Nghệ sỹ Piano gốc Việt giành giải Vàng Giải thưởng Âm nhạc Toàn cầu

Hai nghệ sỹ Tăng Thành Nam và Quỳnh Nguyễn. (Nguồn: Ivce)

Bản thu âm mới nhất của nghệ sỹ piano người Mỹ gốc Việt Quỳnh Nguyễn mang tên “ The Flower of France ” đã được trao Huy chương Vàng Giải thưởng Âm nhạc Toàn cầu tại Mỹ vào ngày 12/7.

Album Piano do nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn tuyển chọn từ các bản piano độc tấu cũng như các bản chuyển soạn và trích đoạn từ các vở ballet và nhạc phim, bao gồm một số bản nhạc hiếm khi được chơi hoặc thu âm.

Bản thu âm này thể hiện “cách chơi xuyên suốt đầy cảm xúc, thơ mộng, mang tính giao tiếp” của nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn.

Nghệ sỹ Nguyễn Thúy Quỳnh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Cô bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi, 6 tuổi cô vào học tại Nhạc viện Hà Nội.

Năm lên 9 tuổi, cô đã lên sân khấu trình diễn lần đầu tiên. Đến năm 13 tuổi, cô giành được học bổng theo học tại Nhạc viện Gnessin ở Moscow (Nga), một trường quốc tế danh tiếng dành cho các em học sinh có tài năng đặc biệt. Sau đó, Quỳnh theo gia đình sang định cư ở Mỹ năm 15 tuổi.

Sắp tới, nghệ sỹ Piano Quỳnh Nguyễn ra mắt album “The Complete Works” của Paul Chihara, sẽ được phát hành trên Naxos American Classics Series vào mùa Thu này.

Phần trình diễn bản concerto của Quỳnh Nguyễn với Dàn nhạc giao hưởng London sẽ được đưa vào bản thu âm Naxos sắp tới và cô sẽ có buổi biểu diễn ra mắt tại Mỹ với Dàn nhạc giao hưởng Seattle vào tháng 1/2024.

Dù đã đi biểu diễn nhiều nơi trên đất Mỹ cũng như các nước châu Âu như Hungary, Đức, Thụy Sĩ, Áo và Pháp, nhưng chuyến trở về Việt Nam năm 2007 trong một buổi gây quỹ cho trẻ em tàn tật lại là chuyến biểu diễn gây cho nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn nhiều cảm xúc nhất.

“Tôi đã gặp những em nhỏ ở trường âm nhạc đặc biệt, các em bị khiếm thị nhưng vẫn chơi nhạc với một niềm đam mê và hạnh phúc. Tôi đã rất cảm động khi thấy âm nhạc đã làm thay đổi và làm phong phú thêm cho cuộc đời các em như thế nào. Buổi biểu diễn từ thiện của tôi đã gây được ngân quỹ cho Hội Bảo trợ Trẻ em Tàn tật Hà Nội và tôi rất hạnh phúc vì đã có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc giáo dục và chăm sóc thể chất cho các em," nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn chia sẻ.

Năm 2010, nghệ sỹ piano Quỳnh Nguyễn đã có buổi trình diễn đầu tiên với nghệ sỹ violin Tăng Thành Nam. Chương trình do Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại New York tổ chức.

Quỳnh Nguyễn còn được chọn là một trong 19 "ngôi sao của ngày mai” (19 young stars of tomorrow) của tổ chức Musical America.

Cô được nhiều tờ báo danh tiếng tại Mỹ như The Boston Globe, Tạp chí The New York Concert Review... ca ngợi là một nghệ sỹ tài năng, có khả năng tiết chế âm thanh, nét nhạc sang trọng, nhạy cảm và giàu chất thơ, biểu diễn có sức truyền cảm tuyệt vời, thể hiện tầm cao trí tuệ và sự tinh tế.

Cô tốt nghiệp tiến sỹ khoa Nghệ thuật Âm nhạc tại Trường Đại học New York năm 2008, hiện đang dạy tại Hunter College, New York.

Cô đã tham gia biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và nhận được nhiều giải thưởng danh giá./.

(TTXVN/Vietnam+)