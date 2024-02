Truyền thông Đài Loan ca ngợi Phú Quốc và show diễn “Kiss of the Sea”

Show diễn “Kiss of the Sea” (Nụ hôn của biển cả) mới ra mắt cuối tháng 1 tại Phú Quốc được truyền thông Đài Loan ca ngợi là bữa tiệc giác quan đỉnh cao, giúp đảo ngọc tạo ra một xu hướng du lịch mới.

Nụ Hôn Của Biển Cả là show diễn đa trải nghiệm kết hợp show pháo hoa quy mô nhất thế giới hiện nay.

Giữa tháng 2, một trong 3 nhật báo nhiều người đọc nhất Đài Loan, Liberty Times, đăng tải bài viết: “Biểu tượng du lịch mới của đảo Phú Quốc”, giới thiệu show diễn đa trải nghiệm Kiss of the Sea và dành nhiều ca ngợi cho hòn đảo ngọc của Việt Nam.

Theo tác giả Quách Xuân Xuân, Phú Quốc- hòn đảo được mệnh danh là “Maldives của Việt Nam”, ngoài sở hữu những bờ biển xanh ngắt, đồ ăn ngon, khách sạn có giá cả phải chăng, miễn thị thực cho du khách quốc tế... đang có điểm nhấn hút khách mới là show nghệ thuật đa trải nghiệm Kiss of the Sea.

“Phú Quốc thực sự biết cách khiến du khách Đài Loan phải rút ví”, Liberty Times nhận xét. Nhật báo cho rằng đảo ngọc có quá nhiều trải nghiệm, không chỉ tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp mà du khách còn được trải nghiệm show nghệ thuật đa phương tiện trên biển lớn nhất thế giới. “Chìm ngập trong nước, lửa, vũ đạo, âm nhạc... rồi cảm xúc được thăng hoa với màn bắn pháo hoa lộng lẫy ở cuối show. Kiss of the Sea là trải nghiệm không thể bỏ qua tại Phú Quốc”, Liberty Times viết.

Kiss of the Sea (Nụ hôn của biển cả) ra mắt chính thức từ ngày 26/1/2024 là một tác phẩm nghệ thuật đa phương tiện, có sự kết hợp của 8 công nghệ trình diễn gồm: lửa, nước, laser, ánh sáng, âm nhạc, hình chiếu, pháo hoa và nghệ thuật biểu diễn được thể hiện một cách bài bản, ngoạn mục bởi 60 nghệ sĩ đa sắc tộc đến từ 20 quốc gia trên thế giới.

Show diễn kể câu chuyện tình yêu lãng mạn của chàng trai trái đất cùng nữ vệ binh dải ngân hà và cuộc chiến của họ với thế lực đen tối để bảo vệ các hành tinh. Cảm xúc của người xem được dẫn dắt từ thư thái bên bãi biển tuyệt đẹp đến hồi hộp cao trào khi chứng kiến cuộc đụng độ khủng khiếp giữa sức mạnh của lửa - nước. Từ căng thẳng và nóng bừng như rơi vào giữa dung nham, khán giả lại vỡ òa và thỏa mãn giữa những màn pháo hoa rợp trời chúc mừng chiến thắng của những nhân vật chính.

60 nghệ sĩ quốc tế đến từ 20 quốc gia trình diễn tại Nụ Hôn Của Biển Cả.

Cùng thời điểm với Liberty Times, tạp chí VOGUE của Đài Loan cũng đăng tải bài viết, khẳng định đảo Phú Quốc lại một lần nữa tạo nên một xu hướng du lịch mới và nhận định sân khấu của show diễn Kiss of the Sea là “nhà hát trên biển lớn nhất thế giới”.

Theo VOGUE, tích hợp nhiều yếu tố khác nhau như nước, lửa, vũ đạo, âm nhạc, sử thi vũ trụ và văn hóa Việt Nam...., show diễn xứng đáng được xem là bữa tiệc giác quan đỉnh cao của năm 2024. Tạp chí cũng ấn tượng với phần thể hiện của 60 nghệ sĩ quốc tế đã đưa du khách vào một hành trình đầy kỳ ảo. “Các phần biểu diễn đáng kinh ngạc như bật nhảy, múa ballet màn trình... vừa mạo hiểm, vừa đáng kinh ngạc, lại vô cùng duyên dán”, VOGUE mô tả.

Điểm nhấn của Kiss of the Sea theo mô tả của tạp chí Đài Loan còn là số tiền đầu tư “khủng”, khi tập đoàn Sun Group đã chi hàng triệu USD để tạo ra một sân khấu có màn nước biển rộng tới 1.000m2. “Khán giả hoàn toàn bị thuyết phục mình đang du hành xuyên thời gian và không gian tới một thế giới giả tưởng, trong sân khấu ba mái vòm và có tới 300 thiết bị”, VOGUE ca ngợi.

Trong khi đó, tạp chí Elle gọi Kiss of the Sea là trải nghiệm khó quên, còn tờ NowNews gọi đây là trải nghiệm “siêu mãn nhãn”.

Không chỉ show Kiss of the Sea, truyền thông Đài Loan cũng dành nhiều ca ngợi cho các điểm đến khác ở phía Nam đảo Ngọc. Cáp treo tới đảo Hòn Thơm, Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn... là những gợi ý không thể bỏ qua.

Những phân cảnh mãn nhãn trong show diễn.

Việc show diễn Kiss of the Sea nói riêng và du lịch Phú Quốc nói chung được truyền thông Đài Loan ca ngợi tiếp tục khẳng định sức hút của đảo ngọc với du khách nước này. Theo cộng đồng du lịch Đài Loan đánh giá, Phú Quốc ngày một thu hút du khách đến từ Đài Loan hơn do mới mở đường bay thẳng từ Đài Bắc, Đào Viên và nhiều chuyến bay charter cho khách đi tour. Đặc biệt, giá cả phải chăng, chính sách thị thực hấp dẫn và nhiều trải nghiệm đặc sắc, đặc biệt là show Kiss of the Sea đã giúp Phú Quốc ghi điểm với du khách Đài Loan và du khách các nước khác trong khu vực.

Tùng Dương