Vé pháo hoa chợ đen tăng gấp 2-3 lần đêm chung kết, điều gì làm nên sức nóng của DIFF 2023?

Những đêm pháo hoa với khán đài không còn chỗ trống. Người xem ken đặc trên các cây cầu, tuyến phố và không gian hai bên bờ sông. Vé pháo hoa “cháy” trên mọi mặt trận và giá vé chợ đen cho đêm chung kết trở thành một “chủ đề nóng”. Lễ hội pháo hoa quốc tế đem tới cho Đà Nẵng nhiều thành quả và tín hiệu tích cực hơn thế nữa.

Khách sạn Novotel là một trong những điểm xem pháo hoa đẹp nhất tại Đà Nẵng.

“Nóng” như vé pháo hoa đêm Chung kết 8/7

Chiều 7/7, Thành Đạt, một du khách đến từ Hà Nội tìm tới quầy chăm sóc khách hàng tại khu vực khán đài pháo hoa bên sông Hàn để hỏi mua vé Chung kết tối 8/7. Nhưng không còn một vé nào. Xòe cho tôi xem tin nhắn với một đơn vị phân phối vé pháo hoa, anh tâm sự: “Tôi đặt vé online nhưng đã hết. Hỏi vé khắp nơi, giá chợ đen quá cao, gấp 3 lần. Tìm tới tận sân khấu để mua vé mà không còn. Đành xác định ra bờ sông Hàn xem pháo hoa vậy”.

Rất nhiều du khách, vì pháo hoa mà tìm tới Đà Nẵng, đã không thể sở hữu một chỗ ngồi trên khán đài. Các khách sạn view pháo hoa hai bên sông cũng đã “cháy phòng” từ 2 tuần trước đó. Đại diện khách sạn Novotel Danang Premier Han River cũng cho biết, tất cả các vị trí phòng xem pháo hoa đẹp nhất cho đêm Chung kết đều đã được đặt trước ngay từ sau đêm khai mạc”. Ai cũng hiểu, Novotel Danang là khách sạn có mức giá cao gần như bậc nhất trong số các khách sạn view sông Hàn.

Trên các trang mạng xã hội, vé pháo hoa cũng là câu chuyện nóng hơn bao giờ hết. Các thông tin về giá vé chợ đen, về việc tìm đâu ra vé bây giờ… liên tục khiến các diễn đàn nóng lên, cho dù để phục vụ cho nhu cầu quá cao của khán giả, Ban Tổ chức đã phải mở rộng thêm khán đài, từ 5.000 chỗ lên tới hơn 7.100 chỗ.

“Sau khi xem đêm thi thứ 3 quá thích thú thì gia đình tôi lập tức lên kế hoạch quay lại Đà Nẵng để xem đêm chung kết. Dù tìm mua vé ngay sau đêm đó nhưng đường dây nóng của Ban tổ chức đã báo không còn vé. Chúng tôi phải mua vé chợ đen, với giá gần như gấp đôi. Nhưng không sao cả, vì gia đình tôi không muốn bỏ lỡ đêm chung kết của mùa pháo hoa ấn tượng như thế này”, chị Yến Vy, du khách từ TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ.

Khách sạn cháy phòng, sân bay tăng chuyến, tăng tải

Có lẽ chưa bao giờ, pháo hoa Đà Nẵng lại khiến Đà Nẵng trở thành từ khóa “hot” như năm nay.

Các khách sạn, quán ăn chật kín khách xem pháo hoa.

Theo số liệu thống kê, tại giai đoạn khởi đầu mùa hè, số chuyến bay đến Đà Nẵng có thời điểm ước đạt 150 chuyến/ngày, tăng gấp 1,5 lần so với thường nhật.

4 đêm thi vòng loại DIFF 2023 luôn chật kín khách. Hơn 30.000 chỗ ngồi trên khán đài gồm cả vé bán và vé mời đều đã hết sạch trước đêm chung kết.

Lượng khách lưu trú 4 đêm pháo hoa trong tháng 6 đạt gần 240.000 khách, trong đó khách quốc tế khoảng 82.000 và khách nội địa đạt khoảng 158.000 lượt. Công suất buồng phòng của thành phố đạt khoảng 70%, trong đó khối khách sạn 4-5 sao đạt 80-85%, tăng trưởng hơn so với kỳ DIFF 2019, khi công suất phòng đạt 65-70%, riêng khối khách sạn 4-5 sao đạt 75-85%.

Du khách xem pháo hoa chật kín cầu Rồng và khu vực bờ sông.

Ước tính, lượng du khách lưu trú đêm chung kết diễn ra tối 8/7 là hơn 63.000 người, trong đó có khoảng 19.000 khách quốc tế. Tính riêng công suất buồng phòng toàn thành phố đêm 8/7 đạt khoảng 75%.

Pháo hoa - Cú hích đưa Đà Nẵng về lại thời hoàng kim

DIFF đã góp một phần không nhỏ vào thành tích phục hồi du lịch của Đà Nẵng trong nửa đầu năm 2023. Tính chung 6 tháng qua, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

DIFF 2023 là một trong những cú hích đưa Đà Nẵng về lại thời hoàng kim.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, trưởng Ban tổ chức DIFF 2023 cho biết: “Lễ hội pháo hoa có thể nói là 1 cú hích để giúp cho du lịch của thành phố được quay trở lại như những thời kỳ trước mà chúng ta mong muốn của những năm 2018 - 2019 có thể nói là đỉnh điểm của lượng khách du lịch đến với TP Đà Nẵng”.

Không chỉ có những số liệu lạc quan, nhờ có DIFF, Đà Nẵng tiếp tục được các cộng đồng du lịch dành nhiều sự chú ý và vinh danh.

Theo kết quả khảo sát của nền tảng Booking.com vào ngày 10/6, Đà Nẵng giữ vị trí đầu bảng là điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2023, trên cả Nha Trang và Phú Quốc.

Còn theo dữ liệu từ Mustgo, nền tảng đặt phòng dành cho khách hàng đại lý và là đối tác của hơn 2.000 khách sạn trên toàn quốc, Đà Nẵng vẫn đang là điểm đến hàng đầu. Tỷ lệ lấp phòng phân khúc 3-4 sao cuối tuần của các khách sạn ven biển thường xuyên đạt mức hơn 80%, trong tuần là khoảng 60%. Đặc biệt là trong những ngày có lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023, không chỉ các khách sạn lưu trú mà các tàu du lịch cũng đạt công suất 100%.

DIFF đem tới những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn và đẳng cấp.

Giải thích về vai trò của Lễ hội pháo hoa tới sự phát triển ngành du lịch địa phương, bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc Công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000, nhà sản xuất sự kiện DIFF 2023 cho biết: “Vai trò của lễ hội pháo hoa chính là kích cầu, mang lại cho điểm đến nhiều du khách. Khi tổ chức lễ hội pháo hoa hàng năm thì mọi người sẽ biết trước và lên kế hoạch định kỳ. Ngoài ra, các đơn vị về du lịch cũng rất quan trọng, ví dụ như tung ra các gói combo vé xem pháo hoa kết hợp du thuyền”.

Bà Nadia Shakira Wong cũng nói thêm, việc xây dựng một hạ tầng đồng bộ cho lễ hội pháo hoa rất quan trọng. Nếu có thêm những nơi cho khách du lịch mua sắm, giải trí... thì du khách sẽ dành nhiều thời gian tại Đà Nẵng hơn. Điều này Đà Nẵng cũng cần cân nhắc, trên lộ trình đưa pháo hoa trở thành một thương hiệu du lịch cho thành phố, trên trường quốc tế.

NL