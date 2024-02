Ngày lá non vườn nhà trồi lên trên từng cành cây khẳng khiu, thứ gầy guộc mà mùa đông lạnh lẽo trước đã hút đi gần hết sinh khí. Thì nay, mùa xuân về, lại mướt mát vươn ra những lộc non hé nở, mở mắt tròn xoe, mắt xòe mắt cụp như niềm vui tịnh không một chút buồn. Chồi non tình tự với mưa, những hạt mưa nhỏ và nhẹ lây rây, mơn man vào từng chồi búp. Chúng cứ thế quấn vào nhau, đủ yêu và đủ say để tô điểm cho bức tranh mùa xuân như nét vẽ trong veo và tinh khiết của đất trời. Chiếc mạng nhện giăng tơ cũng đủng đỉnh chao nghiêng mà cuốn bẫy vài con côn trùng đã trót vướng những sợi vương. Vài giọt mưa xuân, khéo đung đưa trên dây tơ cho giọt sương đánh võng. Ấy thế mà đẹp đến nào lòng, đến bâng khuâng. Hạt mưa bám níu vào mạng nhện như rất tình, như muốn ngủ mê bất tận bên mùa xuân xinh.

Cây đào năm ngoái bố trồng bên vườn, khi tháng giêng vừa buông mành hối hả những cơn mưa phùn dài hạn, đào âm thầm nở nốt vài nụ hoa. Nói dài hạn thực chẳng ngoa, bởi miền Bắc những ngày chớm xuân, khi vài tia nắng non đầu mùa nhảy nhót, cũng là lúc báo hiệu đợt mưa phùn khiến trời nồm ẩm sắp về. Mưa ủ dột, mải mê trên từng mái ngói phủ rêu, mưa khiến mọi sự hong khô trở nên bất lực.