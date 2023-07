Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong sản xuất kinh doanh năm 2023

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, Đảng uỷ bộ phận Công ty và Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công tác vận hành tại nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Vượt qua khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong 6 tháng đầu năm 2023

Sáu tháng đầu năm 2023, tình hình trong nước và thế giới tiếp tục có nhiều biến động, nền kinh tế bắt đầu phục hồi sau nhiều năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, xung đột Nga – Ukraine... Bên cạnh đó, ngay từ những tháng đầu mùa khô, các hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng, một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống bị suy giảm công suất hoặc bị sự cố do phải vận hành liên tục trong thời gian dài để bù công suất cho sự thiếu hụt của các nhà máy thủy điện.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1, Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn và Ban Giám đốc Công ty, lãnh đạo các phòng, phân xưởng cùng với toàn thể cán bộ công nhân viên, với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai quyết liệt bằng các giải pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo các nghị quyết hàng năm của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã đề ra.

Đảng ủy EVNGENCO1, Đảng ủy bộ phận Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn động viên lực lượng sửa chữa đang làm việc với cường độ cao để kịp thời cung ứng điện những tháng đầu mùa khô năm 2023

Công tác chính trị tư tưởng được chú trọng, chất lượng công tác tuyên truyền được nâng cao; công tác xây dựng tổ chức đảng, quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng quy định; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm thực hiện; công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả, được công đoàn, đoàn thanh niên cấp trên đánh giá cao.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công ty sản xuất được 2.030,65 triệu kWh điện (đạt 97,44% kế hoạch giao), sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thực hiện 6 tháng đầu năm 2023, cụ thể như sau: Tỷ lệ điện tự dùng nhà máy là 10,17%; Suất hao nhiệt là 10.528 kJ/kWh; Hệ số khả dụng 95,82%; Tỷ lệ dừng máy do sự cố 2,41%; Tỷ lệ dừng máy do bảo dưỡng là 1,77%. Hoàn thành Công tác tiểu tu tổ máy số 1 từ ngày 30/01/2023 - 04/02/2023 và tiểu tu tổ máy số 2 từ ngày 04 -10/05/2023. Công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cơ bản đều được các đơn vị thực hiện tốt. Doanh thu bán điện tăng thêm (ΔD) ước đạt 10 tỷ đồng.

Tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm 2023

Dự báo trong 6 tháng cuối năm, tình hình thời tiết, thủy văn vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp, dẫn đến nhu cầu huy động cao với các nhà máy nhiệt điện, điều này yêu cầu các tổ máy phải có độ khả dụng cao, vận hành ổn định, nguồn nguyên liệu than phải được cấp đầy đủ và liên tục.

Quá trình bốc giỡ than tại cảng biển nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Trước tình hình đó, Đảng ủy Công ty, Ban Giám đốc Công ty sẽ tiếp tục tập trung bám sát công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo các phòng/phân xưởng cùng CBCNV hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm 2023.

Cụ thể, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp hợp lý nhằm đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu, vật tư, vật liệu để duy trì vận hành ổn định, liên tục. Vận hành các tổ máy hạn chế xảy ra sự cố, phấn đấu đạt sản lượng dự kiến phát trong 6 tháng cuối năm 2023 là 1.630 triệu kWh (đạt 100% kế hoạch TCT giao) và đáp ứng được các chỉ tiêu thông số kỹ thuật được giao.

Khuyến khích CBCNV đưa ra các sáng kiến kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian làm việc. Luôn đảm bảo độ sẵn sàng lò, máy và nhiên liệu đáp ứng các lần yêu cầu huy động của Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Đảng bộ Công ty sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 đã đề ra.

PV