Mỗi thành phố mang phong cách kiến trúc khác nhau, những “mắt phố” nơi tôi sống mang trong mình một chút bí ẩn của văn hóa phương Đông, một chút dịu dàng thanh lịch của đất nghìn năm văn vật. Phố xá chủ yếu là những ngôi nhà mang đậm lối kiến trúc cổ điển kiểu Pháp. Tôi yêu những khung cửa sổ bằng gỗ, thường sơn màu nâu hoặc màu xanh lá đậm trên những con phố cổ kính ấy. Dường như, không chỉ mình tôi, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp nhiều người tự cho phép bản thân tạm quên đi áp lực cuộc sống để có những phút giây sống chậm. Họ thả bước nhẩn nha ngắm phố, chụp hình lưu dấu những thời khắc chuyển mùa khác nhau trong năm, ngắm những ô cửa sổ khép - mở phảng phất kỷ niệm. Thật kỳ thú, mắt phố nơi tôi sống không thể lẫn với một nơi nào khác...

TP Hồ Chí Minh cũng mang kiến trúc của Pháp nhưng dường như rất hiếm gặp những con phố cổ kính như thế. Các công trình còn lưu dấu kiến trúc cổ của Pháp tại đây có tuổi đời trên trăm năm luôn hấp dẫn du khách tới thăm như Nhà hát lớn, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, chợ Bến Thành, trụ sở UBND thành phố. “Mắt phố” của TP Hồ Chí Minh trên các đường phố khác mang nét hiện đại, trẻ trung và năng động như cuộc sống nơi đây.

Nói đến “mắt phố”, chúng ta không thể không nhắc tới những “môn thần” ở phố cổ Hội An. Đi dọc theo các tuyến phố trong lòng Hội An, chúng ta dễ dàng bắt gặp những “mắt cửa” được làm bằng gỗ, chạm khắc rất công phu nơi cửa chính của các ngôi nhà. Những “con mắt cửa” chính là nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người dân nơi đây bởi vừa là vật trang trí, vừa để trừ tà và mang đến sự an lạc cho chủ nhân ngôi nhà.