Rihanna lập kỷ lục với 10 bài hát đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify

Nữ ca sỹ Rihanna. (Nguồn: Sky News)

Nữ ca sỹ Rihanna đã lập kỷ lục khi trở thành nữ ca sỹ đầu tiên có 10 bài hát đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify.

Trong những năm gần đây, nữ ca sỹ sinh ra tại Barbados này tập trung vào các công ty thời trang và làm đẹp của mình dưới thương hiệu Fenty.

Đầu tháng Bảy, Rihanna đã đăng hình ảnh trên Instagram, cho thấy cô đã lập kỷ lục trên Spotify. Nền tảng phát nhạc trực tuyến này sau đó đã xác nhận tin tức.

10 bài hát trong bộ sưu tập của Rihanna đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify bao gồm “Diamonds,” “We Found Love,” “Love On The Brain,” “Stay,” “This Is What You Came For,” “Needed Me,” “Four Five Seconds,” “Work,” “Umbrella” và “Love The Way You Lie.”

Bản nhạc mới nhất mà nữ ca sỹ đoạt giải Grammy phát hành là đĩa đơn “Lift Me Up” trong album nhạc phim “Black Panther: Wakanda Forever” vào tháng 10/2022.

Tuần trước, Rihanna tuyên bố rời khỏi vị trí Giám đốc điều hành (CEO) của công ty thời trang Savage X Fenty. Nữ ca sỹ sẽ là Chủ tịch điều hành của thương hiệu nội y mà cô thành lập vào năm 2018, và Hillary Super sẽ thay thế cô làm CEO.

Tháng trước, Rihanna đã lọt vào danh sách “Richest Self-Made Women” (Phụ nữ tự lập giàu nhất) của tạp chí Forbes cùng với Taylor Swift, Beyoncé và Barbra Streisand.

Dù không ra mắt album mới kể từ năm 2016, Rihanna vẫn tiếp tục là một nghệ sỹ được yêu thích trong ngành giải trí thông qua các công ty thời trang và làm đẹp của mình.

Kỷ lục mới của Rihanna trên Spotify cũng cho thấy sự phát triển quan trọng của các nền tảng phát trực tuyến như Spotify trong ngành âm nhạc. Điều này đã thay đổi cách thức tiêu thụ và phân phối âm nhạc, đồng thời trở thành nguồn thu quan trọng cho các nghệ sỹ.

Rihanna đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong ngành giải trí suốt hơn một thập kỷ qua với nhiều bản hit và nhiều giải thưởng. Dù vậy, những người hâm mộ vẫn đang rất mong chờ album mới của Rihanna sẽ ra mắt trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)