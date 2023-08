Chuyển giao Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa và Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên. Theo đó, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn chuyển từ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) thuộc Đảng bộ EVN.

Chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng, đảng viên Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; Trần Phú Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Trước đó, ngày 18-8 Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 2793-QĐ/TU về việc chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Theo đó, quyết định chuyển giao Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn gồm 6 chi bộ và 37 đảng viên từ trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về trực thuộc Đảng bộ EVNGENCO2, thuộc EVN và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tiếp đó, ngày 23-8 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Quyết định số 1474-QĐ/ĐUK về việc tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Tại hội nghị, Đảng ủy EVN và Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ký biên bản tiếp nhận và bàn giao 6 chi bộ và 37 đảng viên của tổ chức đảng theo quy định.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Hải phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại chương trình, Đoàn Thanh niên EVN đã tiếp nhận tổ chức Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn và 23 đoàn viên trực thuộc Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về sinh hoạt tại Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp nhận tổ chức Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Hải ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn. Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời gian qua, đơn vị đã đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng hành với Đảng bộ Khối thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí mong muốn EVN và EVNGENCO2 tiếp tục giữ mối liên hệ với địa phương để cùng nhau nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy EVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn cảm ơn Tỉnh uỷ Thanh Hóa, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, nhất là Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn trong suốt thời gian qua để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ EVNGENCO2, nhưng mọi hoạt động của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn vẫn gắn bó với địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội và bảo đảm an toàn trật tự, vận hành an toàn, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy EVNGENCO2 Trần Phú Thái tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy EVN, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đồng thời sẽ quán triệt và đưa vào chương trình công tác để triển khai thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2 Trần Phú Tháiphát biểu.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới cấp ủy các cấp ở địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Đảng bộ EVNGENCO2 nói chung và Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn trong công tác phối hợp cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đối với hoạt động thanh niên, đồng chí mong muốn Ban Chấp hành và đoàn viên, thanh niên Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn tiếp tục phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong sản xuất, kinh doanh, ra sức thực hiện tốt phong trào thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Minh Lương