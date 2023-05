Khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2023

Sáng 28-4 (tức 9-3 âm lịch) tại đền thờ Thần tổ Mai An Tiêm (xã Nga Phú), UBND huyện Nga Sơn đã long trọng khai mạc lễ hội Mai An Tiêm năm 2023.

Các đại biểu dự lễ hội.

Dự lễ hội có các đồng chí: Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng họ Mai Việt Nam; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Nga Sơn qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại biểu dòng họ Mai Việt Nam cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Theo truyền thuyết, Mai An Tiêm là con nuôi của Vua Hùng thứ 18. Khi bị vua cha hiểu nhầm đày ra đảo hoang, Mai An Tiêm đã cùng vợ con vượt qua gian khó, tìm được giống dưa hấu quý hiếm, khai phá đảo xa, xây dựng vùng Đông Bắc tỉnh Thanh Hoá thành vùng quê trù mật. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, hình tượng Mai An Tiêm đã in sâu vào đời sống văn hóa cộng đồng, như một biểu tượng cho tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, tự lực, tự cường của người dân Việt Nam.

Nghi thức tế lễ tại Lễ hội.

Đến nay, câu chuyện về Mai An Tiêm vẫn còn nguyên giá trị, là bài học lớn cho thế hệ cháu con trong việc khởi nghiệp và tạo dựng thành công từ gian khổ.

Đền thờ Mai An Tiêm, xã Nga Phú (Nga Sơn).

Để tưởng nhớ công lao của Đức thánh An Tiêm, người dân Nga Sơn đã lập đền thờ ngài tại chính nơi tương truyền Mai An Tiêm và gia đình đã dựng mái lều trên đảo, nay thuộc xã Nga Phú, huyện Nga Sơn.

Cùng với việc lập đền thờ, hàng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch, Lễ hội Mai An Tiêm được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú nhằm khơi dậy truyền thống tự lập, tự cường, lao động sáng tạo, vượt qua gian khó. Đồng thời, động viên các thế hệ hôm nay phát huy truyền thống của ông cha thuở trước xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây cũng là dịp tốt để giới thiệu, quảng bá, về vùng đất, văn hóa con người Nga Sơn giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; thông qua đó kích cầu du lịch, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với vùng đất Nga Sơn nói riêng và Thanh Hóa nói chung.

Chương trình nghệ thuật tại lễ hội.

Người dân tham dự lễ hội.

Tại Lễ hội, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mai An Tiêm dâng cho đời quả ngọt, giữa trùng khơi xây non nước trường tồn”, đã tái hiện một cách sinh động hành trình vượt qua gian khó, tìm được giống dưa hấu quý hiếm, khai phá đảo xa, xây dựng vùng Đông Bắc tỉnh Thanh Hoá thành vùng quê trù mật của Đức thánh Mai An Tiêm; cũng như trách nhiệm của các thế hệ sau trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Nguyễn Đạt