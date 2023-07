Hé lộ đêm chung kết DIFF 2023: Nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt

Sân khấu của đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 “bật mí” sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thu Minh, Văn Mai Hương, Mai Tiến Dũng, Minh Ngọc…

Những tên tuổi góp mặt trình diễn trong đêm chung kết DIFF 2023.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 do Tập đoàn Sun Group tài trợ và đồng hành tổ chức cùng UBND TP Đà Nẵng sắp đi đến hồi kết với đêm chung kết “Thế giới không khoảng cách” diễn ra vào tối 8/7. Trước thềm đêm thi cuối, không khí càng nóng hơn bao giờ hết khi Ban Tổ chức hé lộ những tên tuổi nổi tiếng góp mặt trên sân khấu nghệ thuật, cùng với kịch bản bắn pháo hoa hứa hẹn vô cùng hấp dẫn của 2 đội Pháp và Italy.

Mở màn, Văn Mai Hương sẽ cùng hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế từ Vũ đoàn Bà Nà Hills và Mai Trắng trình diễn liên khúc “Take me to the Sun” và “Hương”. Nhịp điệu vui vẻ với lời bài hát chỉ cần nghe là thấy nắng và biển hứa hẹn sẽ hâm nóng không khí và khiến khán giả không ngừng lắc lư theo điệu nhạc.

Mai Tiến Dũng mang “Together Việt Nam” đến sân khấu chung kết DIFF 2023, Minh Ngọc trình diễn “Về Đà Nẵng cùng em”. Văn Mai Hương và Mai Tiến Dũng sẽ kết hợp tái hiện ca khúc nhạc kịch nổi tiếng “A whole new world” từ bộ phim hoạt hình kinh điển Aladdin. Với minh họa của hàng trăm nghệ sĩ quốc tế từ Vũ đoàn Ba Na Hills, tiết mục hứa hẹn sẽ là điểm nhấn, đưa du khách chu du vào một thế giới cổ tích huyền diệu, một “thế giới không khoảng cách”.

Thu Minh miệt mài tập luyện trong đêm tổng duyệt tối 7/7.

Đặc biệt, Thu Minh hứa hẹn sẽ “đốt cháy” sân khấu chung kết DIFF vào thời gian chờ đợi công bố kết quả. Bản mashup “Sống như ta 20”, “Cứ thế mà đi” với vũ đạo khỏe khoắn và đầy sắc màu của những nghệ sĩ quốc tế sẽ khiến không khí chờ đợi kết quả đội chiến thắng càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Sân khấu khủng của DIFF 2023 có thiết kế hiện đại và ứng dụng nhiều công nghệ mới là điểm nhấn ấn tượng cho mùa DIFF năm nay sẽ tiếp tục bừng sáng trong đêm 8/7. Với công nghệ led laser tân tiến và khung giàn đèn có thể nâng hạ một góc 87 độ, cùng với hệ thống nhạc nước đặc sắc, sẽ góp phần giúp màn thể hiện của các nghệ sĩ được bùng nổ.

Bên cạnh sân khấu nghệ thuật chất lượng, hai đội Pháp - Italy cũng đã hé lộ kịch bản bắn pháo hoa hấp dẫn cho đêm tranh tài 8/7. Đặc biệt, để tăng thử thách, hai đội bắt buộc phải sử dụng một bài hát Việt Nam để trình diễn và sẽ được bật mí trong đêm thi.

Sân khấu hoành tráng của đêm chung kết DIFF 2023.

Trong vòng loại, đội tuyển Martarello Group của Italy đã có màn trình diễn ấn tượng với chủ đề “Không gian cổ kính và ánh sáng hiện đại” trên nền nhạc giao hưởng kinh điển của Beethoven và Mozart. Đêm chung kết, đội Italy vẫn sẽ mang tới màn trình diễn đậm tính hàn lâm với cảm hứng lấy từ triển lãm nghệ thuật của nghệ sĩ người Italy Josè Angelino có tên “Cân bằng chất lỏng”.

“Chúng tôi hướng đến mục đích tạo ra sự giao thoa hài hòa giữa tính cổ điển và hiện đại, bóng tối và ánh sáng”, đại diện đội Italy cho biết.

Pháp - tân binh đã xuất sắc tiến vào chung kết DIFF năm nay, sẽ tiếp tục “thắp sáng thế giới” bằng tình yêu và cảm xúc- thứ họ đã chinh phục khán giả trong vòng loại. “Màn trình diễn của chúng tôi hứa hẹn sẽ gay cấn, giàu nhịp điệu và cảm xúc yêu thương nhưng vẫn vui tươi và đậm kịch tính. Sự xen lẫn giữa thực tại và quá khứ trong màn trình diễn sẽ thể hiện được không chỉ nét chạm của Pháp mà còn cả của Việt Nam”, đại diện đội Pháp chia sẻ. “Chúng tôi sẽ sử dụng rất nhiều hiệu ứng như pháo nước, pháo lớn, pháo đơn... một cách khác đi so với đêm vòng loại.

Đêm Chung kết DIFF 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam lúc 20h10.

NL