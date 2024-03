Trình diễn drone tại chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024” vào ngày 9/3

Màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái (drone) cất cánh trên bầu trời đêm hồ Tây sẽ mang đến một trải nghiệm thú vị và nhiều cảm xúc đối với khán giả.

Màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng drone chào Xuân mới trên bầu trời Hà Nội.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024-Get on Hanoi 2024” và công bố quyết định công nhận Khu Du lịch Nhật Tân, quận Tây Hồ chủ đề “Get on Hanoi 2024-Sắc hương Tây Hồ” do Sở Du lịch thành phố phối hợp với quận Tây Hồ tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 9-10/3 tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn).

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

“Get on Hanoi 2024-Sắc hương Tây Hồ” mang đến cho du khách trải nghiệm mới mẻ, sự kết hợp giữa hiện đại và sử thi qua chương trình nghệ thuật bán thực cảnh và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping.

Đặc biệt, màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái (drone) cất cánh trên bầu trời đêm hồ Tây mang đến một trải nghiệm thú vị và nhiều cảm xúc đối với khán giả. Đây là tác phẩm ánh sáng nghệ thuật độc đáo, đưa du khách khám phá điểm đến du lịch nổi bật, đặc trưng của du lịch Hà Nội 2024, trong đó, khởi đầu là các điểm đến của Tây Hồ.

Cùng với đó, chương trình tổ chức không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng cùng gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, tham quan chụp ảnh với tiểu cảnh trang trí, tham gia trò chơi dân gian truyền thống... và cùng chiêm ngưỡng những bức ảnh đạt giải trong Cuộc thi ảnh du lịch "Thủ đô Hà Nội chào đón bạn - Welcome Hanoi City."

Trong chương trình có lễ công bố Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc công nhận khu du lịch cấp thành phố đối với Khu Du lịch Nhật Tân, quận Tây Hồ. Việc công nhận Khu Du lịch Nhật Tân là khu du lịch cấp thành phố tạo điều kiện để quận Tây Hồ triển khai các hoạt động quảng bá thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ ngơi, khám phá, thưởng thức ẩm thực đặc trưng địa phương và các vùng miền.

Chương trình là sự kiện mở màn cho trên 50 chuỗi hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch 2024 của Hà Nội như: Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024; Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2024; Festival Thu Hà Nội; Lễ hội Ẩm thực và Du lịch Làng nghề; Lễ hội Áo dài Hà Nội 2024... góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Các hoạt động thúc đẩy du lịch được tổ chức hằm hướng tới mục tiêu đón 27 triệu lượt khách đến Hà Nội năm 2024, tổng thu từ khách du lịch đạt 103.740 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2023.

Cũng trong ngày 9/3, Sở Du lịch phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn tổ chức chương trình Du Xuân hữu nghị 2024 dành cho các đại biểu từ cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế đến trải nghiệm Quần thể Di tích đền Sóc, huyện Sóc Sơn; dâng hương, tham quan; tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Năm 2024, ngành du lịch Thủ đô chú trọng phát huy giá trị văn hóa, di sản gắn với du lịch, xây dựng hình ảnh Hà Nội “văn hiến-văn minh-hiện đại,” “Thành phố vì hòa bình,” “Thành phố sáng tạo”; hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn dựa trên lợi thế sẵn có là kết tinh, hội tụ của giá trị tài nguyên văn hóa, lịch sử, con người Hà Nội.

Đồng thời, ngành chức năng nghiên cứu, đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gắn với lợi thế của từng địa phương như: khai thác tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông Hồng, hồ Tây, hồ Đồng Mô; phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm, du lịch thể thao...

Theo TTXVN