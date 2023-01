Những khu nghỉ dưỡng biển đáng trải nghiệm nhất cho kỳ nghỉ du xuân

Tọa lạc tại các điểm đến du lịch nổi tiếng, sở hữu thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, kiến trúc hiện đại, sang trọng cùng hàng loạt hoạt động lễ hội đón Tết đặc sắc và trải nghiệm đỉnh cao… những quần thể nghỉ dưỡng biển Vinpearl đẳng cấp luôn là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ du xuân.

Trải nghiệm Tết trọn vẹn tại các khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam.

“Tết tinh hoa – Vinpearl là nhà" tại ở Phú Quốc United Center

Tại phía bắc đảo ngọc, sắc xuân đã rực rỡ từ bầu trời trong vắt, đến mặt biển xanh thẳm, ánh nắng lấp lánh, muôn góc sắc màu điểm xuyết những cành mai hé nụ đón tết về. Phiên Chợ Quê tại Vinpearl Resort & Spa Phú Quốc hay Vinpearl Discovery Wonderworld Phú Quốc là nơi du khách có thể cùng nhau tự tay gói chiếc bánh chưng quen thuộc; thưởng thức món ăn dân dã thấm đượm tình quê trong đêm Giao Thừa...

Ngày đầu năm, du khách nhận lì xì may mắn và trải nghiệm những hoạt động đặc trưng ngày Tết như xin chữ ông đồ, xem múa lân sư rồng và trống hội, trồng cây gieo lộc, thưởng thức trà Huế và bánh mứt, những trò chơi dân gian độc đáo; hay tham gia workshop cắt tỉa củ quả, làm hoa tết, vẽ tranh ngày Tết, trang trí và thả diều, thả đèn hoa đăng hay trổ tài cuốn nem rán, làm bánh xèo sen Nam Bộ… Chợ phiên 3 miền mang ẩm thực từ Bắc chí Nam đến với du khách thông qua những hoạt động trải nghiệm sống động..

“Thành phố không ngủ” Grand World Phú Quốc luôn rộn ràng những màn múa lân hoành tráng, vũ điệu “Trống nước khai xuân - Tân niên vạn lộc” với nguyện ước về một năm mới tài lộc dồi dào, thịnh vượng. Loạt hoạt động trải nghiệm Tết 3 miền hội tụ được tái hiện hoàn hảo “có một không hai”. Show diễn nghệ thuật đêm giao thừa “Sắc xuân tinh hoa hội tụ” tại khu kinh thành cổ “Tinh Hoa Việt Nam” với những tiết mục mang đậm văn hoá đặc trưng 3 miền Bắc - Trung - Nam và tặng lộc may mắn đầu năm. Những phong tục, nếp sống xa xưa của ông cha: Hội xuân Gia Lạc - phiên chợ Tết sầm uất thời nhà Nguyễn, Lễ hội rước đèn lồng, Lễ hội hoa đăng… được tái hiện sống động, mang đậm sắc màu cung đình…

Trong khi đó, Corona Casino Phú Quốc sẽ khiến ngày xuân tại “siêu quần thể không ngủ” thêm rộn ràng và hào hứng với múa lân, lì xì may mắn, trò chơi “Thử vận may - Nhận ngay vali tiền” với tổng giá trị lên đến 2,1 tỷ đồng. Đêm nhạc hội xuân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 4 của casino đầu tiên dành cho người Việt với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Bằng Kiều, Ngọc Ánh The Voice, Như Ý Bolero… cũng là dấu ấn khó phai.

Đến Vinpearl Safari Phú Quốc, du khách sẽ được nhận những phần lì xì hấp dẫn trước khi bắt đầu hành trình trở về với thiên nhiên, khám phá đời sống của hơn 4.500 cá thể động vật đến từ khắp nơi trên thế giới, check-in phong cách Tết bên những người bạn nhí cừu, dê… Đặc biệt nhất, du xuân Quý Mão, gặp gỡ những người bạn họ nhà mèo và nhận những tấm postcard theo con giáp sẽ là trải nghiệm độc quyền của “thiên đường bán hoang dã”.

Đón xuân tưng bừng và rực rỡ, thiên đường giải trí VinWonders ại VinWonders Phú Quốc chinh phục du khách với bộ 3 trò chơi mới mẻ đầy hấp dẫn: Ngôi làng Chiến binh, Núi lửa Kinh hoàng và Lời nguyền Ác long hay Cung điện Hải vương kỳ bí và đầy sức sống… như là sự khởi đầu năm mới bùng nổ và đầy cảm xúc.

Đến Vinpearl Nam Hội An “xuyên không" đón tết xưa

Là điểm hẹn đặc biệt giữa “cung đường di sản“, Vinpearl Nam Hội An đưa du khách lên “chuyến tàu vượt thời gian” trở về không gian tết xưa đầy gợi nhớ trong ký ức mỗi người. Những ngày đầu năm, khu chợ Quê và trò chơi dân gian mang đến những gian hàng ẩm thực truyền thống, “hiếm có khó tìm”, các trò chơi dân gian: đập niêu, ném lon, qua cầu khỉ… Bên bờ biển Bình Minh nguyên vẹn vẻ đẹp hoang sơ, du khách sẽ thả bay những cánh diều no gió, gửi gắm mong ước bình an, tốt lành đến mọi nhà.

Mâm cơm đoàn viên cũng thấm đượm hương vị xưa, chuẩn vị món ngon của bà, của mẹ từng chăm chút mỗi khi tết đến. Đặc biệt, du khách có thể tận hưởng bữa tiệc riêng tư, sang trọng và đầy ấm áp trong không gian lễ hội truyền thống, hội đủ mĩ vị nhân gian, hoà quyện cùng những món ngon quen thuộc. Đêm nhạc mùa xuân đầy sức sống trên sân khấu ngoài trời hướng về toà khách sạn mang dáng dấp cánh buồm đôi vô cùng đặc biệt hài hoà cùng thiên nhiên khoáng đạt, ẩm thực tinh hoa… hứa hẹn mang đến cho du khách không khí đầu năm mới không thể tuyệt vời hơn.

Tuần lễ Tinh hoa Tết Việt diễn ra tại VinWonders Nam Hội An là nơi du khách “vượt thời không” để về với phiên chợ ẩm thực thời bao cấp mua bán bằng tem phiếu, khám phá văn hóa đón tết truyền thống các vùng miền qua các show diễn, trò chơi dân gian, ẩm thực đặc sắc với hoạt động điểm nhấn là “Hội Lim” - nét đẹp văn hóa vùng Kinh Bắc, Hội Bài Chòi…

Du khách yêu thích bộ môn quý tộc có thể “Khai gậy đầu xuân đón lộc may mắn” tại Vinpearl Golf Nam Hội An với tiệc trà đầu năm cho tất cả gôn thủ, lì xì tay gậy đầu tiên xông đất, bốc thăm lì xì măy mắn suốt 3 ngày tết… Chương trình cũng áp dụng tại các sân Vinpearl Golf Phú Quốc, Nha Trang, Hải Phòng.

Tết Đông Dương trên “đảo thiên đường” Vinpearl Nha Trang

Tọa lạc riêng biệt trên đảo Hòn Tre, Vinpearl Nha Trang sở hữu vẻ đẹp mùa xuân đặc biệt giữa biển trời độc đáo, những con đường hoa giấy rực rỡ... Không gian “đảo thiên đường” được trang hoàng lộng lẫy với những đại cảnh rực rỡ linh vật mèo, mai, đào, bánh chưng, cây niêu, câu đối…

Tại hệ thống những khu nghỉ dưỡng, khách sạn Vinpearl, du khách có thể thưởng ngoạn “Bức họa Tết muôn màu” tái hiện không gian đón năm mới cổ truyền của các dân tộc Việt theo từng chủ đề độc đáo, từ Tết thời kỳ Hùng Vương đến miền Nam phóng khoáng, vùng Tây Bắc độc đáo… đến Kinh Kỳ quyền quý, văn hóa Chăm rực rỡ… Múa Lân Sư Rồng chào Quý Mão thịnh vượng 3 ngày đầu năm gửi lời chúc may mắn, sức khỏe và sự thịnh vượng đến mọi nhà. Du khách cũng có thể cầu bình an tại Trúc Lâm Tịnh Viên, xin chữ ông đồ, gửi gắm lời chúc lên Cây nguyện ước, tham gia các trò chơi dân gian vui nhộn…

Vinpearl Nha Trang còn mang đến mâm cỗ Tết trọn vẹn hương vị tinh hoa ẩm thực Việt với thịt kho trứng, chân giò hầm măng, bánh chưng, dưa hành củ kiệu… Bên cạnh đó, du khách có thể thảnh thơi dạo quanh chợ quê, chọn những sản vật, món ngon đặc trưng ba miền; hay dự tiệc trà chiều “sang chảnh” dưới ánh hoàng hôn của vịnh biển, nhâm nhi các loạt bánh, mứt Tết quen thuộc…

Công viên chủ đề VinWonders Nha Trang dịp này mở ra muôn vàn trải nghiệm rực rỡ sắc màu. Từ nay đến 28/1, phiên chợ ẩm thực đưa du khách đến với các gian hàng mang đậm hương sắc quê nhà, món ngon đặc trưng của các nước Đông Dương… tuần lễ Tinh hoa Tết Việt mang đến hàng loạt hoạt cảnh lễ hội Katê, cầu ngư, làm gốm và dệt thổ cẩm của người Chăm và các trò chơi dân gian đặc sắc…

Không gian tết Đông Dương còn vô cùng rộn ràng với lễ diễu hành và trình diễn các điệu múa dân tộc của 3 nước Lào - Campuchia - Việt Nam, lễ hội té nước gửi gắm mong ước may mắn, bình yên, thịnh vượng cho năm mới.

Đặc biệt, Lễ hội hoa Tulip trứ danh của “đảo thiên đường" sẽ kéo dài từ nay đến hết 26/1, không chỉ đưa du khách đến với vườn uất kim hương rực rỡ, biểu trưng của tình yêu, sự giàu có… Mỗi ngày, ban nhạc trình diễn theo phong cách châu Âu khiến du khách như lạc vào khu vườn ôn đới thứ thiệt, đẹp, tinh tế và lãng mạn.

“Tết kỳ quan" ở Vinpearl Resort & Spa Hạ Long trên đảo Rều

Toà lâu đài kiểu Pháp lấy cảm hứng từ nhà hát Rennes nằm trọn vẹn trên đảo Rều, hướng tầm nhìn phóng khoáng ra vịnh Hạ Long sẽ là điểm hẹn du xuân hoàn hảo ở miền Bắc. Khu nghỉ dưỡng riêng tư Vinpearl Resort & Spa Hạ Long đưa du khách đến với kỳ nghỉ Tết lý tưởng nhưng vẫn đong đầy nét đẹp truyền thống.

Đó là chuỗi hoạt động không thể thiếu trong những ngày tết cổ truyền: gói bánh chưng bánh tét đón giao thừa, xin chữ ông đồ đầu năm, náo nức xem múa Lân sư rồng, trò chơi dân gian: nhảy sạp, đi cầu khỉ, nhảy bao bố, đập niêu, kéo co, đấu cờ… cùng hàng loạt trải nghiệm độc đáo gắn kết và lan toả tinh thần Tết Việt đến các du khách nhí: dạy làm phong bao lì xì, gấp hoa… Du khách có thể tận hưởng một kỳ nghỉ tết năm sao thảnh thơi nhưng vẫn tròn đầy hương vị đón xuân truyền thống quen thuộc.

Tinh chọn phong tục Tết cổ truyền độc đáo để tái hiện một cách sinh động, tưng bừng hoạt động chào đón năm mới thanh bình, trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, giải trí và vui chơi đỉnh cao thế giới… Tất cả cùng tạo nên kỳ nghỉ du xuân rực rỡ, mang đến khởi đầu may mắn và như ý trọn vẹn cho du khách tại các quần thể du lịch tầm cỡ của Vinpearl.

