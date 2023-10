Khám phá đêm hoa đăng huyền ảo trong lễ vía Quán Thế Âm xuất gia tại Fansipan

Ngày 1-2/11, hàng trăm Tăng, Ni, Phật tử sẽ tổ chức Lễ vía Quán Thế Âm xuất gia tại quần thể tâm linh Fansipan, với điểm nhấn là đại lễ Phật ban phước lành trên khu vực đỉnh núi và lễ dâng đăng tại Bảo An Thiền Tự (khu vực Ga đi cáp treo Fansipan dưới chân núi), hứa hẹn mang đến khung cảnh đêm lung linh huyền ảo nơi đỉnh thiêng.

Fansipan đẹp huyền ảo mùa mây. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia ngày 19/9 âm lịch, là một trong những ngày lễ lớn trong năm của Phật giáo, tưởng nhớ công đức của đức Bồ Tát Quán Thế Âm, vị Phật hiện thân của từ bi, người đã phát 12 đại nguyện cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sinh. Ngày này, các ngôi chùa trên cả nước và Phật tử khắp nơi trên thế giới cùng thành tâm làm lễ cúng vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ngày 1-2/11 dương lịch, nhằm ngày 18-19/9 âm lịch năm nay, quần thể tâm linh Fansipan thuộc Sun World Fansipan Legend tiếp tục là địa điểm tổ chức lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát, do các Chư tôn, Đại đức thuộc Giáo hội Phật giáo Lào Cai chủ trì, với sự tham dự của hàng trăm Phật tử tại tỉnh Lào Cai. Trong không khí hân hoan của ngày lễ, quần thể tâm linh Fansipan từ độ cao 2.900m lên tới đỉnh thiêng được trang hoàng với hàng nghìn cờ hội ngũ sắc rực rỡ. Hàng nghìn vòng tay gỗ cùng hoa tươi cũng đã được Phật tử cúng dường về đây, chuẩn bị cho lễ vía.

Chiều tối 1/11 (nhằm ngày 18/9 âm lịch), Phật tử và du khách sẽ có cơ hội tham dự nghi lễ tọa thiền và dâng hoa đăng tại Bảo An Thiền Tự, tại khu vực nhà ga đi cáp treo Fansipan. Dưới sự chủ trì của Chư tôn, Đại đức, hàng trăm tăng ni, Phật tử sẽ đồng nguyện, cầu kinh và đảnh lễ cầu nguyện bình an cho bản thân, gia đình và quốc thái dân an. Trong văn hóa Phật giáo, đèn hoa đăng được thắp sáng biểu trưng và đề cao ánh sáng Phật pháp diệu kỳ, đưa mọi người bước đi trên con đường của đúng đắn, thiện lương và trí tuệ.

Nghi thức dâng đăng trong lễ Vu Lan năm 2023 tại Fansipan.

Sau nghi lễ, dòng người tay cầm hoa đăng với lòng thành kính cùng dâng lên chư Phật tại Bảo An Thiền Tự. Hàng trăm hoa đăng sau đó sẽ xếp đại cảnh hoa sen dài 12,5m và rộng 9,8m trước sân thiền tự. Trong không gian bao la của đất trời Tây Bắc, tất cả sẽ cùng tạo nên một “kiệt tác” của ánh sáng lung linh và huyền ảo tại Fansipan. Lễ dâng đăng không chỉ là sự kiện thiêng liêng, thanh tịnh của riêng Phật tử, mà còn là dịp để du khách tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng hay ghi lại những bức ảnh ấn tượng.

Ngày 2/11 (nhằm ngày 19/9 âm lịch), Đại lễ Phật ban phước lành sẽ được tổ chức tại quần thể tâm linh trên đỉnh thiêng Fansipan. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, với các nghi thức Phật giáo truyền thống, theo đó các Chư tôn, Đại đức và tăng ni, Phật tử sẽ đi nhiễu xung quanh Đại Tượng Phật A Di Đà, qua đường La Hán men theo thế núi và kết thúc bằng lễ dâng hương tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự. Trước cửa Phật, các tăng, ni và Phật tử sẽ cùng cầu nguyện bình an, may mắn cho đất nước, người dân.

Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia được tổ chức trong mùa đẹp nhất trong năm tại Fansipan, khi mây ngàn như suối thác đổ về thung lũng, tạo thành biển mây trắng bồng bềnh huyền ảo tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Đặc biệt, đoàn lễ trong sắc áo lam khoan thai bước bên những công trình tâm linh, mang hồn cốt của chùa Việt cổ tại Bắc bộ thế kỷ 15-16 càng khiến không gian trở nên thanh tịnh, an yên. Hành trình khám phá đỉnh thiêng Fansipan của mỗi du khách vì thế càng thêm phần ý nghĩa, khi có cơ hội tham dự các sự kiện văn hóa tâm linh đặc sắc, chiêm bái quần thể tâm linh thâm nghiêm giữa đất trời, bên cạnh chinh phục Fansipan – “Nóc nhà Đông Dương”.

Khung cảnh thâm nghiêm trong quần thể tâm linh Fansipan.

Chị Mai Trang, đang sinh sống tại Lào Cai, là một Phật tử thường xuyên tham dự các lễ hội Phật giáo tại Fansipan chia sẻ: “Từ đầu năm, vào các ngày lễ lớn theo Phật sự, mình đều thành tâm về đây chiêm bái quần thể tâm linh Fansipan, cùng tham dự các nghi lễ được cử hành trang nghiêm bởi các Chư tôn đức. Mỗi sự kiện trong năm, Fansipan lại khoác lên một vẻ đẹp rất khác, khi tịch mịch tựa cõi tiên, khi trời trong xanh để lộ ra núi rừng Tây Bắc hùng vĩ. Vì thế mình đang rất mong chờ tới Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, được về đây chiêm bái và thưởng ngoạn khung cảnh mùa mây đẹp mê mải”.

Không chỉ chị Trang, hàng trăm Phật tử từ lâu đã coi Fansipan – cao điểm linh thiêng nước Việt là điểm đến mỗi ngày lễ của Phật giáo, không chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn núi huyền tích, mà còn là tham dự những hoạt động đầy ý nghĩa nơi cửa Phật, để cởi bỏ những phiền khổ bên ngoài thiền môn, trong thâm tâm chỉ còn sự an yên, thanh tịnh.

Tùng Dương