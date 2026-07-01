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[TRỰC TIẾP] U8 phường Hạc Thành vs U8 Huystar, LQP

VH
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(Baothanhhoa.vn) - Trực tiếp trận đấu giữa U8 phường Hạc Thành vs U8 Huystar, LQP trong khuôn khổ Giải bóng đá Nhi đồng Báo và PTTH Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

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