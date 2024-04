Tôi yêu, tôi nhớ hoa dẻ, loài hoa mộc mạc hiền hòa như tên gọi, loài hoa lưu giữ trong ký ức ta không bằng vẻ ngoài rực rỡ nổi bật, mà bằng hương thơm từ đất từ gió, từ nhựa sống của cây cỏ quê hương. Tôi nhớ hoa dẻ là nhớ tuổi thanh xuân với tình đầu dại khờ trong trắng, e ấp như những cánh hoa dù đã úa màu nhưng vẫn đủ cho ta say suốt cuộc đời.

Bình dị mộc mạc vậy thôi mà hoa dẻ làm tôi da diết nhớ thương, làm tôi trăn trở thao thức trong đêm tháng tư trời trở gió. Rời xa tháng tư và mùa dẻ năm xưa tôi thành người đàn bà từng trải. Có va vấp, ưu phiền. Có an yên hạnh phúc. Nhìn vào gương, tôi thảng thốt nhận ra sự đổi thay trong hình hài in dấu thời gian. Cùng ký ức xưa mỏng manh như sương khói, những tưởng màu hoa, mùi hương say hồn người năm nao đã bị lãng quên trong dòng chảy vô thức. Vậy mà, chỉ với một chớm hạ lao xao, các loài hoa cùng tấu lên vũ khúc tháng tư đầy vơi da diết, đánh thức trong tôi khoảng nhớ vàng hươm, khoảng nhớ ngọt thơm đến giọt nắng cuối cùng .

Tôi về quê. Con đường xưa, nơi anh hái trao tôi chùm dẻ đầu tiên như một lời tỏ tình kín đáo vẫn rợp bóng vàng hoa như ngày ấy. Chỉ thiếu vắng tiếng cười trong veo giữa buổi hoàng hôn của cô thiếu nữ tóc rối ngang lưng...