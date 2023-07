Nhìn lại những khoảnh khắc thăng hoa tại siêu đại nhạc hội 8Wonder

Bùng nổ - Đỉnh cao - Không thể tuyệt vời hơn… là những cảm xúc của hơn 8.000 khán giả có mặt tại sân khấu 8Wonder tối 22-7 tại quần thể du lịch Vinpearl Nha Trang. Những màn trình diễn đỉnh cao của siêu sao hàng đầu thế giới Charlie Puth và 7 “hitmakers” Việt được thiết kế, “may đo” riêng cho 8Wonder đã hoàn toàn chinh phục và thỏa mãn mọi giác quan của khán giả mọi lứa tuổi. Đặc biệt, “thần đồng âm nhạc” Charlie Puth đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong lần đầu tiên đến với Việt Nam.

Từ 15h đến 24h ngày 22-7-2023 siêu đại nhạc hội quốc tế 8Wonder với quy mô và đẳng cấp chưa từng có đã đưa hơn 8.000 khán giả thăng hoa giữa “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder”. Trong hơn 6 tiếng đồng hồ liên tục, VinWonders Nha Trang bùng nổ với âm nhạc đỉnh cao và chuỗi trải nghiệm giải trí, vui chơi… mới mẻ bậc nhất thế giới.

Charlie Puth - nhạc sĩ, ca sĩ hàng đầu thế giới được mệnh danh là “ngôi sao tỉ view” lần đầu tiên đến Việt Nam là tâm điểm “attention” của đại nhạc hội. Setlist dài hơn 75 phút bắt đầu từ 21h00 đã đưa hàng nghìn khán giả 8Wonder đi qua bao cung bậc cảm xúc với bộ sưu tập “hit” gồm 21 ca khúc. Đặc biệt, đây là setlist có 1-0-2 được thiết kế, “may đo” riêng cho sân khấu 8Wonder.

Bắt đầu với “Charlie be quiet”, Charlie Puth đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với “lối kể chuyện” thú vị, giai điệu và giọng hát đầy biến hóa. Loạt “hit” mà giới trẻ đã thuộc nằm lòng như “Attention”, “Forget you”, “Light Switch”, “Boy”, “That"s not how it works”, “How long”, “One call away”, đặc biệt là “We don”t talk anymore” – ca khúc được Charlie Puth giới thiệu là món quà dành tặng cho khán giả yêu nhạc tại Việt Nam… cũng được tái hiện lại với các bản phối mới nhất và độc đáo nhất dành riêng cho sân khấu 8Wonder.

Như thường lệ, hình ảnh của chàng nhạc sĩ, ca sĩ đa tài Charlie Puth không thể thiếu đi sự đồng hành của cây đàn piano. Trên sân khấu 8Wonder, những giai điệu vang lên cùng những ngón tay nhảy múa trên phím đàn, giọng hát biến hóa uyển chuyển khiến hàng nghìn con người phía dưới lạc vào hành trình âm nhạc bất tận. Đặc biệt, khả năng hát “live” như “nuốt đĩa” – đẳng cấp ngôi sao hàng đầu quốc tế của “thần đồng âm nhạc” 9x cộng hưởng cùng hệ thống âm thanh đỉnh cao của 8Wonder đã đẩy cảm xúc của khán giả đến tột đỉnh.

Đặc biệt, lối dẫn dắt ngẫu hứng, hài hước nhưng chân thành, mang đậm cá tính Charlie Puth đã kết nối 21 ca khúc xuyên suốt phần trình diễn một cách đầy thú vị và nhiều cảm xúc.

Khép lại phần trình diễn “không thể tuyệt vời hơn” của “Hoàng tử tình ca” Charlie Puth là những giai điệu xúc động của bản hit mà mỗi khán giả đều thuộc nằm lòng. Khi những tiếng đàn piano quen thuộc vang lên, cả vạn khán giả đã vỡ òa cảm xúc, cùng hòa giọng, hòa nhịp trái tim trong không gian bao la của trời đêm trên vịnh biển Nha Trang “It“s been a long day without you my friend, and I”ll tell you all about it when I see you again...”.

“See you again” đã khép lại hành trình âm nhạc đầy cảm xúc của Charlie Puth tại 8Wonder cũng như một lời chào tạm biệt đầy chân thành tới khán giả yêu nhạc tại Việt Nam. Cảm ơn vì đã khiến cho những trải nghiệm trong lần đầu tiên đến với Việt Nam của Charlie trở nên đặc biệt đến vậy. Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày không xa. - Charlie chia sẻ.

Sân khấu đại dương vô cực ấn tượng với biểu tượng sứa khổng lồ, kết hợp hiệu ứng ảo diệu về một thiên đường biển khơi thực - ảo kết nối trực tiếp với vịnh biển nha trang tuyệt mỹ. Chất lượng âm thanh tuyệt hảo được đầu tư khủng theo tiêu chuẩn lưu diễn thế giới của Charlie Puth như đưa âm nhạc hoà vào giữa tiếng sóng mênh mang. Tất cả tạo thành một siêu đại nhạc hội đẳng cấp, thơ mộng và mĩ mãn chưa từng có trên thế giới.

Trước màn trình diễn đỉnh cao của Charlie Puth, các “hitmakers” của âm nhạc Việt Nam đương đại cũng đã dẫn dắt khán giả vào hành trình âm nhạc “kỳ quan cảm xúc không giới hạn” với hơn 30 ca khúc đại diện cho màu sắc âm nhạc độc đáo của mỗi nghệ sĩ. Toàn bộ các bài hát đều được phối mới, mashup, medley độc nhất phiên bản 8Wonder.

“Người kể chuyện bằng âm nhạc” Hà Anh Tuấn vốn nổi tiếng với những bản tình ca sâu lắng, đầy chiêm nghiệm nay đã gây bất ngờ cho hàng ngàn khán giả với bản remix "Tháng mấy em nhớ anh” theo phong cách worship, hay giai điệu đầy sôi động mang màu sắc funky kết hợp electric music của “12 giờ”.

Không ngoài dự đoán, “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà luôn khiến khán giả phải phấn khích với những màn trình diễn không thể rời mắt của “Xin hãy thứ tha”, “Keep me in love” và liên khúc các ca khúc hit gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ trong nhiều năm qua. Đặc biệt, khán giả vô cùng thích thú và phấn khích với bản hit làm mưa làm gió thời gian gần đây “Cô đơn trên sofa” với bản phối mới độc nhất dành riêng cho sân khấu 8Wonder.

Bất ngờ lớn nhất có lẽ đến từ Hà Anh Tuấn và MONO với màn kết hợp vô cùng ấn tượng qua loạt ca khúc sôi động được phối riêng cho lễ hội âm nhạc 8Wonder "Một Đêm Say - Cứ Chill Thôi - Waiting for you - Tháng tư là lời nói dối của em”. Hai cá tính âm nhạc tưởng như đối nghịch nhưng lại phối hợp vô cùng ăn ý, tạo nên sự thăng hoa về cảm xúc cho hàng ngàn khán giả.

MONO cũng khiến khán giả nhún nhảy không ngừng với những bản remix sôi động của "Em là”, “Anh không thể”, và tất nhiên không thể thiếu “bài hát thành công nhất năm 2022” khuấy đảo các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam “Waiting for you”.

Cả quảng trường Wonder Square như bùng cháy bởi những vũ điệu đẹp mắt và màn trình diễn cuốn hút của chàng rapper, ca sĩ điển trai HIEUTHUHAI qua các ca khúc như “Cua”,“Không thể say”, “Ngủ một mình”, “Vệ tinh”.

“Cô nàng rap queen” Tlinh cùng vũ đoàn đã khuấy đảo sân khấu 8Wonder với loạt hit chất lừ được phối mới theo concept mùa hè “Ghệ iu dấu của em”, “Siren” và các bản mashup “Cypher & Mắt xanh”, “Gái độc thân & Xích thêm chút”.

Siêu đại nhạc hội đa sắc màu 8Wonder còn mang đến màu sắc ngọt ngào của “công chúa kẹo ngọt” Amee với các bản remix mang màu sắc mùa hè miền nhiệt đới tràn đầy năng lượng “Yêu thì yêu không yêu thì yêu”, “Anh nhà ở đâu thế” và mashup "Đen đá không đường & Tình bạn diệu kỳ”.

Không chỉ liên tiếp mang lại những trải nghiệm “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder” đến từ tinh hoa âm nhạc thế giới và Việt Nam, siêu đại nhạc hội 8Wonder còn mang tới chuỗi hoạt động cộng hưởng hiếm lễ hội âm nhạc nào có được.

Trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của các thần tượng, hàng nghìn khán giả đã tận hưởng những hoạt động vui chơi giải trí như check-in với các tiểu cảnh điểm nhấn phong cách installation art, thực hành tại xưởng nghệ thuật, xem bài tarot, vẽ henna, tương tác với các vũ công trống led sôi động, thưởng thức ẩm thực đa quốc gia…

Ngay bên ngoài quảng trường âm nhạc 8Wonder là không gian giải trí thời thượng của VinWonders Nha Trang. Đây là nơi mang tới không khí hội hè sôi động với hơn 100 trò chơi đỉnh cao tại "Công viên nước trên đảo sở hữu số lượng trò chơi nhiều nhất châu Á”.

Đặc biệt, ngay tại sự kiện, nhiều du khách đã hào hứng tham quan khu vực trưng bày hệ sinh thái xe điện VinFast và lái thử các mẫu ô tô điện, xe máy điện cũng như mục sở thị mẫu xe đạp điện mới nhất của hãng.

Kết hợp hoàn hảo với hệ sinh thái nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang, danh thắng tuyệt hảo của đảo nhiệt đới Hòn Tre, lễ hội âm nhạc quốc tế tầm cỡ 8Wonder chính thức khép lại chuỗi “hội hè bất tận” WonderFest 2023 giữa những nốt cảm xúc thăng hoa nhất.

Ngay trong lần đầu tiên ra mắt, mô hình lễ hội âm nhạc quốc tế đỉnh cao 8Wonder kết hợp cùng lễ hội biển quốc tế thường niên WonderFest đã gây ấn tượng mạnh mẽ với qui mô choáng ngợp, hoành tráng bậc nhất. Sự kiện không chỉ góp phần ghi tên Việt Nam trên bản đồ hành trình âm nhạc của các ngôi sao quốc tế hàng đầu mà còn nâng tầm du lịch Việt Nam lên một tầm cao mới trong mắt du khách thế giới.

Linh Ngọc