Như Thanh tăng cường quản lý lễ hội dịp Xuân Quý Mão

Bên cạnh việc bảo đảm tốt công tác chuẩn bị, huyện Như Thanh đã và đang phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quản lý lễ hội dịp Xuân Quý Mão 2023 tại các di tích, danh thắng trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND xã Xuân Du kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội Phủ Na Xuân Quý Mão 2023.

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng người dân và du khách đến với Khu di tích lịch sử văn hóa và thắng cảnh Phủ Na, xã Xuân Du (gọi tắt là Di tích Phủ Na) vào dịp Tết Quý Mão năm nay được dự báo sẽ tăng cao. Chủ tịch UBND xã Xuân Du Trương Văn Cảnh cho biết: UBND xã đã phối hợp với Ban Quản lý di tích, Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch (VHTTTTDL) huyện và các đơn vị có liên quan để tổ chức lễ hội Phủ Na từ ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Mão (tức ngày 22-1), chú trọng dẹp bỏ các hình thức mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi chèo kéo, “chặt chém”, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, du xuân của người dân và du khách.

Hiện nay công trình xây dựng tam quan của Di tích Phủ Na đang trong quá trình hoàn thiện, bởi vậy ban quản lý di tích phối hợp với UBND xã triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, đặc biệt là việc bố trí bãi đỗ xe, khu vực bán đồ lễ, sắp lễ, các ki-ốt bán hàng lưu niệm, đặc sản, ăn uống, giải khát. Cùng với đó là các phương án bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Bên cạnh lễ hội Phủ Na, trên địa bàn huyện Như Thanh còn tổ chức 5 lễ hội khác là: lễ hội đền Mẫu Phủ Sung; đền Khe Rồng (thị trấn Bến Sung); lễ hội kin chiêng boọc mạy làng Roọc Răm, xã Xuân Phúc; lễ hội sết boọc mạy của người Thái làng Mó I, xã Cán Khê; lễ hội cơm mới cả người Mường thôn Bái Đa I, xã Phượng Nghi; lễ hội đền Bạch Y Công Chúa, xã Phú Nhuận. Đây đều là những lễ hội văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Như Thanh và cũng là những điểm đến ngày càng được du khách quan tâm.

Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Như Thanh Đinh Xuân Thắng cho biết: UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn có điểm di tích, lễ hội phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; yêu cầu các cơ sở kinh doanh, dịch vụ du lịch vẫn phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTTTTDL và các xã, thị trấn tăng cường thông tin, quảng bá du lịch, phối hợp với lực lượng công an xử lý nghiêm các trường hợp lên đồng, xóc thẻ, gọi hồn sấm trạng, các trò chơi mang hình thức đánh bạc, đổi tiền mệnh giá nhỏ, tàng trữ, vận chuyển pháo, vũ khí, vật liệu nổ; giải quyết dứt điểm người ăn xin, ăn mày, giữ gìn văn minh nơi công cộng, đảm bảo các hoạt động văn hóa và lễ hội diễn ra vui tươi lành mạnh, tiết kiệm.

Quản lý tốt các lễ hội sẽ góp phần phát huy giá trị của các di tích, danh thắng, lễ hội truyền thống trên địa bàn huyện Như Thanh, xây dựng các điểm đến văn minh, thân thiện.

Bài và ảnh: Mạnh Cường