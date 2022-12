Xã Tiến Nông - điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã Tiến Nông (Triệu Sơn) được triển khai sâu rộng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, mà còn củng cố và phát huy các hoạt động tương thân tương ái, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Nhà văn hóa thôn Minh Hòa được xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của người dân.

Để phong trào lan tỏa sâu rộng, xã đã luôn bám sát 5 nội dung, 7 phong trào thuộc phong trào TDĐKXDĐSVH vào thực tiễn địa phương. Từ đó, cấp ủy, chính quyền xã Tiến Nông đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra các kế hoạch, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy phong trào TDĐKXDĐSVH phát triển. Trong quá trình thực hiện, xã luôn xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và được triển khai thường xuyên, liên tục, bảo đảm nội dung, đúng định hướng. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh cơ sở, hệ thống pa nô, áp phích, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; tuyên truyền thông qua các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, họp thôn, sinh hoạt của các chi hội... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng.

Trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác xây dựng gia đình văn hóa được xem là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Do đó, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH của xã, ban công tác mặt trận thôn đã tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa. Nội dung thực hiện được gắn với các phong trào như: “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”... Các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa được thôn đưa vào hương ước để Nhân dân thực hiện nghiêm túc đã góp phần đưa tỷ lệ gia đình văn hóa của xã luôn đạt cao, năm 2022 đạt 92,1% (tăng 6% so với năm 2021).

Tiêu biểu như thôn Minh Hòa đã triển khai hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH, từ đó đã giúp cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao. Bà con trong thôn tích cực tham gia các phong trào của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Ông Lê Văn Quảng, trưởng thôn Minh Hòa cho biết: Ban công tác mặt trận thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động các nội dung của phong trào đến người dân. Đưa các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa vào hương ước thôn. Nhờ đó nội dung phong trào được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Tỷ lệ gia đình văn hóa trong thôn đạt trên 90%.

Từ hạt nhân là các gia đình văn hóa, phong trào xây dựng thôn văn hóa đã phát triển bền vững. Hiện nay, trên địa bàn xã có 7/7 thôn đạt và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được người dân hưởng ứng tích cực. Hiện nay, toàn xã có 19 câu lạc bộ văn nghệ, thể dục, thể thao thu hút hơn 60% người dân tham gia thường xuyên. Mỗi năm xã tổ chức từ 7-9 cuộc giao lưu thể thao, hội diễn văn nghệ nhân các dịp lễ, tết để người dân tham gia.

Để tạo điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho người dân, xã đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ thôn đến xã. Đến nay, đã đầu tư xây dựng trung tâm văn hóa xã với tổng diện tích 12.900 m2, gồm: hội trường nhà văn hóa được bố trí đầy đủ trang thiết bị; sân vận động với 2 sân cầu lông, 2 sân bóng chuyền và các dụng cụ tập luyện thể thao, điểm vui chơi giải trí cho người già và trẻ em. Có 7/7 thôn hoàn thiện nhà văn hóa, khu thể thao được quy hoạch rộng rãi với diện tích từ 500 m2 trở lên và trang bị các dụng cụ tập thể dục thể thao: xà đơn, xà kép kết hợp, thú nhún, xích đu... Hệ thống sân chơi, bãi tập tại nhà văn hóa cơ bản đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa - thể thao của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Tiến Nông đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện nghiêm túc nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Cùng với việc xây dựng đời sống văn hóa, xã Tiến Nông cũng chú trọng phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tạo động lực cho việc duy trì các tiêu chí xây dựng nông thôn mới- và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Để phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục lan tỏa sâu rộng, cấp ủy, chính quyền xã Tiến Nông sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên đổi mới nội dung, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào; tăng cường huy động nguồn xã hội hóa hoàn thiện các thiết chế và tổ chức các hoạt động phát huy hiệu quả công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao.

Bài và ảnh: Thùy Linh