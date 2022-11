World Travel Awards 2022 tôn vinh nhiều công trình của Sun Group

Tối 11-11, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards 2022 diễn ra tại Vương quốc Oman, Sun Group tiếp tục khẳng định vị thế du lịch Việt qua những giải thưởng danh giá cho các công trình dọc khắp 3 miền đất nước.

Đại diện Hotel de la Coupole–MGallery (Sa Pa) nhận giải tại World Travel Awards thế giới 2022.

Sau thành tích “đáng nể” với giải thưởng “Tập đoàn du lịch hàng đầu Châu Á” trong Lễ trao giải WTA khu vực châu Á - châu Đại Dương diễn ra hôm 7-9-2022 tại TP Hồ Chí Minh, Sun Group tiếp tục tạo dấu ấn tại Giải thưởng Du lịch Thế giới cấp toàn cầu (WTA) vừa diễn ra tại Oman, với 8 giải thưởng dành cho 3 khách sạn, resort và 2 điểm đến vui chơi giải trí của tập đoàn này.

Cụ thể, 3 khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Sun Group là Hotel de la Coupole–MGallery (Sa Pa), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Đà Nẵng) và JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort (Phú Quốc) lần lượt được vinh danh với các giải thưởng: “Khách sạn có thiết kế hàng đầu thế giới”; “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới”; “Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới hạng sang hàng đầu thế giới”.

Hotel de la Coupole MGallery Sa Pa - “Khách sạn có thiết kế hàng đầu thế giới” 2022.

Cùng với đó, khu du lịch nổi tiếng của tập đoàn tại Sa Pa là Sun World Fansipan Legend lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh với cú đúp giải thưởng “Điểm du lịch văn hóa hàng đầu thế giới” và “Điểm du lịch có thắng cảnh thiên nhiên hàng đầu thế giới”.

Cáp treo Sun World Ba Na Hills_ Cáp treo hàng đầu thế giới.

Còn Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng cũng tiếp tục khẳng định sức hút với 3 giải thưởng “Hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới”, “Điểm du lịch hấp dẫn biểu tượng hàng đầu thế giới” và “Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới” dành cho Cầu Vàng.

Cầu Vàng - Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới.

World Travel Awards ra đời năm 1993, được tổ chức thường niên nhằm vinh danh các điểm đến hàng đầu thế giới, các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực lữ hành, du lịch. Từng được Wall Street Journal ví như giải “Oscar của ngành du lịch thế giới”, việc các doanh nghiệp và điểm đến được WTA trao tặng giải thưởng bởi vậy có ý nghĩa to lớn với sự phát triển du lịch của các quốc gia.

Chia sẻ cảm xúc khi các công trình của Sun Group được vinh danh tại WTA 2022, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn nói: “Đây không phải lần đầu tiên World Travel Awards vinh danh các công trình, sản phẩm của Sun Group. Nhưng với chúng tôi, niềm vinh dự vẫn nguyên vẹn như ngày công trình đầu tiên của Tập đoàn là InterContinental Danang Sun Peninsula Resort được trao giải Khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu thế giới. Kể từ đó đến nay, mỗi năm, các công trình của Tập đoàn lại ghi thêm nhiều niềm tự hào nữa, không chỉ cho Sun Group mà còn cho các địa phương nơi tập đoàn đầu tư. Những giải thưởng này sẽ tiếp tục là nguồn động viên to lớn, để Sun Group không ngừng phấn đấu làm đẹp những vùng đất, mang tới người Việt những công trình, sản phẩm chất lượng, độc đáo, khác biệt, đồng thời góp phần nâng tầm, khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế”.

Những năm qua, tại nhiều điểm đến, các công trình hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí của Sun Group đã không ngừng được vinh danh, không chỉ bởi WTA mà còn bởi nhiều tổ chức giải thưởng uy tín quốc tế cũng như các tạp chí du lịch hàng đầu thế giới.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort - “Khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường hàng đầu thế giới.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã gặt hái hàng trăm giải thưởng suốt 10 năm qua. Khu nghỉ dưỡng này cũng như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay tại Phú Quốc đã trở thành lựa chọn số 1 tại Việt Nam của các chính khách, tỷ phú thế giới. Còn tại Sa Pa, Hotel de la Coupole- MGallery đã góp phần tạo nên đẳng cấp mới cho thị trấn trong sương, khi thiết kế độc đáo của khách sạn này liên tục được ngợi ca bởi các tổ chức và báo chí quốc tế và là địa chỉ thường xuyên lui tới của các vị khách sang trọng khi ghé thăm Sa Pa.

Sun World Ba Na Hills - Điểm du lịch hấp dẫn biểu tượng hàng đầu thế giới.

Sun World Ba Na Hills đã trở thành một biểu tượng của du lịch Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung, bởi quy mô và những trải nghiệm độc đáo mà khu du lịch này mang tới. Đặc biệt, Cầu Vàng tại Bà Nà Hills đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm phải đến trong đời sống của đông đảo du khách trong, ngoài nước.

Cờ tổ quốc bay giữa biển mây Fansipan.

Còn với Sun World Fansipan Legend, du lịch Sa Pa đã ghi nhận những bước tiến vượt trội về tăng trưởng du khách và doanh thu từ du lịch. Sự góp mặt của Sun World Fansipan Legend từ năm 2016 đã giúp du lịch Sa Pa bứt tốc. Sau 4 năm‏‏, lượng khách tới Lào Cai tăng 144%. Cuối năm 2019, doanh thu từ du lịch của tỉnh là 19.200 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2016. Năm 2022, tổng lượng khách du lịch đến với Sa Pa tính đến tháng 9 ước đạt 2.000.000 lượt, tăng 242% so với cùng kỳ; doanh thu 5.997,789 tỷ đồng, tăng 222,3% so với cùng kỳ, bằng 70,8% so với năm 2019.

Cùng với Sun Group, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng được vinh danh trong khuôn khổ WTA 2022. Vietnam Airlines được trao giải “Hãng hàng không có bản sắc văn hóa hàng đầu thế giới”. Vietravel đạt danh hiệu “Nhà điều hành tour theo nhóm hàng đầu thế giới”.

Lễ trao giải năm nay, bên cạnh giải thưởng “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới” cho du lịch Việt Nam, nhiều điểm đến trong nước cũng lần đầu tiên góp mặt trong danh sách. Hà Nội, Mộc Châu và Tam Đảo lần lượt được vinh danh là “Thành phố hàng đầu thế giới về du lịch ngắn ngày”, “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới 2022” và “Điểm đến Thị trấn hàng đầu thế giới”.

Vẻ đẹp thiên nhiên Phú Quốc.

Đặc biệt, Phú Quốc được xướng tên với danh hiệu “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới 2022”.

Những công trình và sản phẩm du lịch đột phá của Sun Group phát huy tiềm năng từ những tài nguyên thiên nhiên sẵn có.

Đây là giải thưởng vô cùng xứng đáng với đảo ngọc. Nhiều năm qua, hòn đảo có khí hậu ấm áp quanh năm, những bãi biển cát trắng, nước xanh trong như ngọc, những ghềnh đá hoang sơ, rừng nguyên sinh với hệ thực vật trù phú, đã được ngợi ca có vẻ đẹp không kém các thiên đường du lịch thế giới như Maldives hay Boracay. Tạp chí TIME danh tiếng của Mỹ từng vinh danh Phú Quốc trong top 100 điểm đến tuyệt vời nhất năm 2021. Trong năm 2022, đảo Ngọc được vinh danh vào top 25 hòn đảo đẹp nhất thế giới trong giải thưởng World’s Best Awards của tạp chí du lịch danh tiếng Travel+Leisure. Thêm giải thưởng “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới 2022” từ “Oscar của ngành Du lịch thế giới”, Phú Quốc càng khẳng định sức hút độc đáo và hứa hẹn sẽ sớm soán ngôi của nhiều hòn đảo, trở thành thiên đường biển đảo mới của châu Á.

JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới hạng sang hàng đầu thế giới 2022.

Sự thăng hạng của điểm đến Việt Nam trên trường quốc tế những năm qua và đặc biệt sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 được cho là có sự đóng góp không nhỏ của các doanh nghiệp. Đúng như nhận định của ông Graham Cooke, Chủ tịch tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới WTA: “Thập kỷ qua, ngành du lịch Việt Nam đã có những phát triển khác biệt so với hầu hết các khu vực trên thế giới. Một số ý tưởng sáng tạo đã được các tập đoàn như Sun Group hiện thực hóa, và cùng với đó là một số ý tưởng hiện vẫn đang được phát triển tại Phú Quốc và một số tỉnh thành. Điều này đã thể hiện nhận thức và tư duy vĩ mô của người Việt, trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch. Và tôi tin rằng, danh tiếng của du lịch Việt Nam sẽ nâng lên tầm cao mới”.

Tùng Dương