Sôi động những điểm check-in dịp đầu năm

Dịp đầu năm mới, các khu, điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đều thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan và check-in. Bởi vậy, các ban quản lý, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động đầu tư, xây dựng nhiều không gian lý tưởng, hấp dẫn để du khách có được những hình ảnh đẹp, ấn tượng.

Du khách check-in tại Nông trại Ánh Dương (Yên Định).

Khu Du lịch động Tiên Sơn, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) những ngày đầu năm có khá đông du khách tìm đến tham quan và check-in. Đa số những người đến đây đều có mong muốn là lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp nhất nên đều lựa chọn những bộ trang phục rực rỡ, mang đậm sắc xuân. Khoác trên mình bộ áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam, bà Bùi Mai Hoa (Hoằng Hóa), cho biết: "Tranh thủ thời tiết nắng đẹp, hôm nay tôi và nhóm bạn rủ nhau đi tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại một số địa điểm ở TP Thanh Hóa. Đến động Tiên Sơn, chúng tôi khá ấn tượng với cách bài trí tại đây. Những nét đẹp văn hóa hiện đại kết hợp truyền thống đều được trang trí, bố trí một cách sinh động, sáng tạo. Ngoài ra, màu sắc thiên nhiên rực rỡ, với đủ các loại hoa, cây cối đã mang lại một không gian khá đa dạng thỏa sức cho chúng tôi lựa chọn được những góc check-in đẹp".

Để đáp ứng tốt nhu cầu của du khách là vừa có thể hòa mình vào không gian tươi đẹp, xanh mát, vừa có thể thỏa sức check-in, Ban Quản lý Khu Du lịch động Tiên Sơn đã quan tâm cải tạo, sửa chữa và đầu tư thêm nhiều bối cảnh bên ngoài động, như: vườn hoa tự nhiên với nhiều loại hoa hồng, cúc họa mi, đào..., tiểu cảnh homestay, tiểu cảnh vườn cổ tích... được làm từ các vật liệu gần gũi với tự nhiên, thân thiện với môi trường. Hệ thống ánh sáng tại đây cũng được bổ sung với nhiều sắc màu rực rỡ, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo, giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm. Ngoài ra, phía bên trong động, ban quản lý còn bố trí thêm điện chiếu sáng, chú trọng công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp cho du khách đến tham quan. Cùng với đó, để thu hút người dân đến với động Tiên Sơn, ban quản lý còn đẩy mạnh hoạt động quảng bá, giới thiệu, cập nhật hình ảnh qua các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội

facebook, zalo. Cũng nhờ những bức ảnh được du khách đến tham quan, chụp hình chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội mà lượng khách đến với khu du lịch mỗi ngày một nhiều hơn.

Trong không khí vẫn đang còn tràn ngập sắc xuân, du khách tìm đến một số khu, điểm du lịch nổi tiếng ở TP Thanh Hóa như: làng cổ Đông Sơn, động Tiên Sơn, Công viên Hội An... để tham quan và check-in rất đông. Tại Công viên Hội An, mỗi ngày cũng thu hút hàng trăm lượt người đến check-in. Tại đây, du khách sẽ được check-in những bức ảnh mang đậm nét không gian văn hóa của TP Thanh Hóa và TP Hội An. Đầu tiên sẽ là đường hoa với đủ sắc màu được kết thành hình trái tim, tiếp đến là khu trưng bày, giới thiệu các tư liệu, hiện vật về lịch sử văn hóa và du lịch của hai thành phố. Nét đặc sắc nhất chính là phiên bản chùa Cầu và dãy phố cổ Hội An đã tái hiện không chỉ về diện mạo mà còn có linh hồn, phong thái đặc trưng của người dân Hội An...

Với những người có sở thích chụp ảnh, bên cạnh việc tìm cho mình một không gian trải nghiệm thú vị, thì không thể thiếu việc lựa chọn nơi có phong cảnh đẹp để check-in. Thả dáng bên cánh đồng hoa, thả hồn bay bổng trước cỏ cây hoa lá, hay chụp ảnh lưu niệm cùng những chú cừu là lựa chọn của khá đông bạn trẻ khi đến Nông trại Ánh Dương (Yên Định). Năm nay, điểm nhấn của nông trại chính là cánh đồng hoa ngập tràn sắc màu, với đủ loại từ hồng, cúc họa mi, đến hồ hoa súng Nhật... Cùng với đó, chủ nông trại còn đầu tư thêm một hồ cá Koi rộng hơn 500 ha cùng nhiều tiểu cảnh xinh xắn, bắt mắt, tạo nên một không gian thơ mộng, hấp dẫn và cuốn hút du khách. Ngoài ra, đến đây du khách còn được trải nghiệm thêm nhiều dịch vụ hấp dẫn, gắn với đời sống của người nông dân như: hái cà chua, câu cá...

Dịp đầu năm mới, nhiều khu, điểm du lịch tâm linh trong tỉnh cũng hút khách đến rất đông để dâng hương, tham quan, check-in. Tiêu biểu như, Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường (Hoằng Hóa), dịp đầu năm mới có khá đông du khách tìm đến. Đến đây, bước qua cánh cổng tam quan bề thế vào bên trong công viên du khách sẽ được ngắm nhìn, check-in phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Bởi vị thế phong thủy nơi đây rất đắc địa, hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời và tâm linh, lưng tựa núi Hòn Bò, mặt hướng ra cửa biển Lạch Trường. Hơn nữa, ngôi chùa còn mang dáng dấp của những ngôi chùa của người Khmer Nam bộ mang đến sự bình an, thư thái cho du khách.

Tỉnh Thanh Hóa với nhiều địa điểm, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng, đã và đang thu hút đông đảo du khách ở cả trong và ngoài nước đến tham quan. Dịp đầu xuân năm mới, các địa điểm này đều khoác lên mình bộ áo mới với đủ các gam màu lấp lánh, rực rỡ. Đây cũng chính là thời điểm lý tưởng để du khách đến khám phá, trải nghiệm và check-in lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt