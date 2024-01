Tôi may mắn được theo học lên cao, nhưng không phải trong làng đứa trẻ nào cũng có cái may mắn ấy. Có những đứa học giỏi hơn tôi nhưng bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn phải bỏ học giữa chừng để trở thành thợ đá. Đứa may mắn hơn sắm được những chiếc xe bò để chở đá từ núi Miễu, núi Chùa phía đầu làng đem ra bán cho dân vùng đồng cói xây nhà. Chẳng đứa nào còn thời gian xuống đồng hoa cải để thi nhau tìm những bông hoa đẹp nhất cài lên đầu cô dâu. Tuổi thơ hồn nhiên, nhưng cũng vội vã, chỉ có sự mưu sinh là hiện hữu dài lâu.

Hiện đại hóa nông thôn như cây đũa thần, thật diệu kỳ, nhưng cũng không kém phần tàn nhẫn. Nó khiến làng tôi, cả triền sông trở thành những bãi tập kết cát, thành nhà cao tầng, và công trình dân sinh khác. Những luống cải cứ ít dần đi, rồi hết. Người làng tôi phải ra chợ huyện để mua dưa ăn thay cho việc ra triền sông hái rau cải về phơi trong nắng đến khi héo quắt đi rồi thái ra cho vào vại muối. Mỗi nhà đều có một vại dưa cải làm món ăn hàng ngày. Những hôm đi học về chưa có cơm chúng tôi lại tìm đến vại dưa. Những cánh đồng hoa cải đã khiến tuổi thơ của chúng tôi trở nên thú vị hơn, còn những vại dưa cải đã làm chúng tôi no bụng hơn để theo đường bút sách.