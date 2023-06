“Playlist” đa sắc màu của dàn nhạc SSO trong đêm “To Love & to Honor” tối 30-6

Tối 30-6, Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời - SSO sẽ “chiêu đãi” khán giả bữa tiệc âm nhạc thứ hai trong mùa diễn 2023 với chủ đề “To Love & to Honor” tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Buổi hòa nhạc hứa hẹn mang đến hành trình khám phá âm nhạc độc đáo về tình yêu.

Với từng tác phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng bởi Giám đốc Âm nhạc kiêm Nhạc trưởng chính tài năng Olivier Ochanine, đây sẽ là đêm hòa nhạc tôn vinh tình yêu thương, lòng trắc ẩn và vẻ đẹp tinh thần của con người, hứa hẹn sẽ truyền cảm hứng và mang đến một hành trình khám phá độc đáo vào thế giới âm nhạc với nhiều sự bất ngờ.

Ngay khi chính thức mở bán vé từ 23/6, buổi hòa nhạc đã thu hút sự chú ý của những “tín đồ” nhạc giao hưởng bởi màu sắc âm nhạc đặc biệt đa dạng, thể hiện một trong những bứt phá trong mùa diễn 2023 của Dàn nhạc SSO. Từ thế giới đầy mê hoặc của opera đến những bản ballet “duyên dáng”, và từ những bản hành khúc sôi nổi cho đến những điệu waltz tao nhã, tất cả sẽ được đưa vào đêm diễn để không chỉ giúp tôn vinh vẻ đẹp và sức mạnh của âm nhạc dưới mọi hình thức, mà còn thể hiện được tính linh hoạt của dàn nhạc cũng như khả năng dẫn dắt khán giả tài tình qua những lớp lang âm nhạc khác nhau.

Nhạc trưởng dàn nhạc SSO - Ông Olivier Ochanine.

“Các bạn hẳn đã quen thuộc và yêu mến hình ảnh Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời gắn với những tác phẩm kinh điển của Mozart hay Tchaikovsky, chương trình tháng 6 này sẽ là một cách tiếp cận mới mẻ hơn nữa của Dàn nhạc SSO. Trong một đêm tôn vinh tình yêu, SSO sẽ “chiêu đãi” một bữa tiệc âm nhạc lấy cảm hứng từ tình yêu con người và tình yêu quê hương đất nước – qua những bản hành khúc, những điệu waltz, cùng các điệu nhảy mazurka… ". Giám đốc Âm nhạc kiêm Nhạc trưởng chính của SSO - Ông Olivier Ochanine hé lộ về sự đặc biệt của đêm hòa nhạc 30/6.

Với nhạc mục gồm 10 tác phẩm của những tượng đài nhạc giao hưởng thế giới, “To Love & to Honor” sẽ được khởi đầu với bản “Overture to Barber of Seville” tràn đầy năng lượng của nhà soạn nhạc lừng danh người Ý Gioachino Rossini - người đã thiết lập nên một chuẩn mực mới cho các vở opera. Tiết tấu và giai điệu hóm hỉnh, sôi động cùng những đoạn cao trào dài đặc trưng của Rossini hứa hẹn sẽ tạo nên một phần mở đầu đầy đáng nhớ cho khán giả.

Khán giả sẽ được chìm trong những giai điệu sâu lắng và nhịp điệu quyến rũ của waltz.

Nối tiếp là hai tác phẩm “Mazurka & Czardas” từ vở ballet Coppélia - một trong những vở vũ kịch hài hước vĩ đại nhất của thế kỷ 19, cũng là một trong những tác phẩm ballet cổ điển được yêu thích nhất của nhà soạn nhạc người Pháp Léo Delibes. Mazurka được thế giới xem là điệu nhảy làm nên hạnh phúc có nguồn gốc từ Ba Lan, với nhịp điệu mạnh mẽ và giai điệu mang tính lan tỏa cao. Trong khi đó, Czardas là một điệu nhảy truyền thống của Hungary được biết đến với tính chất kịch tính và sự cuồng nhiệt. Cùng với nhau, Mazurka và Czardas từ Coppelia mang đến sự tương phản tuyệt đẹp về phong cách trong vở ba lê với nét âm nhạc độc đáo.

Hành trình âm nhạc đầy mê hoặc tiếp tục với “Dolores Waltz” của Émile Waldteufel - nhà soạn nhạc khiêu vũ người Pháp. Những giai điệu sâu lắng và nhịp điệu quyến rũ của waltz, qua những âm sắc thanh tao của violin, đi kèm là phần hòa âm tuyệt vời của dàn nhạc, sẽ khiến người nghe như được lắc lư, xoay tròn nhịp nhàng trong điệu nhảy của tình yêu tại một phòng khiêu vũ lớn. Chỉ qua phần đầu của buổi hòa nhạc mà dàn nhạc SSO đưa khán thính giả qua tới ba sở thích âm nhạc khác nhau, cho thấy khả năng thích ứng và sự xuất sắc trong việc điều phối và chuyển đổi liền mạch giữa những phong cách âm nhạc.

Đêm diễn sẽ là sự chuyển đổi liền mạch giữa những phong cách âm nhạc khác nhau.

“Selections from L’Arlesienne” của Bizet đánh dấu một bước ngoặt ấn tượng mới trong hành trình cảm xúc của khán giả. Dàn nhạc sẽ khéo léo thể hiện sự tương phản trong những tâm trạng của tình yêu qua cách kể chuyện sống động bằng âm nhạc. Đạt đến đỉnh cao của sự hoành tráng là bản “Suite from Le Cid” của Massenet. Tổ hợp lộng lẫy này sẽ góp phần tôn vinh tính linh hoạt của dàn nhạc khi đan xen nhiều chủ đề âm nhạc khác nhau.

Tiếp nối khán giả sẽ được tận hưởng những khoảnh khắc du dương trong bản “Barcarolle from Tales of Hoffman” thanh tao của Offenbach và sự sôi động từ “The Belle of Chicago” của Sousa và “American Patrol” của Meacham. Để rồi, “Dithyrambe Mazurka” của Strauss Jr. sẽ là những giây phút tịnh tại khám phá vẻ đẹp nội tâm của riêng mình.

Khán giả trong đêm diễn đầu tiên “A Musical Kaleidoscope" của mùa diễn 2023.

Buổi hòa nhạc sẽ kết thúc một cách đầy hứng khởi với “Charlatan March” của Sousa. Màn trình diễn điêu luyện của dàn nhạc trong bản hành khúc sôi nổi này hứa hẹn sẽ làm “bùng cháy” không khí của Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tối ngày 30/6.

Giá vé của buổi hòa nhạc "To Love & to Honor" dao động từ 150.000 đồng tới 500.000 đồng.

