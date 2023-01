Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; cổ vũ động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao.

Không gian tết xưa tại chương trình "Tết xưa làng cổ” tại làng cổ Đông Sơn.

Theo đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động như:

Tổ chức không gian văn hóa “Tết xưa, làng cổ” tại Phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, từ ngày 17-1 đến ngày 26-1-2023 (tức từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán)

Tổ chức không gian văn hóa tại Công viên Hội An để phục vụ Nhân dân du Xuân Quý Mão từ ngày 19-1 đến ngày 26-1 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán Quý Mão).

Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Quý Mão tại Quảng trường Lam Sơn vào đêm giao thừa và phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình sẽ diễn ra từ 22h đến 24h ngày 21-1 (tức đêm 30 Tết).

Ghi hình, phát sóng các chương trình nghệ thuật truyền thống trong dịp Tết Nguyên Đán từ 22-1 đến 24-1 (tức từ ngày mùng 1 đến hết mùng 3 Tết Nguyên Đán); gồm các vở diễn đã đạt giải cao tại các cuộc thi như: Vở chèo “Đất liền và biển cả”, vở cải lương “Điều còn lại” do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh Hóa dàn dựng và biểu diễn; chương trình nghệ thuật dân ca, dân vũ “Giai điệu xứ Thanh” do Nhà hát Ca múa Kịch Lam Sơn thực hiện.

Tổ chức trình diễn Văn nghệ - Thư pháp tại Khu Văn hoá tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa) vào ngày 25-1 (Tức ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán). Biểu diễn võ thuật và Hội diễn Vovinam tỉnh Thanh Hóa tại Tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa vào ngày 25-1 (Tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán). Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP. Thanh Hóa. Chương trình bắt đầu từ ngày 4-2 đến ngày 5-2 (tức từ ngày 14 đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão).

Nội dung các hoạt động, chương trình được ngành văn hóa, thể thao và du lịch chuẩn bị kỹ lưỡng, mang đậm bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc và phù hợp với xu thế mới. Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, các chương trình, hoạt động được tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo nổ. Từ đó, góp phần cùng Nhân dân thực hiện đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, an toàn.

Thùy Linh