Đồi thiêng rực rỡ hoa anh hùng

Mê đắm vẻ đẹp kỳ vĩ bao chứa truyền thống lịch sử và huyền thoại những tích xưa, ngọn đồi thiêng Tức Dụp được bao phủ bởi cảnh sắc luôn rực rỡ sẵn sàng cho một ngày mới năng động.

Chốn thiêng “Đền thờ Tức Dụp” nơi đón tiếp những bước chân tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Với độ cao khoảng 300m so với mặt nước biển, Tức Dụp chỉ là một ngọn đồi nhỏ của dãy Phụng Hoàng Sơn (xã An Tức, Tri Tôn, tỉnh An Giang) nhưng trong kháng chiến Tức Dụp đã trở thành huyền thoại bất tử. Và suốt gần 5 thập kỷ trôi qua, nơi ấy luôn “rực rỡ hoa anh hùng”.

Tri ân vùng đất thép

Mãn nhãn vẻ ngoạn mục của hang động đá Granitte tự nhiên đẹp nhất.

Được cấu tạo từ hàng triệu tảng đá lớn nhỏ, Tức Dụp như một tổ ong vĩ đại với hàng trăm ngõ ngách ăn thông với nhau chằng chịt như mê cung, thuận lợi cho việc xây dựng căn cứ quân sự cách mạng vô cùng bí hiểm với kẻ địch.

“Địa hình hiểm trở tự nhiên đã biến Tức Dụp là một trong những điểm mấu chốt nằm trong tam giác lửa của miền Nam. Có thế lưng tiếp giáp đất bạn Campuchia nên thuận lợi khi trở thành đầu mối tiếp nhận giao liên trên con đường 1C của Cục về Tây Nam bộ”- chị Phạm Hoàng Yến (Bảo tàng An Giang) phân tích.

Trung tướng Et-ca của Mỹ đã từng lo sợ mà công bố rằng: “Chiếm tam giác sắt Củ Chi mà chưa chiếm được Thất Sơn, trong đó căn cứ quan trọng của cộng sản là Tuk Chup (Tức Dụp) thì coi như người Mỹ chỉ mới đứng một chân”.

Kỷ vật thời chiến đã được “Bảo tàng Tức Dụp” lưu giữ.

Vì những lý do đó, chính quyền Mỹ-Ngụy quyết tâm xóa bỏ đồi Tức Dụp trên bản đồ. Tuy nhiên, nếu Mỹ chọn Tức Dụp để khoe khoang thế lực, thì ngược lại quân đội ta lại kiên quyết giữ ngọn đồi vì đây là trái tim của nhân dân. Trận chiến trên đồi thiêng kéo dài suốt 128 ngày đêm khiến quân địch tiêu hao lực lượng khá nhiều. Bộ đội ta đã thu hàng ngàn vũ khí - quân trang - quân dụng và có cả USD tiền mặt. Chiến thắng giòn giã trong khói lửa năm xưa đã định danh Tức Dụp là “ngọn đồi 2 triệu đô la” - kinh phí do quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn đổ ra nhằm san phẳng quả đồi vào năm 1968-1969.

Vùng đất đổi thay trở thành điểm đến hút khách

Nhiều năm sau chiến tranh kết thúc, Tức Dụp là bảo tàng chứng tích đón hàng triệu lượt người về tha quan. Thời gian ngắn gần đây, nhờ được đầu tư bài bản, Tức Dụp từ vùng đất hoang tàn vì chiến tranh nay đã hồi sinh trở thành điểm hút khách. “Vén sương mù để thấy trời xanh”, chính sự xuất hiện của doanh nghiệp tầm cỡ đã mở ra cơ hội chinh phục “ngọn đồi thiêng” cho mọi người, đánh dấu bước chuyển mình sang hình ảnh của khu du lịch xanh, sinh thái với những cảnh sắc tươi tắn.

Không chỉ sở hữu vẻ đẹp hùng thiêng mà Tức Dụp còn nổi tiếng nhờ “đặc sản” cực lạ: Hang động được tạo ra từ đá granite hoang sơ tự nhiên trong lòng đồi dài nhất Việt Nam mà kỷ lục Guiness đã ghi nhận. Nơi đây là điểm “triệu view” bởi tạo hóa của thiên nhiên thật kỳ vĩ.

Khách du lịch từ nhiều nơi đã đổ về để tận mắt nhìn thấy kỳ quan độc đáo này.

Tức Dụp - chốn thiêng được yêu thích nhất dịp 30/4

Đồi Tức Dụp hiện thân với tư cách là một di tích, chứng nhân lịch sử để mọi người trở về nguồn, tìm lại ký ức hào hùng một thuở của quân và dân An Giang. Đây là một địa chỉ đỏ rất ý nghĩa với bao thế hệ vì nó tái hiện được cuộc sống, chiến đấu của các chiến sĩ cách mạng ngày nào. Những cứ điểm trong thời chiến, như: Hội trường C6, hang Huyện ủy Tri Tôn, hang Dân y, hang Tỉnh ủy An Giang, hang Phụ nữ… được phục dựng, làm tăng thêm phần trực quan sinh động.

Những màu xanh đồng điệu.

Hôm nay, Tức Dụp vẫn còn nguyên trạng của tạo hóa. Những ngách hang hẹp xen lẫn với nhũ đá mang hình thù kỳ lạ tựa như thế lực siêu nhiên đã sắp đặt. Có những chỗ rất chênh vênh tưởng chừng bít lối nhưng chúng lại được liên thông với nhau tạo nên hệ thống hang động hùng vĩ.

Bất cứ thời điểm nào, Tức Dụp vẫn luôn hiện diện trong lịch trình ghé thăm của các đoàn khách du lịch. Đứng trên đồi cao để vọng nhìn tám phương tứ hướng, thu vào tầm mắt cả vùng Bảy Núi linh thiêng và quật khởi.

Thượng San