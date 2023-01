Nghỉ Tết ở đảo Phú Quốc, tại sao không?

Phú Quốc có đủ những món ngon để bạn ăn tết, có đủ những điểm tham quan đẹp mê hồn để bạn du ngoạn tết, và cũng chẳng thiếu những resort sang chảnh, homestay cũng có để bạn nghỉ ngơi trong tết. Thế thì, hà cớ gì mà không đón tết ở đảo?

Kiss The Stars mang đến những màn trình diễn hấp dẫn với sự kết hợp giữa lửa, nước, laser, ánh sáng và sắp tới là pháo hoa.

“Tết không đi Phú Quốc thì còn đi đâu!” – đó là nhận định của rất nhiều du khách lựa chọn “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới” làm điểm dừng chân để đón năm mới.

Từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm, khi miền Bắc giá lạnh, miền Trung nhiều mưa thì Phú Quốc lại đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Hòn đảo được bao trọn bởi khí hậu mát mẻ với nền nhiệt dao động từ 28 độ C, sóng biển dịu êm với những tia nắng vàng ruộm thả xuống làn nước xanh biếc lý tưởng, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Không chỉ thế, Phú Quốc còn hấp dẫn du khách với đa dạng dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và loạt trải nghiệm đỉnh cao.

Siêu phẩm đỉnh cao quy tụ về nam đảo Phú Quốc

Kỳ nghỉ Tết dài tới 7 ngày, đừng bỏ lỡ cơ hội được hòa mình trong những sự kiện và lễ hội đậm màu sắc giải trí và nghệ thuật. Sunset Town – Thị trấn Hoàng Hôn, mang vẻ đẹp tựa thị trấn Amalfi (Italy) huyền thoại vốn là điểm check-in nổi tiếng bậc nhất đảo ngọc, vừa “trình làng” show nghệ thuật Kiss the Stars - Nụ hôn giữa ngàn sao.

Show Kiss The Stars.

Kiss The Stars là show diễn sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện lớn nhất châu Á, mang tới những trải nghiệm ngoạn mục qua sự kết hợp đỉnh cao của ánh sáng, laser, lửa, nước và sắp tới là pháo hoa... Show diễn sở hữu quy mô kỷ lục và công nghệ tiên phong. Trong đó phải kể đến màn hình nước diện tích lên tới gần 1.000 m2 và hệ thống 3 vòm chiếu liên tục lần đầu tiên trên thế giới. Khán đài của show diễn có quy mô 5.000 chỗ ngồi, gấp đôi so với quy mô khán đài show Wing of Times ở Sentosa, Singapore (2.500 chỗ).

Ông Jean Christophe Canizarès, CEO ECA2 – Đơn vị sản xuất show Kiss The Stars và hơn 60 show công nghệ đa phương tiện tại 17 quốc gia cho biết: “Kiss The Stars là một show diễn tuyệt vời, ấn tượng, mới lạ và độc đáo. Chưa từng có một show diễn trên biển với quy mô lớn như này ở châu Á hoặc thậm chí ở trên toàn thế giới”.

Vào quý I năm nay, siêu phẩm Cầu Hôn, được thiết kế bởi kiến trúc sư lừng danh nước Ý - Marco Casamonti cũng sẽ ra mắt, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của du lịch Việt Nam.

Cầu Hôn là điểm nhấn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Điểm đến của tình yêu và nghệ thuật.

Dựa trên cảm hứng từ mối tình huyền thoại trong sự tích Ông Ngâu Bà Ngâu và bức tranh “The Creation of Adam” của danh họa Michelangelo, Cầu Hôn mang trong mình nhiều “mật mã” văn hóa Việt Nam và Ý. Cây cầu được hợp thành từ 2 nhánh dài 400 m nhưng vẫn cách nhau một khoảng 30 cm, biểu trưng cho những rung động trong tình yêu và được lấp đầy bởi những cảm xúc tròn đầy và nụ hôn ngọt ngào của những cặp đôi. Không chỉ thế, cây cầu còn gửi đến thông điệp về hòa bình, kết nối giữa người với người, vùng đất với vùng đất.

Bên cạnh những “siêu phẩm” mới ra mắt, trong quý I, Thị trấn Hoàng Hôn sẽ mang tới màn trình diễn đường phố vào các cuối tuần. 65 vũ công quốc tế trong trang phục lộng lẫy, vũ đạo say mê cùng những màn trình diễn công phu sẽ góp phần “hâm nóng” thành phố biển.

Đắm chìm trong thiên nhiên trác tuyệt và thế giới giải trí bất tận

Được mệnh danh là “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới”, Phú Quốc sở hữu những bãi biển quyến rũ như Bãi Kem, Bãi Trào hay Bãi Sao… Những hoạt động biển hấp dẫn như lặn biển, motor nước, lướt ván diều, ngắm san hô tại những địa điểm lặn đẹp nhất đảo Ngọc như hòn Móng Tay, hòn Gầm Ghì, hòn Mây Rút..., đem lại những phút giây trải nghiệm thú vị cho du khách.

Bên Bãi Kem trác tuyệt là những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort…

Dịp này đến Phú Quốc, du khách còn được tha hồ “check-in” cùng sao biển tại làng chài Rạch Vẹm Phú Quốc – nơi được biết đến như một bức tranh thiên nhiên hoang sơ đẹp vô ngần với chiếc cầu gỗ nổi, nhà bè trên biển, và cũng là “vương quốc” của hàng ngàn sao biển đỏ. Đặc biệt, ngay trên bãi biển cát trắng mịn của bãi Kem, du khách cũng có thể chụp hình cùng sao biển.

Chiêm ngưỡng toàn cảnh biển đảo từ trên cao trên chuyến du ngoạn bằng cáp treo Hòn Thơm – tuyến cáp treo 3 dây vượt biển dài nhất thế giới là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Từ khung cửa kính cabin, du khách choáng ngợp với biển xanh màu ngọc trải rộng mênh mông cùng những cánh rừng xanh ngút ngàn. Những đoàn thuyền đánh cá bập bềnh trên sóng đang tiến ra ngoài xa khơi tựa như những chấm phá nhỏ tạo nên bức họa đẹp mê mải.

Những trải nghiệm tưng bừng bắt đầu mở ra từ Sun World Phu Quoc - tổ hợp vui chơi giải trí biển được “săn đón” hàng đầu đảo ngọc. Ở đây, du khách sẽ được dịp “check-in” không nghỉ và vui chơi thả ga cả ngày dài không chán tại công viên chủ đề Exotica. Nơi đây sở hữu trò chơi Mộc Xà Thịnh Nộ - tàu lượn siêu tốc bằng gỗ đầu tiên tại Việt Nam, sở hữu tốc độ 80 km/h, với những đường cua liên tục hay “đài quan sát 360 độ” Mắt Đại Bàng, đưa du khách tới độ cao 120 m rồi thu trọn trong tầm khung cảnh trác tuyệt của Hòn Thơm. Bên cạnh đó, công viên nước chủ đề đẳng cấp Châu Á – Aquatopia Water Park nằm tại tổ hợp gồm 6 khu chủ đề với 21 trò chơi hiện đại hứa hẹn sẽ chiều lòng trải nghiệm vui chơi giải trí của nhiều thế hệ.

Sun World Phu Quoc tọa lạc trên đảo Hòn Thơm mở ra thế giới vui chơi giải trí bất tận.

Phú Quốc cũng là nơi hội tụ những trải nghiệm nghỉ dưỡng khác biệt và đẳng cấp với hàng loạt thương hiệu đình đám quốc tế như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc resort, New World Phu Quoc… Sau một ngày khám phá dài hơi, thả bộ trên bãi biển cát trắng mịn; nằm dài bên bể bơi, nhâm nhi ly cocktail mát lạnh hay nghỉ ngơi trong căn phòng sang trọng, tiện nghi, hành trình nghỉ Tết ở Phú Quốc khi đó mới đủ trọn vẹn.

Tùng Dương