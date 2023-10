Cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hội viên

Những năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Yên Định đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.

Vệ sinh đường làng, ngõ xóm là một trong những việc làm thiết thực XDNTM xanh, sạch, đẹp của hội viên HND xã Định Hòa (Yên Định).

Chủ tịch HND huyện Yên Định Trịnh Ngọc Thanh cho biết: HND huyện đã xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo các cấp HND trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) theo từng tháng, từng quý và từng năm. Theo đó, các cấp HND huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của hội cấp trên; đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hăng hái thi đua lao động, sản xuất; tích cực tham gia các phong trào nông dân, phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn, vận động, hỗ trợ nông dân thực hiện chương trình XDNTM, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa bàn nông thôn.

Hiện nay, HND huyện có 26 cơ sở hội, 149 chi hội, với trên 26 ngàn hội viên. Các cơ sở hội và chi hội thực hiện tốt việc sinh hoạt theo Điều lệ HND Việt Nam. Để công tác TTPBGDPL cho hội viên đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao, thời gian qua HND huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan đổi mới nội dung, linh hoạt hình thức tuyên truyền với từng địa phương, đơn vị; trang bị tài liệu sinh hoạt cho chi, tổ HND; phối hợp xây dựng các tổ tự quản, tổ an ninh xã hội, tổ hòa giải ở thôn, xóm; các mô hình an ninh như: “Chi HND tự quản về an ninh trật tự”, “Chi hội không có người vi phạm pháp luật”, thành lập câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” và tổ chức cho hội viên, nông dân ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội... Đồng thời, triển khai TTPBGDPL thông qua loa truyền thanh; phát tờ rơi, treo băng rôn, khẩu hiệu và xe thông tin, tuyên truyền lưu động; tập trung tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiên tiến trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

HND từ huyện đến cơ sở tiếp tục xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác TTPBGDPL, là thành viên các tổ hòa giải tham gia công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nông dân ngay tại cơ sở. Thường xuyên tập huấn, trang bị kỹ năng nghiệp vụ TTPGPL cho hội viên nông dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, hội viên nông dân. Từ đầu năm 2023 đến nay, HND huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong huyện tổ chức tuyên truyền 420 buổi, với 26.980 lượt hội viên tham gia và tổ chức 41 buổi

TTPBGDPL, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 2.630 lượt hội viên; cấp phát trên 480 cuốn thông tin Nông dân Thanh Hóa đến các chi hội làm tài liệu sinh hoạt... Ngoài ra, HND huyện còn đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua XDNTM”; tập trung phát triển kinh tế hộ và phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch HND xã Định Hòa Ngô Tuấn Anh cho biết: “Thời gian qua, công tác TTPBGDPL được cán bộ, hội viên HND xã tổ chức ngắn gọn, giúp hội viên dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với tình hình thực tế của xã. Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho hội viên nông dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia phần việc của HND và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu của địa phương”.

Có thể nói, thông qua các mô hình, câu lạc bộ của các cấp HND huyện Yên Định về TTPBGDPL đã trang bị cho hội viên kiến thức cần thiết để nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong hội viên, đồng thời giáo dục con cái, người thân trong gia đình và những người xung quanh chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là cách làm thiết thực để đưa pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Công Quang