủ được mở rộng, dân đồng thuận ngày càng cao hơn. Chú trọng củng cố ban công tác mặt trận thôn, khu phố; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận. Đồng thời, làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay, trong xây dựng “Gia đình văn hóa”, “KDC văn hóa” và tổ chức tốt ngày hội ở khu dân cư… Mai Thị Thấy Trưởng ban công tác mặt trận KDC Hải Bình, xã Nga Hải, huyện Nga Sơn Gìn giữ những nét đẹp trong phong tục, tập quán dân tộc Dao Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc đã phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương và gìn giữ những nét đẹp trong phong tục, tập quán của dân tộc mình. Tại thôn Bình Sơn, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy) - thôn có 94 hộ là đồng bào dân tộc Dao sinh sống, Ngày hội ĐĐK gồm phần lễ được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, biểu dương các gia đình văn hóa, tập thể, cá nhân tiêu biểu; hỗ trợ xây nhà ĐĐK, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách. Phần hội vui tươi với các hoạt động văn nghệ, thể thao đậm đà sắc thái văn hóa dân tộc Dao. Thông qua ngày hội, người dân chúng tôi hiểu rõ hơn nhiệm vụ của địa phương, thấy được trách nhiệm của bản thân, gia đình trong xây dựng cộng đồng, trong việc gìn giữ những nét đẹp trong phong tục, tập quán của dân tộc mình, từng bước hủy bỏ các hủ tục lạc hậu... Dưới sự tập hợp của MTTQ, điểm nhấn là thông qua ngày hội, người dân thôn Bình Sơn đã nhiệt tình hiến đất, góp công, vật liệu, kinh phí làm đường giao thông, xây nhà văn hóa; ủng hộ giúp đỡ người nghèo..., xây dựng thành công thôn NTM (năm 2017) và đặc biệt là việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Dao như: Tết Năm cùng, Tết nhảy, Tết Thanh minh, Lễ hội tháng Bảy, Lễ cấp sắc; chữ viết... Hiện chúng tôi đang nỗ lực hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí, cùng xã Cẩm Bình phấn đấu về đích xã NTM nâng cao năm 2023. Dương Thị Bình Dân tộc Dao, thôn Bình Sơn, xã Cẩm Bình (Cẩm Thủy)