Fansipan mát lạnh hút khách khi miền Bắc nóng như đổ lửa

Theo thống kê mới nhất, lượng khách du lịch của Sa Pa và Sun World Fansipan Legend đang có xu hướng tăng, khi nhiều du khách lựa chọn đây là điểm đến để tránh nóng, kết hợp với tham dự các sự kiện và lễ hội.

Sắc xanh của núi rừng cùng bảng lảng mây bay trên đỉnh Fansipan khiến ai nấy đều cảm nhận được sự dịu mát, an yên đến lạ.

Từ đầu hè, miền Bắc và miền Trung đón nhiều đợt nắng nóng liên tiếp, nhiệt độ dao động từ 33 đến gần 40 độ C. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhiều du khách ưu tiên lựa chọn các điểm đến mát mẻ để tránh nóng. Song bên cạnh các thành phố biển, dễ nhận thấy Sa Pa cũng là một trong những điểm đến được yêu thích bậc nhất hè này.

Du khách đến Sa Pa tăng dịp đầu hè

Từ đầu mùa hè, cùng với lợi thế cảnh quan thiên nhiên, khí hậu và những sự kiện, lễ hội liên tục được tổ chức, tín hiệu khách đến Sa Pa đang rất tích cực. Theo thống kê của Sở du lịch tỉnh Lào Cai, tháng 5 toàn tỉnh đón gần 627.000 lượt khách, tăng trưởng 25% so với lượng khách tháng 4. Chỉ riêng thị xã Sa Pa đón tới 316.000 lượt khách.

Là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất thị xã Sa Pa, Sun World Fansipan Legend cũng có lượng khách tăng trưởng rõ rệt so với tháng 5. Đặc biệt theo thống kê, lượng khách trong 10 ngày đầu của tháng 6/2023 đang tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa có Covid-19.

Thời tiết và cảnh quan của Sa Pa và Fansipan đang là lợi thế của điểm đến trong hè này. Tọa lạc tại độ cao hơn 1.600 m so với mực nước biển, nhiệt độ ở Sa Pa không vượt quá mức 27 độ C trong những ngày hè nắng nóng nhất. Còn tại đỉnh Fansipan, nền nhiệt chỉ dao động từ 15-20 độ C, tựa như một chiếc điều hòa giữa thiên nhiên. Đặc biệt về chiều ở Fansipan trời trở lạnh nhanh chóng, khiến nhiều du khách thích thú khi được mặc áo khoác giữa mùa hè.

Lễ hội hoa hồng sẽ diễn ra vào 3 ngày cuối tuần từ nay đến hết mùa hè.

Ông Nguyễn Văn Đạt - Giám đốc Điều hành BestPrice Travel cho biết, sở hữu thời tiết mát mẻ, giá cả phải chăng và cộng đồng du lịch thân thiện, Sa Pa là một trong những điểm đến đầu hè đang được yêu thích nhất của du khách, bên cạnh các vùng biển Thanh Hóa, Cát Bà, Đà Nẵng, Nha Trang… Theo thống kê của công ty, lượng khách đặt tour đến Sa Pa chủ yếu từ miền Nam và đang chiếm khoảng 20% tổng lượng khách. Du khách miền Bắc yêu thích tự lái xe đi Sa Pa nên sử dụng dịch vụ đặt khách sạn, chiếm 10-15% tổng lượng khách đặt dịch vụ lưu trú tại công ty.

Điểm đến năng động với hàng loạt sự kiện hấp dẫn

Cũng theo ông Đạt: "Sa Pa những năm gần đây không chỉ hấp dẫn bởi lợi thế cảnh quan mà còn bởi sự năng động, khi trong năm địa phương và doanh nghiệp luôn sáng tạo những sản phẩm mới, tổ chức đa dạng lễ hội sự kiện. Điều đó không chỉ giúp thu hút du khách, quảng bá diện rộng mà còn tạo ấn tượng để họ quay lại nhiều lần”.

Từ đầu tháng 3, Sa Pa đã tổ chức khai mạc Lễ hội mùa hè 2023, giới thiệu loạt sự kiện kéo dài đến hết tháng 6 như Lễ hội Đền Mẫu Sơn – Mẫu Thượng – Mẫu Fansipan, ngày hội văn hóa các dân tộc tại thị xã Sa Pa, lễ hội Vó ngựa trên mây lần thứ 6…

Du khách cùng nhảy sạp tại không gian văn hóa Tây Bắc.

Điểm nhấn trong mùa hè năm nay phải kể đến Lễ hội hoa hồng, được UBND thị xã Sa Pa cùng Sun World Fansipan Legend tổ chức. Lễ hội gây ấn tượng với du khách bởi khung cảnh nên thơ của thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam với hàng triệu đóa hoa bung nở và màn diễu hành xe hoa hồng, biểu diễn của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên địa phương tại các tuyến đường trung tâm thành phố.

Mới đây, khu du lịch Sun World Fansipan Legend cũng chính thức ra mắt không gian văn hóa Tây Bắc, mang đến cơ hội trải nghiệm đặc trưng văn hóa của 5 đồng bào dân tộc thiểu số tại Sa Pa cùng một lúc. Tại đây, du khách có cơ hội khám phá những nét tinh hoa của kiến trúc, tín ngưỡng, ẩm thực, nghề và sản phẩm thủ công, những điệu hát, điệu múa đặc trưng của mỗi dân tộc một cách mộc mạc, chân thật nhất. Đây cũng đang là một trong những điểm đến yêu thích của học sinh, sinh viên và các gia đình trong dịp hè, để gia tăng trải nghiệm và kiến thức thực tế.

Trong lễ Phật đản ngày 4/6 vừa qua, Fansipan cũng đón hơn 700 Tăng, Ni và Phật tử cùng hàng nghìn du khách trên cả nước về tham dự. Các hoạt động văn hóa tâm linh như lễ cầu quốc thái dân an, pháp thoại trong lòng Đại Tượng Phật và lễ dâng đăng được tổ chức long trọng, trang nghiêm đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Khung cảnh thâm nghiêm của quần thể tâm linh Fansipan trong dịp lễ Phật đản.

Từ nay đến hết hè, Sa Pa được dự đoán sẽ tiếp tục là điểm đến hút khách, khi tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động hấp dẫn. Lễ hội hoa hồng vẫn được tổ chức vào 3 ngày cuối tuần đến hết mùa hè, hay trong tháng 6 là sự trở lại của mùa giải Vó ngựa trên mây. Đặc biệt, để chào đón mùa du lịch hè, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đang áp dụng ưu đãi tới 50% giá vé cho nhóm học sinh, sinh viên. Theo đó, nhóm học sinh/sinh viên từ 10 người trở lên học chung một trường, sẽ được giảm còn 400.000 đồng/người. Trẻ em dưới 1m được miễn phí vé. Đoàn chỉ cần xuất trình thẻ học sinh/sinh viên hoặc danh sách đoàn/giấy giới thiệu của trường (có dấu đỏ và chữ ký) khi qua cửa soát vé hoặc khi mua vé trực tiếp tại khu du lịch.

Mùa hè đến với Sa Pa và Fansipan, là dịp để mỗi người tạm xa phố thị về miền thiên nhiên trong lành, khoáng đạt, hòa mình trong những lễ hội, sự kiện nhộn nhịp và được cùng nhau tạo nên kỳ nghỉ đáng nhớ.

NL