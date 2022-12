Hé lộ trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt trong chiến dịch WOW Việt Nam 2023

Trước thềm năm mới, Tập đoàn Sun Group công bố chiến dịch đồng hành cùng du lịch Việt Nam mang tên WOW Việt Nam 2023. Chiến dịch quy mô lớn này sẽ được “khởi hành” từ đảo Ngọc Phú Quốc.

Cầu Hôn và sân khấu show diễn Kiss The Stars.

WOW Việt Nam được Sun Group khởi xướng, hợp tác với các địa phương, các đối tác quan trọng trong lĩnh vực du lịch - lữ hành và truyền thông với mục tiêu quảng bá du lịch Việt Nam, tôn vinh những điểm đến hấp dẫn trên cả nước, đồng thời quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới, với định hướng đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Chiến dịch sẽ được khởi động từ ngày 15/12/2022 và kéo dài đến hết năm 2023. Sun Group sẽ hợp tác chặt chẽ với các địa phương, các đơn vị đối tác để triển khai các chuỗi hoạt động đa dạng, từ trực tuyến đến trực tiếp, nhằm truyền thông, quảng bá các vùng đất, các điểm đến du lịch hấp dẫn, kết hợp với các hoạt động CSR để lan tỏa rộng khắp những hình ảnh đẹp, những sự kiện lễ hội sôi động và những đặc trưng hấp dẫn nhất của các điểm đến.

Theo đó, WOW Vietnam sẽ xoay quanh các nội dung chính: Ý tưởng WOW – tôn vinh các ý tưởng phát triển du lịch độc đáo; Con người WOW – tôn vinh hình ảnh những con người làm du lịch chuyên nghiệp, người dân hiếu khách; Điểm đến WOW – truyền tải các câu chuyện, lịch sử, cảnh quan & văn hóa độc đáo; Trải nghiệm WOW – trải nghiệm đa dạng, khác biệt, độc đáo; Dịch vụ WOW – nâng cao dịch vụ từ tâm, chạm đến tiêu chuẩn thế giới.

Như vậy, mỗi điểm đến đồng hành trong chiến dịch sẽ cùng gắn với thông điệp WOW. Đây không chỉ được xem là cơ hội để nâng tầm và “làm đẹp” hơn những vùng đất Sun Group đã tâm huyết khai mở, kiến tạo những công trình đẳng cấp, chất lượng, khác biệt, mà còn là đòn bẩy hữu ích, để thúc đẩy tiềm năng, góp phần từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu châu Á.

Phú Quốc - “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới” (World Travel Awards 2022).

Phú Quốc- vùng đảo thể hiện rõ nhất những dấu ấn của hệ sinh thái 3 chân kiềng của Sun Group (du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng) với hơn 50 công trình ấn tượng sẽ là điểm khởi đầu của chiến dịch, với tên gọi WOW Phú Quốc.

Show diễn Kiss the Stars tại thị trấn Hoàng Hôn là một điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

Tại đây, WOW Phú Quốc sẽ mở màn bằng sự ra mắt của thị trấn Hoàng Hôn – điểm du lịch mới của thế giới, nơi người dân và du khách có thể tận hưởng không khí lễ hội 365 ngày, với nhiều điểm nhấn văn hóa – nghệ thuật đặc sắc. Và điểm nhấn độc đáo, ấn tượng đầu tiên sẽ là show nghệ thuật Kiss the Stars- Nụ hôn giữa ngàn sao diễn ra tối 24/12, trong mùa Giáng sinh rực rỡ nơi Thị trấn Hoàng Hôn. Đây là show diễn sử dụng công nghệ trình diễn đa phương tiện lớn nhất châu Á, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm ngoạn mục qua sự kết hợp đỉnh cao của ánh sáng, laser, lửa, nước và pháo hoa... Rất nhiều kỷ lục sẽ được thiết lập với show trình diễn lần đầu tiên có tại Việt Nam này, từ sân khấu với màn hình nước diện tích lên tới gần 1000m2 và hệ thống 3 vòm chiếu liên tục, khán đài 5000 chỗ ngồi, gấp đôi so với quy mô khán đài show Wing of Times ở Sentosa, Singapore (2.500 chỗ), cho tới những công nghệ lần đầu tiên được ECA2 sử dụng cho show.

Phối cảnh Cầu hôn.

Ngay sau đó, WOW Phú Quốc tiếp tục đem đến cho đảo ngọc một mùa lễ hội tưng bừng đêm New Year Countdown 2023 - Hành trình của Hạnh phúc - truyền hình trực tiếp trên VTV1 lúc 22h00 ngày 31/12/2022. Đây sẽ là một đêm của nghệ thuật và pháo hoa rực rỡ, với sự góp mặt của những nghệ sỹ tên tuổi như Tùng Dương, Văn Mai Hương, Bùi Lan Hương, Nhóm Oplus, Hoàng Tôn, Ngọc Mai, Wren Evans, Vũ Thảo My, Minh Ngọc…

Cầu Hôn được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc và Việt Nam.

Một trong những “đại sự kiện” được mong chờ nhất trong hành trình WOW Phú Quốc phải kể đến việc ra mắt siêu phẩm Cầu Hôn – cây cầu đi bộ trên biển được kỳ vọng trở thành một biểu tượng du lịch mới của Việt Nam. Được chính tay kiến trúc sư tài năng Marco Casamonti, người đứng sau những công trình biểu tượng mang tầm quốc gia tại nhiều nơi trên thế giới phác thảo từng nét vẽ, dựa trên cảm hứng từ mối tình huyền thoại trong sự tích Ông Ngâu Bà Ngâu và câu chuyện tình kinh điển của nước Ý giữa chàng Romeo và nàng Juliet, Cầu Hôn mang trong mình cả văn hóa Việt Nam và Ý, không chỉ là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, mà còn mang đến thông điệp của tình hữu nghị, thông điệp về hòa bình, kết nối giữa người với người, vùng đất với vùng đất. Dự kiến, Cầu Hôn sẽ chính thức ra mắt vào quý I/2023. Nhưng ngay từ thời điểm cuối năm, khi mặt trời lúc hoàng hôn Phú Quốc sẽ rơi trúng khoảng cách giữa hai nhánh cầu, du khách đã có thể chiêm ngưỡng khoảnh khắc đẹp nhất của tác phẩm được cho là “có một không hai” của kiến trúc sư người Ý.

Rất nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thời trang sẽ liên tục được tổ chức, để du khách không ngừng “wow” trước một Phú Quốc không chỉ là “Hòn đảo có thiên nhiên hấp dẫn hàng đầu thế giới” (World Travel Awards 2022) mà còn là điểm đến để hạnh phúc cả 365 ngày trong năm.

Sau Phú Quốc, WOW Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tới nhiều vùng đất khác với hàng loạt những sản phẩm du lịch độc đáo, không chỉ thể hiện mà còn gia tăng sức hút cũng như vẻ đẹp và văn hóa của mỗi vùng đất.

Năm 2022, ngành du lịch đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng khách du lịch nội địa sau 11 tháng của năm 2022 đạt 96,3 triệu lượt, cao hơn tổng lượng khách cả năm 2019. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt xấp xỉ 3 triệu người, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch trong 11 tháng của năm 2022 ước đạt 456,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 70% so với cùng kỳ năm 2019, trước khi xảy ra dịch bệnh COVID-19.

Bước sang năm 2023, du lịch tiếp tục được coi là một trong ba ngành kinh tế mũi nhọn. Và nếu 2022 là năm du lịch trở lại, hồi phục, thì 2023 được dự kiến là năm của đổi mới, sáng tạo. Việc ra mắt những sản phẩm du lịch độc đáo cùng những chiến dịch đồng hành cùng du lịch lớn như WOW Việt Nam được kỳ vọng sẽ đem đến những khởi sắc và sức bật mạnh mẽ cho ngành công nghiệp xanh trong năm tới.

Tùng Dương