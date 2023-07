Tạp chí Úc: Sun World Ba Na Hills khiến Đà Nẵng thú vị hơn với du khách

Trên ấn bản đặc biệt phát hành vào ngày 16-7, tạp chí du lịch hàng đầu nước Úc - Escape khiến người đọc nước này mãn nhãn với hình ảnh Cầu Vàng và dành nhiều lời ca ngợi cho Đà Nẵng, Khu du lịch Sun World Ba Na Hills.

Cầu Vàng tại Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, Đà Nẵng.

5 năm kể từ khi ra mắt, Cầu Vàng- một biểu tượng du lịch của Việt Nam vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế. Mới đây, cây cầu tiếp tục “gây sốt” cộng đồng du lịch Úc khi xuất hiện trên hai trang lớn của tờ Escape – tạp chí du lịch hàng đầu nước này.

Cụ thể, hình ảnh Cầu Vàng mở đầu cho bài viết “Thrill and Chill” (Hồi hộp và thư giãn) của tác giả Ronan O"Connell, với mục đích chọn ra 5 thành phố đáng đến hàng đầu Việt Nam năm 2023. Lần thứ 14 trở lại Việt Nam, trong chuyến “rong chơi” khắp mảnh đất hình chữ S suốt một tháng, Ronan cho rằng đất nước này chưa bao giờ khiến mình hết bất ngờ và anh đã bình chọn Hội An, Huế, Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Trong bài viết của mình, Ronan đặc biệt dành nhiều lời khen cho Đà Nẵng.

Theo nhận định của Ronan O"Connell, Đà Nẵng là thành phố thân thiện với gia đình bậc nhất Đông Nam Á, chỉ sau Singapore. “Đà Nẵng hiện đại, sạch sẽ, yên bình, ít xe cộ và còn được bao quanh bởi vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên. Phía đông có biển và phía tây có những ngọn đồi xanh tươi”, cây bút này mô tả. Những điểm tham quan như Nhà thờ lớn Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên APEC đều chỉ cách bãi biển xinh đẹp khoảng 3km.

Trong chuyến đi Việt Nam lần này, Ronan cũng nhận định rằng những thành phố của Việt Nam đang phát triển chóng mặt và sự “bận rộn” này khiến anh muốn tìm đến những địa điểm yên bình để cân bằng lại, đúng với tiêu đề bài viết là “Thrill and Chill”. Vì vậy, bên cạnh việc chọn ra các điểm đến hàng đầu, anh cũng gợi ý cho độc giả những “ốc đảo” yên bình gần những điểm đến đó. Với Hội An, đó là thánh địa Mỹ Sơn. Với Huế, đó là vịnh Lăng Cô. Còn với Đà Nẵng, Ronan chọn Sun World Ba Na Hills.

Không chỉ có nhiều điểm tham quan, mua sắm và nhiều hoạt động giải trí về đêm, Đà Nẵng “ăn điểm” hơn các thành phố khác trong khu vực, do có khu du lịch Sun World Ba Na Hills trên núi, với nhiều trải nghiệm phù hợp cho cả gia đình.

Thác Thần Mặt trời tại khu du lịch Sun World Ba Na Hills được du khách yêu thích.

Nằm ở độ cao khoảng 1500 m so với mực nước biển, Sun World Ba Na Hills là nơi “khiến Đà Nẵng thú vị hơn với mọi du khách”, Ronan O"Connell nhận xét. Các bậc phụ huynh có thể trải nghiệm đánh golf tại Bana Hills Golf Club, cầu bình an tại chùa Linh Ứng với quang cảnh đẹp như tranh và thử rượu vang tại Hầm rượu Debay 100 năm tuổi. Trong khi đó, trẻ em cũng sẽ mê say Sun World Ba Na Hills khi được vui chơi các trò cảm giác mạnh, leo núi đá trong nhà và tham quan bảo tàng tượng sáp. Giới trẻ lại tìm được cho mình những bức ảnh check-in độc đáo nhất tại vườn hoa Le Jardin D’Amour, làng Pháp và Cầu Vàng.

Đây không phải lần đầu Sun World Ba Na Hills được cộng đồng quốc tế ca ngợi. Tại giải “Oscar của ngành du lịch” World Travel Awards năm 2022, Sun World Ba Na Hills được vinh danh là Điểm du lịch có hệ thống cáp treo hàng đầu thế giới và Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới, trong khi Cầu Vàng được vinh danh là Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới.

Sun World Ba Na Hills luôn làm mới mình để du khách bất ngờ sau mỗi lần trở lại.

Với Cầu Vàng, Tạp chí Time danh tiếng của Mỹ từng không ngại ngần đưa cây cầu này vào trong danh sách 100 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới. Nhật báo nổi tiếng nước Anh, The Guardian, đã vinh danh Cầu Vàng trong “Top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới”. Tờ The Independent với 58 triệu độc giả theo dõi hàng ngày công bố Cầu Vàng (Bà Nà Hills) vào “Top 10 cây cầu đẹp đến mức khó tin”. Trang tin tức Insider của Mỹ đã giới thiệu Cầu Vàng Đà Nẵng là 1 trong 28 cây cầu ấn tượng nhất thế giới. Ngày 19-3-2021, tờ Daily Mail (Anh) đã công bố top 10 kỳ quan mới của thế giới theo bình chọn của thế hệ trẻ. Trong đó, Cầu Vàng thuộc khu du lịch Sun World Ba Na Hills dẫn đầu danh sách này. Và mới đây nhất, tháng 6-2023, tờ Luxebook của Ấn Độ ca ngợi Cầu Vàng là công trình mang tính biểu tượng thế giới.

Tùng Dương