Giám đốc Sở VHTT& DL Tây Ninh: Ngày Tây Ninh tại Hà Nội sẽ thúc đẩy sự phát triển chung của hai địa phương

Ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở VHTT&DL Tây Ninh chia sẻ nhiều điều hấp dẫn hứa hẹn làm nên sức hút cho sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội ngày 7-8/10/2023 cùng những kỳ vọng về sự thúc đẩy thương mại du lịch và thu hút đầu tư giữa Hà Nội và Tây Ninh.

Núi Bà Đen là điểm đến nổi tiếng tại Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Được biết, ngày 7-8/10 tới đây, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm sẽ diễn ra sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Xin ông cho biết mục tiêu và ý nghĩa của sự kiện này?

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô, Ngày Tây Ninh tại Hà Nội là sự kiện quan trọng, để thủ đô Hà Nội và tỉnh Tây Ninh thắt chặt thêm mối quan hệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch giữa hai tỉnh, thành phố.

Đây là lần thứ 3 tỉnh Tây Ninh tổ chức Ngày Tây Ninh tại Hà Nội. Với một chuỗi hoạt động văn hoá nghệ thuật, hội nghị quảng bá xúc tiến du lịch, triển lãm ảnh, cho đến trưng bày các sản phẩm nông – công – thương, sản phẩm dịch vụ du lịch, sự kiện sẽ góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người, nét độc đáo về lịch sử văn hóa và du lịch Tây Ninh đến với người dân thủ đô Hà Nội nói riêng, người dân cả nước và du khách quốc tế nói chung.

Chúng tôi cũng kỳ vọng sự kiện này sẽ không ngừng mở ra những tiềm năng, lợi thế đầu tư, phát triển thương mại dịch vụ, sản phẩm du lịch của Tây Ninh..., từ đó tạo dấu ấn và cơ hội liên kết hợp tác giữa các doanh nghiệp, nhằm thu hút đầu tư nhiều hơn nữa cho Tây Ninh.

Ông Trần Anh Minh - Giám đốc Sở VHTT&DL Tây Ninh. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Người dân thủ đô sẽ được thấy một Tây Ninh hấp dẫn như thế nào qua sự kiện này, thưa ông?

Chúng tôi hy vọng sẽ đem đến những trải nghiệm thực tế cho du khách tới tham dự sự kiện. Tham quan các gian hàng tại khuôn viên sự kiện cũng giống như bạn đang thực hiện một tour du lịch khám phá trọn vẹn Tây Ninh ngay giữa lòng Hà Nội, với những điểm đến nổi tiếng như núi Bà Đen, Toà Thánh Cao Đài, di tích Trung ương Cục Miền Nam..., cùng những đặc trưng văn hoá, lịch sử, tâm linh, ẩm thực... được tái hiện một cách sống động qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô, triển lãm nghệ thuật độc đáo và nhiều gian trưng bày sản phẩm, dịch vụ. Các bạn sẽ cảm nhận rất rõ về một Tây Ninh linh thiêng, hoang sơ và đậm sắc màu văn hoá đặc trưng.

Dịp này, chúng tôi sẽ giới thiệu với người dân Thủ đô các di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia, vốn là niềm tự hào của mảnh đất Tây Ninh nói riêng và miền Nam bộ nói chung. Tôi tin rằng, được tận mắt thưởng thức và cùng tương tác với nghệ thuật Đờn ca tài tử hay múa trống Chhay- dăm do chính các nghệ nhân tại Tây Ninh và Nam bộ trình diễn, ngay giữa trung tâm Hà Nội, sẽ là một trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị đối với người dân thủ đô.

Sự kiện cũng là cơ hội để người dân Hà Nội và du khách thập phương khám phá đặc sắc ẩm thực của vùng đất Tây Ninh, với những món ăn được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia như bánh tráng phơi sương, muối tôm... và những đặc sản mang thương hiệu Tây Ninh như yến sào, mãng cầu...

Múa trống Chhay- dăm là một di sản văn hoá sẽ được trình diễn tại Hà Nội. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Ông có thể chia sẻ rõ hơn về những hoạt động liên kết phát triển giữa Hà Nội và Tây Ninh những năm qua trong lĩnh vực du lịch, và đặc biệt là tiềm năng kết nối phát triển du lịch giữa hai địa phương trong thời gian tới?

Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển giữa tỉnh Tây Ninh và Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020. Trên cơ sở đó, ngành du lịch Tây Ninh và Hà Nội đã ký kết và phối hợp tổ chức triển khai một số hoạt động thiết thực có tính lan tỏa, mang hiệu ứng và hiệu quả cao, trong đó phải kể đến sự kiện Ngày Tây Ninh tại Hà Nội lần thứ I năm 2017, lần thứ II năm 2019 và dự kiến sẽ tổ chức lần thứ III vào ngày 7&8 tháng 10 năm nay, thu hút đông đảo nhân dân Thủ đô Hà Nội và du khách trong, ngoài nước đến tham quan.

Rất nhiều hoạt động hợp tác sau đó cũng đã được triển khai hiệu quả như xuất bản bản đồ liên kết du lịch Hà Nội - Tây Ninh (trong năm 2018 và năm 2019) nhằm kết nối, quảng bá hình ảnh du lịch hai đại phương; Quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư phát triển du lịch Tây Ninh tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam (năm 2023 -2023); Quảng bá xúc tiến thị trường khách du lịch phía Bắc đến với du lịch Tây Ninh thông qua Chương trình khảo sát “Tây Ninh – Hành trình về miền di sản” của 15 doanh nghiệp VTF miền Bắc (vào tháng 5/2022)...

Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, liên kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà cả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Đồng thời, hỗ trợ tỉnh Tây Ninh trong việc truyền thông giới thiệu điểm đến, xúc tiến thị trường khách quốc tế; Phối hợp xây dựng tour liên kết giữa hai địa phương; Chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình khu, điểm, sản phẩm du lịch đặc trưng; Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm về thể thao giải trí, thể thao mạo hiểm và các hoạt động thể thao gắn với lễ hội văn hoá, du lịch.

Núi Bà Đen là điểm đến tâm linh hàng đầu tại khu vực Nam bộ. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Những năm qua, Tây Ninh đã mời gọi được nhiều nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Sun Group, Vingroup... đầu tư phát triển một số dự án lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Ông đánh giá như thế nào về các thành tựu mà Tây Ninh có được trong sự phát triển văn hóa du lịch nói chung, nhờ có sự đầu tư của các doanh nghiệp này?

Thời gian qua, Tỉnh Tây Ninh đã sớm xác định trọng điểm đầu tư, gắn với các nhà đầu tư chiến lược như Tập đoàn Sun Group, Vingroup... hiện đã đầu tư một số dự án quy mô tại Tây Ninh như: Khu hỗn hợp trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao và đặc biệt là khu du lịch trên đỉnh núi Bà Đen với các tuyến cáp treo và nhiều công trình phụ trợ hấp dẫn.

Ước tính trong 9 tháng đầu năm 2023, núi Bà Đen thu hút khoảng 4 triệu lượt khách đến Tây Ninh. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Sự đầu tư quy mô, bài bản của các tập đoàn kinh tế chiến lược đã góp phần giúp du lịch Tây Ninh bứt phá trong những năm gần đây. Ước tính, 9 tháng đầu năm 2023, khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 4,2 triệu lượt khách, tăng 9,3% so cùng kỳ, đạt 84,4% so kế hoạch; tổng doanh thu du lịch đạt 1.765 tỷ đồng, tăng 49,7% so cùng kỳ, đạt 98,1% so kế hoạch. Ngành du lịch hiện đang trở thành điểm sáng, góp phần quan trọng đưa Tây Ninh đứng thứ 2 về tăng trưởng kinh tế trong vùng Đông Nam Bộ. Đặc biệt, chỉ tính riêng KDL Núi Bà Đen do tập đoàn Sun Group đầu tư, ước tính trong 9 tháng đầu năm nay thu hút khoảng 4 triệu lượt khách đến thăm quan.

Với sự đầu tư bài bản từ các nhà đầu tư chiến lược, Tây Ninh kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến hàng đầu Nam Bộ, khi tới đây, du khách sẽ được trải nghiệm hệ sinh thái du lịch giải trí và nghỉ dưỡng được các tập đoàn lớn triển khai, không chỉ làm thay đổi diện mạo của du lịch tỉnh mà còn góp phần gia tăng sức hút, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách đến với vùng đất biên giới giàu tiềm năng này.

Chúng tôi cũng kỳ vọng, từ sự thành công của các nhà đầu tư này, sẽ có nhiều nhà đầu tư tiếp tục đến với Tây Ninh. Bởi chỉ tính riêng trong lĩnh vực du lịch, Tây Ninh vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển và bứt phá.

Tùng Dương