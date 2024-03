Sa Pa: Du khách mê mẩn check in đồi hoa cải vàng tại Fansipan

Tháng 3 về, đồi hoa cải Fansipan (Sa Pa) bung nở rực rỡ, tựa như tấm thảm vàng rực khổng lồ phủ trên triền núi. Và giới đam mê xê dịch lại có thêm một lý do, để đến với đỉnh thiêng nơi vùng cao Tây Bắc.

Đầu tháng 3 này, khi hoa đào, hoa mận đã dần phai tàn, thì thành phố trong mây Fansipan Sa Pa lại hút hồn du khách bởi những thảm hoa cải đang bung nở sắc vàng rực rỡ trên những triền núi.

Dọc đường Nguyễn Chí Thanh vào cổng khu du lịch Sun World Fansipan Legend, một đồi hoa cải trải dài hàng nghìn m2 bừng sáng cả một không gian.

Mỗi ngày, hàng nghìn lượt khách thập phương bị hút hồn bởi đồi cải vàng này.

Những chàng trai, cô gái xúng xính diện trang phục dân tộc để check-in vườn cải, mùa xuân Tây Bắc trên nền hoa vàng với những nét chấm phá ấy đẹp như tranh vẽ.

Đến với Fansipan những ngày tháng 3, du khách không chỉ được đắm mình trong sắc vàng hoa cải, mà còn được hòa vào không khí của nhiều lễ hội truyền thống của các dân tộc bản địa và các trò chơi dân gian được tái hiện sinh động. Sắp tới đây, du khách sẽ được tham dự Lễ hội Roóng Poọc của dân tộc Giáy (diễn ra từ ngày 9 – 10/3) với những tục lệ truyền thống được tái hiện nguyên vẹn tại Bản Mây.

Không chỉ có các lễ hội, chỉ riêng Bản Mây cũng đủ khiến du khách thập phương mê mẩn cả ngày để khám phá. Nơi đây được xem như là một bức tranh văn hóa bản địa đa sắc màu, hội tụ những giá trị tinh hoa nhất của văn hóa Tây Bắc với hàng chục ngôi nhà của các dân tộc Giáy, Mông Xanh Điện Biên, Thái và nhà Trình Tường của dân tộc Hà Nhì được tái hiện, phục dựng công phu.

Nhiều nghề truyền thống của các dân tộc cũng được tái hiện như: nghề dệt vải, nghề thêu tay, nhuộm vải làm trống... mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo.

Nếu đến Fansipan đúng vào ngày 7/3, du khách, Phật tử còn có cơ hội tham gia Đại lễ cầu quốc thái dân an quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều hoạt động, nghi lễ tâm linh trang trọng do đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai chủ trì, nguyện cầu cho nhân loại bình an, may mắn, đất nước hưng thịnh, người dân có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, no ấm, hạnh phúc.

Trong những ngày đầu năm mới, KDL Sun World Fansipan Legend đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn về giá vé, tạo điều kiện cho đông đảo du khách thập phương có chuyến du xuân đầu năm về với đỉnh thiêng với mức chi phí hấp dẫn. Tất cả du khách, người dân đến Fansipan đều được miễn phí vé vào cổng khu du lịch đến hết ngày 19/3. Cũng trong thời gian này, du khách đến từ 5 tỉnh Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh được miễn phí vé tàu hỏa leo núi Mường Hoa khi mua vé cáp treo và combo bao gồm vé cáp treo.

Tùng Dương