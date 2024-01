Công an Thanh Hóa thực hiện công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực

Xác định công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đóng vai trò rất quan trọng, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Lực lượng công an tuyên truyền cho người dân về việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, hằng năm Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, như: Luật Tố cáo và các nghị định, thông tư hướng dẫn; Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN)... Ngoài ra, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh còn xây dựng kế hoạch, tổ chức các hội nghị để triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh. Để thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, hằng năm Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm công tác và việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN. Trên cơ sở đó, từng đảng bộ, chi bộ, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, cụ thể như: Giám đốc Công an tỉnh ban hành Quyết định số 1063 về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng qua đường dây nóng... Qua đó, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, tiếp nhận, giải quyết các vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; đảm bảo việc tiếp nhận, chuyển giao, thụ lý, giải quyết các nguồn tin tội phạm đúng quy định của pháp luật, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Cùng với đó, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tiến hành 1 cuộc giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đối với 5 đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Qua kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cụ thể đến các đảng bộ được kiểm tra, giám sát, đồng thời yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Công an tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tư pháp trong việc trao đổi, thông tin, tham vấn ý kiến liên quan đến một số dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra để chuyển hồ sơ hoặc chuyển thông tin vụ việc theo quy định. Từ năm 2021 đến tháng 10/2023, Công an tỉnh đã tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng 9 nguồn tin liên quan đến tiêu cực tham nhũng; cơ quan điều tra đã tiếp nhận, giải quyết 199 nguồn tin về tội phạm; 131 nguồn tin tố giác, tin báo của công dân... Trong đó, các nguồn tin liên quan đến tội phạm tham nhũng, tiêu cực đã được cơ quan điều tra Công an tỉnh giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật.

Thời gian tới, Công an tỉnh thường xuyên bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh để giải quyết các nguồn tin tội phạm đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong hoạt động nghiệp vụ theo hướng phân công rõ người, rõ việc, ấn định thời gian hoàn thành. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để nắm và quản lý ngay từ giai đoạn phát hiện, tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm kiến nghị, khởi tố. Đặc biệt phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng như thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, thuế... để thực hiện tốt công tác chuyển giao, tiếp nhận nhằm đảm bảo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kịp thời, đầy đủ. Ngoài ra, tăng cường phối hợp liên ngành tư pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, quá thời hạn. Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự, hạn chế đến mức thấp nhất những tồn tại, hạn chế trong hoạt động tố tụng, nhất là những tồn tại, hạn chế thuộc nguyên nhân chủ quan của cơ quan cảnh sát điều tra...

Bài và ảnh: Quốc Hương