Công bố quyết định thành lập Chi bộ quân sự xã Triệu Lộc

Sáng 13/12, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc) tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hóa chúc mừng chi bộ quân sự xã Triệu Lộc tại lễ công bố quyết định thành lập.

Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã công bố và trao quyết định thành lập chi bộ quân sự xã Triệu Lộc gồm 15 đồng chí, trong đó đồng chí Vũ Văn Hoàn, Bí thư Đảng bộ xã giữ chức vụ Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Quang Cảnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, đồng chí Phạm Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Việc thành lập chi bộ quân sự xã nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy Đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương.

Để chi bộ quân sự xã Triệu Lộc hoạt động hiệu quả trong thới gian tới, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị chi bộ cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW, ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy đảng các cấp.

Bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 24-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thường xuyên chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân xã có chất lượng ngày càng cao, chú trọng tham mưu phát triển đảng trong lực lượng dân quân của xã.

Phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng trên địa bàn tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đột xuất do Đảng ủy xã và Đảng ủy Quân sự huyện giao.

Tập trung xây dựng chi bộ quân sự xã thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ và các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thanh Hằng (CTV)