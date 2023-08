Bá Thước: Chuyển biến tích cực khi lãnh đạo cấp xã không phải là người địa phương

Thời gian qua, công tác luân chuyển cán bộ và bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương được huyện Bá Thước triển khai đồng bộ. Qua đó, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, nhất là ở những địa bàn nổi cộm, phức tạp.

Cán bộ xã Thành Sơn, huyện Bá Thước kiểm tra công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. Ảnh: TIẾN ĐÔNG

Giải quyết nhiều vấn đề tồn tại ở cơ sở

Tháng 12-2021, đồng chí Nguyễn Chí Công đang làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Cành Nàng được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành Sơn. Sau khi được điều động về xã, đồng chí Công đã nhanh chóng tiếp cận công việc mới, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ xã đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giải quyết một số vấn đề tồn đọng tại địa phương, như công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường...

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Chí Công cho biết: Quà rà soát, toàn xã có 54 trường hợp vi phạm các quy định của Luật Đất đai trước ngày 1-7-2014. Xã đã lập biên bản và đề xuất với huyện giải pháp xử lý. Đối với các trường hợp vi phạm sau ngày 1-7-2014, xã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng nếu vẫn cố tình vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vì là đặc thù của xã vùng núi cao, một bên là núi, một bên là vực, diện tích đất ở và đất sản xuất giành cho Nhân dân rất hạn hẹp nếu không tạo điều kiện về thủ tục pháp lý cho Nhân dân thì người dân sẽ rất thiệt thòi.

Xã luôn xác định phát triển du lịch cộng đồng là hướng đi mang lại nguồn thu nhập cho bà con. Vì vậy, đã và đang tập trung tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động; thành lập các mô hình như “Xe ôm du lịch tự quản về an ninh - trật tự”, “Camera với an ninh - trật tự”... góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Điều quan trọng hơn đó là nâng cao nhận thức của người dân trong việc cùng cộng đồng trách nhiệm giữ gìn an ninh - trật tự, quảng bá được hình ảnh, nét đẹp văn hóa của Thành Sơn trong lòng du khách.

Nhiều năm công tác tại xã Điền Trung, rồi làm Phó Chủ tịch UBND xã Điền Lư, tháng 9-2018 đồng chí Nguyễn Văn Thành được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động về đảm nhận cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Điền Trung. 5 năm qua, đồng chí Thành đã phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở. Điểm nổi bật là đồng chí đã cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thành, trước khi được điều động, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước giao nhiệm vụ cho đồng chí cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ xây dựng xã Điền Trung về đích NTM trước năm 2020. Thời điểm đồng chí về Điền Trung, toàn xã mới có 4/10 thôn đạt thôn NTM. Để đưa 100% số thôn về đích NTM là cả sự nỗ lực ngày đêm của đội ngũ cán bộ từ xã, đến thôn trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn... Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cấp ủy, chính quyền và toàn dân, năm 2019 Điền Trung đã về đích NTM; được công nhận xã đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm. Giai đoạn 2020 đến nay xã đang tập trung chỉ đạo các thôn giữ vững tiêu chí thôn NTM, NTM kiểu mẫu; phấn đấu đến năm 2025 trở thành xã NTM nâng cao. Năm 2022 đến nay xã đã thực hiện giải phóng mặt bằng 40,7 ha để mở đường cho việc xây dựng các công trình, dự án, nhất là dự án trọng điểm Cụm công nghiệp Điền Trung, khu dân cư thôn Giát, góp phần tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

“Việc Huyện ủy Bá Thước thực hiện luân chuyển cán bộ đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí, giúp nhiều cán bộ trẻ từ huyện về xã, từ xã này sang xã khác, từ vị trí này sang vị trí khác có bước trưởng thành, thông qua sự rèn luyện, thử thách ở cơ sở, cùng với địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ an ninh, chính trị ở nhiều địa phương”, đồng chí Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

Tạo môi trường rèn luyện cán bộ

Đại hội Đảng bộ huyện Bá Thước lần thứ XXIII đã xác định việc “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” là một trong hai chương trình trọng tâm của huyện giai đoạn 2020-2025. Để cụ thể hóa chương trình trọng tâm của đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 10-11-2021 về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức huyện Bá Thước giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo để triển khai thực hiện đồng bộ tất cả các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó, thực hiện chủ trương luân chuyển kết hợp với bổ nhiệm, bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Giai đoạn 2021-2023 huyện đã luân chuyển, bố trí được 20/21 bí thư đảng ủy xã, thị trấn không phải là người địa phương; 13/21 chủ tịch xã, thị trấn không phải là người địa phương, từng bước xóa bỏ tình trạng khép kín trong công tác cán bộ.

Đánh giá về công tác luân chuyển cán bộ và bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương, đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước cho biết: Thực hiện chủ trương trên đã tạo ra sự đổi mới mang tính đột phá trong công tác cán bộ, mang lại những luồng gió mới cho cơ sở, tạo được sự đồng thuận, tăng niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền. Tại các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Ðội ngũ cán bộ sau khi được luân chuyển, bố trí vào một số chức danh chủ chốt đều trưởng thành nhanh hơn, có kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở. Thực tiễn cho thấy nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp tồn tại qua nhiều nhiệm kỳ được xử lý, giải quyết hiệu quả, góp phần hạn chế được tình trạng cục bộ địa phương.

Tuy nhiên, khi thực hiện chủ trương trên, ở một số địa phương vẫn còn tư tưởng cục bộ, không muốn tiếp nhận, giúp đỡ cán bộ được điều động, luân chuyển về. Một số cán bộ được điều động, luân chuyển về cơ sở còn nể nang, ngại va chạm, thiếu quyết liệt. Khi đưa cán bộ không phải người địa phương về cũng có chỗ phát sinh tâm tư trong nội bộ và làm ảnh hưởng đến động lực phấn đấu của cán bộ địa phương. Để giải quyết triệt để vấn đề trên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương bố trí lãnh đạo không phải là người địa phương, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên.

“Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới Huyện ủy Bá Thước sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy định của Đảng, kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc bị xử lý kỷ luật. Phát hiện, đưa vào quy hoạch những cán bộ đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Thực hiện nhất quán việc bố trí Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và một số chức danh khác không phải là người địa phương; điều động, giới thiệu ứng cử để bầu đối với chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã ở những đơn vị khó khăn về nguồn nhân sự tại chỗ”, đồng chí Bùi Thị Hoa nhấn mạnh.

Ngân Hà