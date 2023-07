Lý do Đà Nẵng trở thành điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè này

Đà Nẵng giữ vị trí dẫn đầu và là điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất mùa hè này, theo khảo sát của nền tảng Booking.com. Một trong những lý do được chỉ ra là nhờ có Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Da Nang Sun Peninsula Resort tại Đà Nẵng.

Ngày 10-6, nền tảng đặt phòng Booking.com - một trong những trang thương mại điện tử du lịch lớn nhất trên thế giới hiện nay đã công bố khảo sát mới nhất về những điểm đến trong và ngoài nước được người Việt Nam yêu thích nhất trong mùa hè này.

Theo đó, du lịch biển vẫn là xu hướng dẫn đầu khi các thành phố biển đạt trên 50% lượng đặt phòng. Số liệu đã phản ánh đúng dự đoán xu hướng du lịch từ đầu năm 2023 của trang web này khi chỉ ra rằng 74% du khách Việt Nam cho biết việc đi du lịch sẽ luôn xứng đáng và gần 78% cảm thấy rằng thời điểm tốt nhất để đi du lịch là mùa hè.

Với 3.260 km đường bờ biển cùng khung cảnh thiên nhiên đẹp mê mải và thảm thực vật đa dạng, không khó để thấy những thành phố ven biển Việt Nam vẫn được hầu hết du khách trong nước hay quốc tế ưa chuộng. Theo kết quả khảo sát, Đà Nẵng giữ vị trí đầu bảng là điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong mùa hè 2023, giữ các vị trí nối tiếp là Nha Trang và Phú Quốc.

DIFF 2023 là sự kiện nổi bật của mùa hè Đà Nẵng.

Xuyên suốt mùa hè năm nay, thành phố biển Đà Nẵng tưng bừng với chuỗi các sự kiện, lễ hội từ biển lên đến núi, hấp dẫn hàng triệu du khách tới khám phá, nổi bật là DIFF 2023 kéo dài suốt hơn 1 tháng qua, từ ngày 2-6 đến 8-7. Đây là sự kiện thường niên được xem là điểm nhấn cho du lịch Đà Nẵng trong hơn một thập kỷ qua.

DIFF 2023 kéo theo nhiều sự kiện, lễ hội đồng hành như tại Sun World Ba Na Hills.

Sự trở lại của DIFF 2023 sau 3 năm dịch bệnh COVID-19 được xem là nỗ lực lớn của chính quyền TP Đà Nẵng và Tập đoàn Sun Group, nhằm đưa du lịch thành phố sông Hàn trở lại rực rỡ như thời điểm trước dịch. DIFF 2023 cũng được kỳ vọng sẽ nối dài chuỗi thắng lợi hơn một thập kỷ, đồng thời tạo ra một cú hích tăng trưởng khách du lịch cho thành phố Đà Nẵng hè năm nay khi là thỏi nam châm kéo theo một loạt các sự kiện đồng hành tại các khu vui chơi, du lịch nổi tiếng của thành phố như Sun World Ba Na Hills, Công viên Châu Á...

Kể từ đêm khai mạc cho đến nay, DIFF 2023 đã mang lại hiệu ứng lan tỏa lớn, tạo điểm nhấn trong việc thu hút du khách đến với thành phố bên sông Hàn. Đặc biệt, sự trở lại của lễ hội pháo hoa đã góp phần mạnh mẽ vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, công suất buồng phòng các khách sạn trên địa bàn thành phố trong tháng 6, ước đạt 60-62%, tương đương so với công suất phòng năm 2022. Khả năng thu hút 1,5 triệu lượt du khách đến với Đà Nẵng trong thời gian diễn ra DIFF 2023 gần như chắc chắn. Tính chung 6 tháng đầu năm 2023, tổng số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 3,5 triệu lượt, tăng 116,6% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế 930.000 lượt, cao gấp 11,3 lần cùng kỳ; khách trong nước gần 2,6 triệu lượt, tăng 67,7% so với cùng kỳ.

Công suất phòng cao trong những ngày có lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023.

Còn theo dữ liệu từ Mustgo, nền tảng đặt phòng dành cho khách hàng đại lý và là đối tác của hơn 2.000 khách sạn trên toàn quốc, Đà Nẵng vẫn đang là điểm đến hàng đầu. Tỷ lệ lấp phòng phân khúc 3-4 sao cuối tuần của các khách sạn ven biển thường xuyên đạt mức hơn 80%, trong tuần là khoảng 60%. Đặc biệt là trong những ngày có lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2023, không chỉ các khách sạn lưu trú mà các tàu du lịch cũng đạt công suất 100%.

“Màn trình diễn tại DIFF 2023 khiến tôi “choáng váng”, thực sự rất đẹp. Tôi thấy được sự kết hợp giữa nghệ thuật chuyển động cùng với âm nhạc và pháo hoa. Bạn không thể có cơ hội thứ hai để xem được những màn trình diễn đẹp đến như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam. Tôi dự định ở đây 6 ngày nhưng nghe nói đến Lễ hội pháo hoa Quốc tế sẽ diễn ra nên nán lại thêm. Thực sự không uổng phí bởi lễ hội rất tuyệt vời. Tôi vui vì đã quyết định ở lại đây thêm”, anh Ravi Capeles đến từ New York, Mỹ chia sẻ cảm xúc khi thưởng thức DIFF 2023.

Đêm chung kết DIFF 2023 sẽ diễn ra vào tối 8-7.

Qua 4 đêm biểu diễn với những màn trình diễn xuất sắc của 8 đội pháo hoa đến từ khắp thế giới, DIFF 2023 đã đến chặng cuối cùng là đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 8-7 tới. Hai đội lọt vào trận chung kết là Pháp và Italy đã sẵn sàng cho đêm diễn bùng nổ khép lại lễ hội năm nay. Đà Nẵng dự báo lượng du khách lưu trú đêm chung kết diễn ra tối 8-7 tới sẽ là hơn 63.000 người. Trong đó khoảng 19.000 khách quốc tế. Công suất buồng phòng toàn thành phố đêm 8-7 dự kiến đạt khoảng 75%.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức DIFF 2023 cho biết: “Lễ hội pháo hoa có thể nói là 1 cú hích để giúp cho du lịch của thành phố được quay trở lại như những thời kỳ trước mà chúng ta mong muốn của những năm 2018 - 2019 có thể nói là đỉnh điểm của lượng khách du lịch đến với TP Đà Nẵng”.

NL